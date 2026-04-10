Сегодня 10 апреля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – Всемирный день работы из дома и Международный день братьев и сестер. В Украине – День крымскотатарской журналистики. В этот день 1525 года Пруссия из владений Тевтонского ордена превратилась в светское герцогство. В 1710-м приняли первый в мире документ, охранявший авторское право. В 1815-м произошло мощнейшее в современной истории извержение вулкана – взорвался Тамбор. В 1898-м родился патриарх Киевский и всея Украины Мстислав. В 1912-м в свой первый и последний рейс отправился Титаник. В 1938-м в Австрии под пристальным наблюдением нацистов состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс. В 2010-м в авиакатастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский и правительственная делегация. В 2022-м стало известно о похищении оккупантами в Харьковской области писателя Владимира Вакуленко.

Праздники и памятные даты 10 апреля

10 апреля в Украине – День крымскотатарской журналистики. Также это День освобождения Одессы от немецко-нацистских окупантов.

Всемирный день работы из дома и Международный день братьев и сестер.

Также сегодня: Международный день движения сопротивления, Всемирный день ягуара, День банана, День гольфиста, Международный день шпильки, Всемирный день гомеопатии. Стартует Всемирная неделя музыкальной терапии.

10 апреля в истории

10 апреля 1525 года состоялся Прусский омаж. Подробнее.

10 апреля 1710 года в Великобритании вступил в силу акт парламента, получивший название «Устав королевы Анны». Он стал первым в истории документом, предоставлявшим государственную охрану авторскому праву. Подробнее.

10-11 апреля 1815 года произошла кульминация извержения вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава (первые толчки фиксировали с 5 апреля). Его признают самым мощным в современной истории человечества (7 баллов по шкале вулканической активности – VEI).

Количество погибших в результате извержения оценивают более чем в 70 тысяч человек. Причем 11-12 тысяч погибли непосредственно от извержения, другие – от голода и болезней, охвативших регион из-за вулканических осадков. В значительной степени такие катастрофические последствия наступили из-за того, что вулкан на протяжении сотен лет не подавал никаких признаков активности, поэтому люди жили рядом без опасений.

Вулкан выбросил пепел в атмосферу на 30 км. Извержение повлекло за собой глобальные климатические аномалии, в том числе – вулканическую зиму, из-за которой 1816 год известен как «год без лета». Слишком прохладным он был в Европе и Северной Америке, что привело к катастрофическому неурожаю, росту цен и голоду.

Одним из трагических последствий извержения стало полное исчезновение культуры жителей острова Сумбава и тамборского языка. Остатки этой культуры обнаружили во время раскопок в 2004 году, и это место иногда называют «Восточными Помпеями».

10 апреля 1849 года запатентовали безопасную шпильку. Автором изобретения стал американец Уолтер Хант. Подробнее.

10 апреля 1898 года родился будущий патриарх Киевский и всея Украины Мстислав (Степан Скрипник). Степан приходился племянником Симону Петлюре и прежде, чем стать церковным деятелем, повоевал за Украину. Подробнее.

10 апреля 1912 года из порта Саутгемптон в Нью-Йорк отправился лайнер «Титаник». Этот рейс стал для него первым и последним. Подробнее.

10 апреля 1938 года в Австрии, за месяц до того захваченной нацистской Германией, состоялся референдум, на котором 99,7% проголосовало за аншлюс с Третьим Рейхом. Подробнее.

10 апреля 1972 года открыли для подписания Конвенцию о запрете биологического оружия. Подробнее.

10 апреля 2010 года произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, преимущественно представителей правительства Польши. Подробнее.

10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Подробнее.

Церковный праздник 10 апреля

10 апреля – Великая пятница, Вспоминание святых спасительных страстей Иисуса Христа. Чтят память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Подробнее.

Народные приметы

Если уже расцвела верба, то пора сеять морковь, укроп и петрушку.

Если 10 апреля пасмурный день, то до конца апреля часто будет пасмурно.

Если 10 апреля гремит гром, то в ближайшее время будут затяжные дожди.

Что нельзя делать 10 апреля

Сегодня – Страстная пятница. Верующие проводят этот день в молитве и соблюдают строгий пост.

В этот день нельзя ссориться и злословить.