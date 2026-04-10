Новости Харькова – главное за 10 апреля: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:15

Ночь была относительно спокойной – тревога звучала лишь раз

Тревогу в Харькове этой ночью объявляли лишь один раз, под утро. Она прозвучала в 04:16, до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Чугуев летит беспилотник. После чего информации о новых угрозах для Харькова и области не было.

Информации о новых пусках и угрозах после этого не давали. Отбой прозвучал в 05:04. Информации о взрывах и «прилетах» не сообщали. По состоянию на 07:15 на Харьковщине тихо.