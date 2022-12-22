Сьогодні 22 грудня: яке свято та день в історії

22 грудня за церковним календарем – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. В Україні – День енергетика Також 22 грудня – “день народження” ялинкової електрогірлянди.

Свята та пам’ятні дати 22 грудня

В Україні відзначають день людей, завдяки яким ви можете зараз прочитати ці слова – День енергетика. Саме ці професіонали постійно “піднімають” енергосистему України після російських ракетних обстрілів.

Також 22 грудня – День працівників дипломатичної служби України.

22 грудня в історії

22 грудня 1882 року – день, коли на різдвяній ялинці вперше засяяла електрогірлянда. Цей винахід представив публіці 36-річний інженер Едвард Джонсон. Він був багаторічним помічником винахідника Томаса Едісона та віце-президентом його The Edison Lamp Company. Саме Джонсон першим з’єднав у ланцюг 80 невеликих кольорових лампочок та прикрасив ними ялинку. У гірлянди Джонсона були білі, червоні та сині вогники, які спалахували почергово чи попарно.

Як не дивно, але перша презентація електрогірлянди не зробила її одразу популярною, хоча на заході було багато журналістів. Тож ще чи не півстоліття ялинки здебільшого продовжували прикрашати свічками. Перша реклама електрогірлянд з’явилася друком у 1901 році, а популярність до них прийшла лише у 1920-х. Перші електрогірлянди були ще й конструкторами – деталі продавали окремо, а покупець сам об’єднував їх. До того ж, вони були досить пожежонебезпечними. Втім – не набагато гірше у цьому сенсі, ніж звичайні свічки.

22 грудня 1917 року в Харкові відбувся нашвидкуруч організований більшовиками “з’їзд рад Донецького та Криворізького басейнів”, а також більшовицької фракції, що втекла з київського з’їзду. Там більшовики опинилися в абсолютній меншості. Тож харківські збори створили на противагу Всеукраїнському з’їзду рад у Києві. Там більшість делегатів підтримала Центральну Раду та УНР. Такий перебіг подій не влаштовував більшовиків, які захопили владу в колишній Російській імперії. Незважаючи на заяви Леніна про те, що він визнає УНР та її право на незалежність, нічого подібного, звісно, ​​не було. З 22 грудня 1917 року розпочалася українсько-радянська війна. Цього дня більшовики роззброїли українізовані частини, заарештували керівників Харківської ради та гарнізону та захопили Харків. А з’їзд сепаратистських депутатів “Донкривбасу” та невдах, які втекли з Києва, ухвалив провести в Харкові Всеукраїнський з’їзд рад, який протягом багатьох років радянської історії в підручниках називали “Першим всеукраїнським з’їздом рад”, що є підміною історичних фактів. Адже перший (і єдиний легітимний) з’їзд відбувся напередодні в Києві.

22 грудня 1999 року – прем’єр-міністром України став колишній голова Нацбанку та майбутній третій Президент України Віктор Ющенко.

Церковне свято 22 грудня

22 грудня християни відзначають зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Анна, мати Пресвятої Богородиці, була молодшою ​​дочкою священика Матфана з Віфлеєму. Вона вийшла заміж за Йоакима. Довгий час подружжя не могло зачати дитину. Це їм вдалося лише через 20 років. Про дитину подружжя палко і багато молилося. Про зачаття дочки їх сповістив ангел. Він також повідомив, що їхня дочка благословить увесь рід людський. Зачаття святої Анни відбулося Єрусалимі. Там само народилася Марія.

Народні прикмети

Якщо ясний день – на Новий рік буде сонячно та морозно.

Якщо на деревах іній – на Новий рік буде хмарно.

Що не можна робити 22 грудня

Не можна виконувати домашню жіночу роботу: готувати, прибирати, шити, вишивати і т.д.

Бажано не виходити з дому після заходу сонця.

Не можна сваритися та лихословити.