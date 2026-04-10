Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)

Почти 8 миллиардов гривен за электроэнергию и 23 миллиарда гривен за газ задолжали коммунальные предприятия Харькова, сообщил в ходе заседания Верховной Рады министр энергетики Денис Шмыгаль.

Вопрос о том, правда ли, что «коммунальные предприятия Харькова являются крупнейшими должниками по ЖКХ», задал нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазурашу.

«Население Харькова и Харьковской области платит 98%, — ответил Шмыгаль. — Довольно высокие показатели. Но, к сожалению, город Харьков, харьковские коммунальные предприятия имеют задолженность перед государственными предприятиями за электроэнергию почти 8 миллиардов гривен и за газ — 23 миллиарда гривен. Колоссальные суммы, это самые большие суммы в общем пакете задолженности перед государственными компаниями».

Как сообщала МГ «Объектив», 8 апреля «Экономическая правда» опубликовала материал «Харьков коммунистический» о долгах города за энергоресурсы. По данным издания, они составляют 44 миллиарда гривен (при этом долг за газ — 27,3 миллиарда гривен — взяли по всей Харьковщине). В материале была в том числе такая формулировка: «Город годами демонстрирует уникальную для Украины модель «коммунального социализма» с бесплатным общественным транспортом и мягким отношением к неплатежам населения».

9 апреля на сайте «ЭП» вышел ответ на данную публикацию мэра Игоря Терехова. Он подтвердил, что население Харькова задолжало за отопление около 9 миллиардов гривен. Однако, по его словам, этот долг накапливался с 2014 года. Что касается отопительного сезона 2025/2026, то уровень расчетов мэр назвал «феноменальным» — 91,2%. Также Терехов сообщил, что КП «ХТС» должно за газ и его распределение более 22 миллиардов гривен, из которых более 2,5 — штрафные санкции. В то же время около 17,5 миллиарда гривен, по данным Терехова, должно Харькову государство. Речь идет о компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по конец первого квартала 2026-го, которая должна поступать из госбюджета, но этого не происходит. Ответственность за недоработку центральной власти «почему-то перекладывают исключительно на местное самоуправление», резюмировал мэр.