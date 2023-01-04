Сегодня 4 января: какой праздник и день в истории

4 января – по церковному календарю — память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В этот день впервые прооперировали аппендикс, первая в мире суррогатная мать родила ребенка, а журнал Times признал Сталина человеком года.

Праздники и памятные даты 4 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 4 января нет.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день азбуки Брайля.

4 января в истории

4 января 1885 года в США доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. До этого воспаление аппендикса обычно являлось смертным приговором для больного. Доктор Уильям Грант решил рискнуть ради спасения 22-летней девушки Мэри Гертсайд. Он провел ей хирургическое вмешательство. Операция и послеоперационный период прошли успешно и пациентка со временем выписалась домой.

4 января 1919 года Совет Восточной Галиции принял решение о присоединении к Украине.

4 января 1943 года американский журнал Times, подводя итоги 1942 года, назвал «человеком года» Сталина. Следует заметить, что это уже было второй раз. Впервые Сталин стал человеком года по результатам 1939 года, когда СССР подписал с нацистами пакт о ненападении, став партнером Гитлера и изменив баланс сил в мире. В 1943 году свой выбор редакция Times объяснила так: «Ни шагу назад!.. 1942 год был годом крови и силы. Человек, чье имя означает сталь, тот, чей словарный запас на английском языке включает слова «крутой парень», — это Человек 1942 года. Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому в 1942 году. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию, Иосиф Сталин победил».

4 января 1985 года в Лондоне родилась девочка, которая стала первым ребенком, которого выносила суррогатная мать. Этой матерью стала миссис Коттон.

4 января 1992 года Албания и Узбекистан признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

4 января 2010 года открыт самый высокий небоскреб в мире – Бурдж Халифа. Это здание – самое высокое из всех, когда-либо существовавших в мире. До этого рекорд принадлежал Варшавской радиомачте, упавшей в 1991 году. Высота Бурдж Халифа 828 метров. Эту цифру держали в секрете до открытия, заявляя меньшие показатели. В небоскребе 163 этажа. 180 метров высоты приходятся на самый длинный в мире шпиль. На этапе строительства здание называлось Бурдж Дубай («Дубайская башня»), однако, открывая ее, правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум переименовал небоскреб, посвятив его шейху Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну.

Церковный праздник 4 января

4 января христиане чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Анастасия была римлянкой. Она пострадала за Христа во время гонений императора Диоклетиана. Отец Анастасии был язычником, а мать – тайной христианкой. После смерти жены отец выдал Анастасию замуж за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила целомудрие.

Она переодевалась нищей и посещала тюрьмы со служанкой, где кормила, лечила, а часто и выкупала узников-христиан. Однако служанка изменила своей хозяйке и рассказала о ее тайных походах Помплию. Он пытал жену и запер ее дома. Однако спустя некоторое время Помпилий погиб на море. После его смерти Анастасия щедро раздавала его имущество нищим и страдающим. Впоследствии она начала путешествовать, повсюду ревностно помогая узникам. За это и получила имя Узорешительницы, поскольку своими трудами освобождала от долгосрочных страданий многих христиан.

Святую Анастасию схватили, когда она находилась в Иллирии. После того, как по приказу Диоклетиана в течение одной ночи были уничтожены все узники-христиане, святая Анастасия пришла в одну из тюрем и, не найдя там никого, стала громко рыдать. Тюремщики поняли, что она христианка, и отвели ее к правителю области. Однако в этот раз святая Анастасия вышла на свободу. Второй раз это ей уже не удалось. Святую схватили и приговорили к голодной смерти. Она провела в тюрьме без еды 60 дней. Увидев, что голод не причинил святой Анастасии никакого вреда, судья приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками. Их посадили на корабль, в котором после выхода в открытое море просверлили отверстия. Однако святая Феодосия, которая вместе с Анастасией помогала узникам и раньше погибла мученической смертью, пришла на помощь и повела корабль к берегу. Выйдя на сушу, чудом спасенные 120 человек уверовали в Христа и приняли крещение. Вскоре их схватили и отдали на мученическую смерть. Святую Анастасию крестообразно растянули между четырьмя столбами над разведенным костром. Ее тело, не поврежденное огнем, благочестивая женщина Аполлинария похоронила в саду. В V веке мощи святой Анастасии перенесли в Константинополь, где построили храм ее имени.

Народные приметы

Много сосулек – год будет урожайным.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя вязать.

Нельзя ходить босиком.