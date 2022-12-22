Сегодня 22 декабря: какой праздник и день в истории

22 декабря по церковному календарю – зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. В Украине – День энергетика. Также 22 декабря – «день рождения» елочной электрогирлянды.

Праздники и памятные даты 22 декабря

В Украине отмечают день людей, благодаря которым вы можете сейчас прочесть эти сроки – День энергетика. Именно эти профессионалы постоянно «поднимают» энергосистему Украины после российских ракетных обстрелов.

Также 22 декабря – День работников дипломатической службы Украины.

22 декабря в истории

22 декабря 1882 года – день, когда на рождественской елке впервые засияла электрогирлянда. Это изобретение представил публике 36-летний инженер Эдвард Джонсон. Он был многолетним помощником изобретателя Томаса Эдисона и вице-президентом его The Edison Lamp Company. Именно Джонсон первым соединил в цепь 80 небольших цветных лампочек и украсил ими елку. У гирлянды Джонсона были белые, красные и синие огоньки, которые загорались поочередно или попарно.

Как ни странно, но первая презентация электрогирлянды не сделала ее сразу популярной, хотя на мероприятии было много журналистов. Так что еще едва ли не полвека елки в основном продолжали украшать свечами. Первая реклама электрогирлянд появилась в печати в 1901 году, а популярность к ним пришла только в 1920-х. Первые электрогирлянды были еще и «конструкторами» – детали продавали отдельно, а покупатель сам объединял их. К тому же они были достаточно пожароопасны. Впрочем – не намного хуже в этом смысле, чем обычные свечи.

22 декабря 1917 года в Харькове состоялся наскоро организованный большевиками «съезд советов Донецкого и Криворожского бассейнов», а также большевистской фракции, сбежавшей с киевского съезда. Там большевики оказалась в абсолютном меньшинстве. Так что харьковское собрание создали в противовес Всеукраинскому съезду советов в Киеве. Там большинство делегатов поддержало Центральную Раду и УНР. Такой ход событий полностью не устраивал большевиков, захвативших власть в бывшей Российской империи. Несмотря на заявления Ленина о том, что он признает УНР и ее право на независимость, ничего подобного, конечно, не было. С 22 декабря 1917 года началась украинско-советская война. В этот день большевики разоружили украинизированные части, арестовали руководителей Харьковского совета и гарнизона и захватили Харьков. А съезд сепаратистских депутатов «Донкривбасса» и сбежавших из Киева неудачников постановил провести в Харькове Всеукраинский съезд советов, который на протяжении многих лет советской истории в учебниках называли «Первым всеукраинским съездом советов», что является подменой исторических фактов. Ведь первый (и единственный легитимный) съезд прошел накануне в Киеве.

22 декабря 1999 года – премьер-министром Украины стал бывший глава Нацбанка и будущий третий Президент Украины Виктор Ющенко.

Церковный праздник 22 декабря

22 декабря христиане отмечают зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за Иоакима. Долгое время супруги не могли зачать ребенка. Это им удалось только спустя 20 лет. О ребенке супруги горячо и много молились. О зачатии дочери их известил ангел. Он же сообщил, что их дочь благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны произошло в Иерусалиме. Там же родилась Мария.

Народные приметы

Если ясный день — на Новый год будет солнечно и морозно.

Если на деревьях иней – на Новый год будет пасмурная погода.

Что нельзя делать 22 декабря

Нельзя выполнять домашнюю женскую работу: готовить, убирать, шить, вышивать и т.д.

Желательно не выходить из дома после заката.

Нельзя ссориться и злословить.