Live

Дискотеку в метро Харкова влаштують напередодні Великодня: подробиці

Суспільство 16:04   10.04.2026
Вікторія Яковенко
У суботу, 11 квітня, о 12:00 на станції метро «Історичний музей» планують влаштувати дискотеку.

Про це повідомив діджей Дмитро Чубаков (Dj Mr.DiVibe). Він опублікував відповідний допис у мережі «Інстаграм» з підписом: «Харків, ви вже готові?».

Відео: Дмитро Чубаков

Зазначимо, Дмитро Чубаков – київський DJ та організатор вуличних вечірок. Згідно з інформацію сайту «VGORODE», його дискотеки стали символом світла і музики під час блекаутів. Вечірки цього діджея збирали тисячі людей у різних районах Києва. Зокрема, Чубаков влаштував дискотеку 24 січня біля водосховища у столиці.

Популярно
Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

