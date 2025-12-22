Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории

22 декабря в Украине – День энергетика и День работников дипломатической службы. В этот день в 401 году Папой Римским избрали Иннокентия I — единственного Папу, который был сыном своего предшественника. В 1833-м родилась украинская писательница Марко Вовчок. В 1882-м на рождественской елке впервые засияла электрогирлянда. В 1917-м в УНР создали Генеральное секретарство по международным делам, Главную казну и Украинский государственный банк. В 1941-м в Вашингтон прибыл премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В 1999-м премьер-министром Украины стал Виктор Ющенко. В 2018-м произошло цунами в Зондском проливе.

Праздники и памятные даты 22 декабря

Также сегодня – День финикового орехового хлеба.

22 декабря в истории

22 декабря 401 года Папой Римским избрали Иннокентия I. Его считают единственным Папой, который был сыном своего предшественника на престоле Католической церкви – Анастасия I. Подробнее.

22 декабря 1833 года родилась Мария Вилинская – будущая украинская писательница и поэтесса, известная под псевдонимом Марко Вовчок.

22 декабря 1882 года на рождественской елке впервые засияла электрогирлянда. Подробнее.

22 декабря 1894 года военный суд в Париже объявил приговор по «делу Дрейфуса». Подробнее.

22 декабря 1917 года в Украине создали создано министерство внешних дел – на тот момент оно называлось Генеральное секретарство по международным делам. Подробнее.

22 декабря 1917 года в Харькове состоялся наскоро организованный большевиками съезд советов Донецкого и Криворожского бассейнов, а также большевистской фракции, сбежавшей с киевского съезда. Подробнее.

22 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада приняла закон об образовании Главной казны УНР и Украинского государственного банка. Подробнее.

22 декабря 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон – на переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом. Визит британского премьер-министра оставил незабываемые воспоминания как у Рузвельта, так и у его родных и сотрудников Белого дома. И не только из-за значимости события, но и из-за стиля жизни и поведения гостя. Подробнее.

22 декабря 1989 года с согласия между руководителями Западной и Восточной Германии для свободного прохода граждан впервые после возведения Берлинской стены открыли Бранденбургские ворота. 22 декабря 1999 года премьер-министром Украины стал бывший глава Нацбанка и будущий третий Президент Украины Виктор Ющенко.

22 декабря 2018 года произошло цунами в Зондском проливе (между островами Ява и Суматра). Из-за стихийного бедствия погибли 426 человек. Причиной послужило извержение и частичный обвал вулкана Анак-Кракатау. События начали разворачиваться после 21:00 по местному времени.

Анак-Кракатау в переводе – это «дитя Кракатау». То есть извергавшийся в 2018 году вулкан – не тот самый знаменитый Кракатау, который в XIX веке уничтожил 70% острова и унес жизни 36 тысяч человек. Тот вулкан после извержения обрушился. А спустя 45 лет из моря поднялся Анак-Кракатау. Постепенно новый вулкан вырос более чем на 300 метров. С 1980-го правительство Индонезии создало вулканическую обсерваторию, постоянно следившую за поведением этой опасной горы. Уже на рубеже ХХ и ХХІ веков ученые прогнозировали большую вероятность обрушения этого вулкана. Его повышенную активность фиксировали еще с лета 2018-го. Несмотря на это, не удалось уберечь всех, когда извержение и обрушение вызвали цунами. При обсуждении причин трагедии часто обращают внимание на следующие факторы:

Хотя об извержении было известно, цунами заранее не спрогнозировали, предупреждения о нем не было. Волна пошла в сторону курортных мест, где была масса туристов в канун Рождества. Основной удар пришелся на то время, когда значительное количество людей спало.

Резкое повышение активности вулкана зафиксировали в период с 12:00 до 18:00 22 декабря. Власти сделали предупреждение: не приближаться к Анак-Кракатау на расстояние в два километра. Основное извержение началось в 21:03. Значительная часть юго-западного склона вулкана откололась и упала в море (масштаб оползня можно оценить, исходя из того, что высота Анак-Кракатау после этого уменьшилась с 338 до 110 метров). Поднявшееся в результате этого обвала цунами в разных местах достигало от двух до более чем 13 метров. Это далеко не рекордные показатели, однако и они привели к трагедии. По окончательным данным, которые приводили власти Индонезии, из-за извержения и цунами погибли 426 человек, 24 пропали без вести и 7202 получили ранения.

Церковный праздник 22 декабря

22 декабря чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она была римлянкой и пострадала за Христа во время гонений императора Диоклетиана. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях иней, то на Новый год будет пасмурная погода.

Если день ясный, то погода на Новый год будет ясной и морозной.

Если днем снег, то ночью будет мороз.

Что нельзя делать 22 декабря

Лучше не выходить из дома после заката.

Женщинам нельзя выполнять домашнюю работу.

Беременным нельзя заниматься рукоделием.