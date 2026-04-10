Дискотеку в метро Харкова влаштують напередодні Великодня: подробиці

У суботу, 11 квітня, о 12:00 на станції метро «Історичний музей» планують влаштувати дискотеку.

Про це повідомив діджей Дмитро Чубаков (Dj Mr.DiVibe). Він опублікував відповідний допис у мережі «Інстаграм» з підписом: «Харків, ви вже готові?».

Зазначимо, Дмитро Чубаков – київський DJ та організатор вуличних вечірок. Згідно з інформацію сайту «VGORODE», його дискотеки стали символом світла і музики під час блекаутів. Вечірки цього діджея збирали тисячі людей у різних районах Києва. Зокрема, Чубаков влаштував дискотеку 24 січня біля водосховища у столиці.