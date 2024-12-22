Сегодня 22 декабря: какой праздник и день в истории

22 декабря в Украине – День энергетика и День работников дипломатической службы. В 401 году Папой Римским избрали Иннокентия I — единственного Папу, который был сыном своего предшественника. В 1833-м родилась украинская писательница Марко Вовчок. В 1882-м на рождественской елке впервые засияла электрогирлянда. В 1917-м в УНР создали Генеральное секретарство по международным делам, Главную казну и Украинский государственный банк. В 1941-м в Вашингтон прибыл премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В 1999-м премьер-министром Украины стал Виктор Ющенко.

Праздники и памятные даты 22 декабря

22 декабря в Украине – День энергетика и День работников дипломатической службы.

22 декабря в истории

22 декабря 401 года Папой Римским избрали Иннокентия I. Его считают единственным Папой, который был сыном своего предшественника на престоле Католической церкви – Анастасия I.

О родственной связи между двумя Папами Римскими писал их современник – создатель канонического латинского текста Библии Иероним Стридонский. Учитывая значимость этого источника, часть историков церкви не подвергает сомнениям информацию о Папе-отце и Папе-сыне. Впрочем, есть и версии, что Иероним выразился образно, описывая иерархическую, а не биологическую связь между Иннокентием и Анастасием.

Итальянская энциклопедия святых «Santi, beati e testimoni» («Святые, блаженные и свидетели») поддерживает версию о передаче папского престола от отца сыну: «Инокентий I умер после 16 лет папского правления. 12 марта 417 года его останки были похоронены на кладбище «Ad ursum pileatum», на дороге в Порт, где уже лежали останки его отца Анастасия I», — пишет этот источник.

На период, когда Иннокентий I руководил Католической церковью, пришлись масштабные вторжения варваров – Алариха и Атаульфа, дважды грабивших Рим.

«Он пытался спасти Рим, заключив перемирие с Аларихом и согласившись поехать его послом в Равенну. Однако не смог спасти город, опустошенный в 410 году. Он стремился укрепить папский примат, и его письма имеют большое историческое и доктринальное значение, поскольку они составляют первое ядро ​​канонических сборников, которые будут разработаны в будущем. Он также распространил свою пастырскую деятельность на Восток, призывая население Константинополя подражать святителю Иоанну Златоусту и жить в мире», – информирует об этом Папе энциклопедия святых.

22 декабря 1833 года родилась Мария Вилинская – будущая украинская писательница и поэтесса, известная под псевдонимом Марко Вовчок.

22 декабря 1882 года на рождественской елке впервые засияла электрогирлянда. Подробнее.

22 декабря 1894 года военный суд в Париже объявил приговор по «делу Дрейфуса». Подробнее.

22 декабря 1917 года в Украине создали создано министерство внешних дел – на тот момент оно называлось Генеральное секретарство по международным делам. Подробнее.

22 декабря 1917 года в Харькове состоялся наскоро организованный большевиками съезд советов Донецкого и Криворожского бассейнов, а также большевистской фракции, сбежавшей с киевского съезда. Подробнее.

22 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада приняла закон об образовании Главной казны УНР и Украинского государственного банка. Подробнее.

22 декабря 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон – на переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом. Это произошло после того, как обе страны объявили войну Японии из-за нападения на Перл-Харбор, а все государства Оси в ответ объявили войну США. Подробнее.

22 декабря 1989 года с согласия между руководителями Западной и Восточной Германии для свободного прохода граждан впервые после возведения Берлинской стены открыли Бранденбургские ворота.

22 декабря 1999 года премьер-министром Украины стал бывший глава Нацбанка и будущий третий Президент Украины Виктор Ющенко.

Церковный праздник 22 декабря

22 декабря чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она была римлянкой и пострадала за Христа во время гонений императора Диоклетиана. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях иней, то на Новый год будет пасмурная погода.

Если день ясный, то погода на Новый год будет ясной и морозной.

Если днем снег, то ночью будет мороз.

Что нельзя делать 22 декабря

Лучше не выходить из дома после заката.

Женщинам нельзя выполнять домашнюю работу.

Беременным нельзя заниматься рукоделием.