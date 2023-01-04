Сьогодні 4 січня: яке свято та день в історії

4 січня – за церковним календарем – пам’ять великомучениці Анастасiї Узорiшительницi. У цей день вперше прооперували апендикс, перша у світі сурогатна матір народила дитину, а журнал Times визнав Сталіна людиною року.

Свята та пам’ятні дати 4 січня

Визначних пам’ятних дат, професійних і державних свят в Україні 4 січня немає.

Під егідою ООН відбувається Всесвітній день азбуки Брайля.

4 січня в історії

4 січня 1885 року в США доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса. До цього запалення апендикса зазвичай було смертним вироком для хворого. Доктор Вільям Грант вирішив ризикнути заради порятунку 22-річної дівчини Мері Гертсайд. Він провів їй хірургічне втручання. Операція та післяопераційний період пройшли успішно і пацієнтка згодом виписалась додому.

4 січня 1919 року Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.

4 січня 1943 року американський журнал Times, підбиваючи підсумки 1942 року назвав “людиною року” Сталіна. Варто зауважити, що це вже було вдруге. Вперше Сталін став людиною року за наслідками 1939-го, коли СРСР підписав із нацистами пакт про ненапад, ставши партнером Гітлера та змінивши баланс сил у світі. У 1943-му році свій вибір редакція Times пояснила так: “Ні кроку назад! .. 1942 рік був роком крові і сили. Людина, чиє ім’я означає сталь, той, чий словниковий запас англійською мовою включає слова “крутий хлопець”, – це Людина 1942 року. Тільки Йосип Сталін знає, наскільки близька була Росія до розгрому в 1942-му. І лише Йосип Сталін знає, як йому вдалося врятувати Росію. Йосип Сталін переміг. Він і є той “крутий хлопець”.

4 січня 1985 року в Лондоні народилася дівчинка, яка стала першою дитиною, яку виносила сурогатна матір. Цією матір’ю стала міссіс Коттон.

4 січня 1992 року Албанія та Узбекистан визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

4 січня 2010 року відкрито найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа. Ця будівля – найвища з усіх, які коли-небудь існували у світі. До цього рекорд належав Варшавській радіощоглі, що впала в 1991 році. Висота Бурдж Халіфа 828 метрів. Цю цифру тримали в секреті до самого відкриття, заявляючі менші показники. У хмарочосі 163 поверхах поверхи. 180 метрів висоти припадають на найдовший у світі шпиль. На етапі будівництва будівля мала назву Бурдж Дубай (“Дубайська вежа”), проте, відкриваючи її правитель емірату Дубай шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум перейменував хмарочос, присвятивши його шейху Халіфе ібн Заїду Аль Нахайяну.

Церковне свято 4 січня

4 січня християни вшановують пам’ять великомучениці Анастасiї Узорiшительницi.

Анастасія була римлянкою. Вона постраждала за Христа під час гонінь імператора Діоклетіана. Батько Анастасії був язичником, а мати – таємною християнкою. Після смерті дружини батько видав Анастасію заміж за язичника Помплія, але під приводом вигаданої хвороби вона зберегла цноту.

Вона переодягалася жебрачкою та відвідувала в’язниці зі служницею, де годувала, лікувала, а часто й викуповувала в’язнів-християн. Проте служниця зрадила свою хазяйку й розповіла про її таємні походи Помплію. Він катував дружину катуванням і замкнув її вдома. Проте через деякий час Помпілій загинув на морі. Після його смерті Анастасія щедро роздавала його майно жебракам та стражденним. Згодом вона почала мандрувати, всюди ревно допомагаючи в’язням. За це й здобула ім’я Узорішительниці, оскільки своїми працями звільняла від довготривалих страждань багатьох християн. Святу Анастасію схопили, коли вона перебувала в Іллірії. Після того, як за наказом Діоклетіана протягом однієї ночі було знищено всіх в’язнів-християнів, свята Анастасія прийшла в одну з в’язниць і, не знайшовши там нікого, стала голосно ридати. Тюремники зрозуміли, що вона християнка, і відвели її до правителя області. Проте того разу свята Анастасія вийшла на волю. Вдруге це їй уже не вдалося. Святу схопили та засудили до голодної смерті. Вона провела у в’язниці без їжі 60 днів. Побачивши, що голод не завдав святій Анастасії жодної шкоди, суддя наказав утопити її разом із засудженими злочинцями. Їх посадили на корабель, у якому після виходу до відритого моря просвердлили отвори. Проте свята Феодосія, яка разом із Анастасією допомагала в’язням і раніше загинула мученицькою смертю, прийшла на допомогу та повела корабель до берега. Вийшовши на сушу, дивом врятовані 120 людей увірували в Христа та прийняли хрещення. Незабаром усіх їх схопили та віддали на мученицьку смерть. Святу Анастасію хрестоподібно розтягли між чотирма стовпами над розведеним багаттям. Її тіло, не пошкоджене вогнем, благочестива жінка Аполлінарія поховала в саду. У V столітті мощі святої Анастасії були перенесені до Константинополя, де в ім’я її було збудовано храм.

Народні прикмети

Багато бурульок – рік буде врожайним.

Що не можна робити 4 січня

Не можна в’язати.

Не можна ходити босоніж.