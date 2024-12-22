Сьогодні 22 грудня: яке свято та день в історії

22 грудня в Україні – День енергетика й День працівників дипломатичної служби. У 401 році Папою Римським обрали Інокентія I – єдиного Папу, який був сином свого попередника. У 1833-му народилася українська письменниця Марко Вовчок. У 1882-му на різдвяній ялинці вперше засяяла електрогірлянда. У 1917-му в УНР створили Генеральне секретарство з міжнародних справ, Головну скарбницю та Український державний банк. У 1941-му до Вашингтона прибув прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль. У 1999-му прем’єр-міністром України став Віктор Ющенко.

Свята та пам’ятні дати 22 грудня

22 грудня в Україні – День енергетика та День працівників дипломатичної служби.

22 грудня в історії

22 грудня 401 року Папою Римським обрали Інокентія I. Його вважають єдиним Папою, який був сином свого попередника на престолі Католицької церкви – Анастасія I.

Про кровний зв’язок між двома Папами Римськими писав їхній сучасник – творець канонічного латинського тексту Біблії Єронім Стридонський. Враховуючи значущість цього джерела, частина істориків церкви не ставить під сумнів інформацію про Папу-батька та Папу-сина. Втім, є й версії, що Єронім висловився образно, описуючи ієрархічний, а чи не біологічний зв’язок між Інокентієм і Анастасієм.

Італійська енциклопедія святих “Santi, beati e testimoni” (“Святі, блаженні та свідки”) підтримує версію про передачу папського престолу від батька синові: “Інокентій I помер після 16 років папського правління. 12 березня 417 року його останки були поховані на кладовищі “Ad ursum pileatum”, на дорозі до Порту, де вже лежали останки його батька Анастасія I”, – пише це джерело.

На період, коли Інокентій I керував Католицькою церквою, припали масштабні вторгнення варварів – Аларіха та Атаульфа, які двічі грабували Рим.

“Він намагався врятувати Рим, уклавши перемир’я з Аларіхом і погодившись поїхати його послом до Равенни. Однак не зміг врятувати місто, яке було спустошено в 410 році. Він прагнув зміцнити папський примат, і його листи мають велике історичне та доктринальне значення, оскільки вони становлять перше ядро ​​канонічних збірок, які будуть розроблені в майбутньому… Він також поширив свою пастирську діяльність на Схід, закликаючи населення Константинополя наслідувати святителя Йоана Золотоустого та жити в мирі”, – інформує про цього Папу енциклопедія святих.

22 грудня 1833 року народилася Марія Вілінська – майбутня українська письменниця та поетеса, відома під псевдонімом Марко Вовчок.

22 грудня 1882 року на ялинці вперше засяяла електрогірлянда. Докладніше.

22 грудня 1894 року військовий суд у Парижі оголосив вирок у “справі Дрейфуса”. Докладніше.

22 грудня 1917 року в Україні створили міністерство зовнішніх справ – на той момент воно називалося Генеральне секретарство з міжнародних справ. Докладніше.

22 грудня 1917 року в Харкові відбувся нашвидкуруч організований більшовиками з’їзд рад Донецького та Криворізького басейнів, а також більшовицької фракції, що втекла з київського з’їзду. Докладніше.

22 грудня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про утворення Головної скарбниці УНР та Українського державного банку. Докладніше.

22 грудня 1941 року прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль прибув до Вашингтона – на переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом. Це сталося після того, як обидві країни оголосили війну Японії через напад на Перл-Гарбор, а всі держави Осі у відповідь оголосили війну США. Докладніше.

22 грудня 1989 року за згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини для вільного проходу громадян вперше після зведення Берлінської стіни відкрили Бранденбурзькі ворота.

22 грудня 1999 року прем’єр-міністром України став колишній голова Нацбанку та майбутній третій Президент України Віктор Ющенко.

Церковне свято 22 грудня

22 грудня вшановують пам’ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. Вона була римлянкою та постраждала за Христа під час гонінь імператора Діоклетіана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то на Новий рік буде похмура погода.

Якщо день ясний, погода на Новий рік буде ясною та морозною.

Якщо вдень снігопад, то вночі буде мороз.

Що не можна робити 22 грудня

Краще не виходити з дому після заходу сонця.

Жінкам не можна виконувати домашню роботу.

Вагітним не можна займатися рукоділлям.