Сегодня 8 декабря: какой праздник и день в истории

8 декабря 1868 года основали общество «Просвіта». В 1878-м родился генерал Михаил Амельянович-Павленко, командовавший Первым Зимним походом армии УНР. В 1919-м страны Антанты признали восточной границей Польши «линию Керзона». В 1941-м США и Великобритания объявили войну Японии. В 1980-м убили Джона Леннона. В 1991-м в Беловежской пуще подписали соглашение, прекратившее существование СССР.

Праздники и памятные даты 8 декабря

8 декабря – Всемирный день климата.

Также отмечают: День путешественника во времени и День брауни.

8 декабря в истории

8 декабря 1868 года во Львове основали общество «Просвита». Подробнее.

8 декабря 1878 года родился украинский военный, который был главнокомандующим Украинской галицкой армии и генерал-полковником армии УНР, командующий Первого Зимнего похода Михаил Амельянович-Павленко.

Он происходил из дворянской семьи и был потомственным военным. При этом значительная часть жизни Амельяновича-Павленко не была связана с Украиной, он не знал украинского языка. Родился будущий генерал армии УНР в Тифлисе. Его отец был генералом от артиллерии в армии Российской империи, но происходил из Задунайского казачества – тех украинских казаков, которые вернулись в Россию из Османской империи. Мать была из рода грузинских князей. Получив качественное военное образование, уже в 1900 году он приступил к службе в чине подпоручика. Прошел русско-японскую войну. С самого начала воевал и на фронте Первой мировой войны, получив ряд боевых орденов. На фронте получил тяжелое ранение и переболел тифом.

Эвакуировавшись с фронта, с 1916 года был начальником 2-й Одесской школы прапорщиков. После Февральской революции присоединился к украинской национально-освободительной борьбе. Уже в мае 1917 года он возглавил украинскую военную манифестацию, а осенью стал начальником военной заставы Екатеринослава (нынешнего Днепра). Выступил одним из организаторов Свободного казачества и Екатеринославского гайдамацкого куреня. В конце года переехал в Киев – прибыл в распоряжение Военного министерства Центральной Рады. Во времена гетмана Скоропадского произведен в звание генерал-хорунжего и назначен в Полтаву на должность начальника 11-й пешей дивизии. Однако впоследствии его отстранили от этой должности, поэтому Амельянович-Павленко продолжил формировать Свободное казачество на Екатеринославщине. Он не участвовал в антигетманском восстании, вместо этого уехал в ЗУНР, где 10 декабря 1918 года возглавил Галицкую армию. Затем вернулся в Действующую армию УНР, возглавив осенью 1919 года Запорожскую группу армии, воевал с белогвардейцами. В начале декабря его назначили командующим Армией УНР.

К концу этого года армия УНР была в тяжелом состоянии – окруженная врагами со всех сторон, она еще и переживала тяжелую эпидемию тифа. Тифом заболел и предыдущий командующий Действующей армией УНР Василий Тютюнник. Однако, даже смертельно больной, он не готов был сдаться, так что спланировал Первый Зимний поход – партизанский рейд по тылам Красной армии и белогвардейцев. Именно Амельяновичу-Павленко суждено было командовать этим походом, который стал успешным и осуществил поставленные задачи. После завершения похода Симон Петлюра оставил генерала в должности командующего армией УНР. На тот момент она увеличилась, было заключено мирное соглашение с поляками, формировались новые украинские дивизии. Некоторое время сражения с захватчиками проходили успешно, армиям союзников даже удалось отбить Киев и в мае 1920 года провести там торжественный парад.

Но в Украину прибыла 1-я Конная армия Буденного, украинские и польские войска оказались в меньшинстве и вынуждены были отступать. В октябре 1920-го обескровленное Польское государство заключило перемирие с советской Россией, армия УНР осталась одна против орды. После ряда боев с Красной армией Амельянович-Павленко вынужден был дать команду об отступлении – украинские войска перешли Збруч, зайдя на Польскую территорию, где воинов УНР разоружили и интернировали. Генерал по требованию правительства Польши, на которое давило советское руководство, уехал в Прагу. В эмиграции он писал книги воспоминаний и поддерживал отношения с военной эмиграцией Украинского государства. С началом Второй мировой войны Амельянович-Павленко принимал участие в съезде комбатантских организаций, созванном в Кракове силами ОУН. Он возглавил Военно-исторический совет (фактически генеральный штаб), а также Генеральный совет комбатантов. Этот совет вышел на связь с руководством нацистской Германии с предложением создать украинские вооруженные силы. Впоследствии Амельянович-Павленко возглавил Украинское освободительное войско. Однако участия в комплектовании дивизии СС «Галичина» он уже не принимал. В 1942-1944 годах генерал возглавлял Украинское свободное казачество. Когда советские войска вступили на территорию Восточной Европы, Амельянович-Павленко уехал в Западную Германию. В июле 1945 года он вместе с ветеранами армии УНР создал Союз украинских воинов. Эта организация была самой влиятельной в украинской эмиграции вплоть до 1970-х годов. Сам Амельянович-Павленко в 1950-м переехал во Францию. Он скончался в Париже 29 мая 1952 года.

8 декабря 1919 года страны Антанты признали восточной границей Польши «линию Керзона». Это разделение изначально так и не заработало, но в дальнейшем к «линии Керзона» регулярно возвращались при установлении в разные времена западной границы Советского Союза.

Самую линию предложил министр иностранных дел Великобритании Джордж Керзон. По его предложению Украина теряла часть этнических земель: Холмщину, Подляшье, Лемковщину и Посянье. С этим разделением не соглашались ни поляки, претендовавшие на все украинские земли, входившие в свое время в состав Австро-Венгрии, ни советские власти, которые рассчитывали захватить эти территории. Во время установления советско-польской границы в 1921 году о «линии Керзона» и не вспомнили. По Рижскому мирному договору Польша получила значительно большие территории к востоку от этой линии. Но это разделение вспомнили при заключении договоренностей между СССР и нацистской Германией. Ее установили как немецко-советскую границу в договоре между Третьим Рейхом и СССР 28 сентября 1939 года (с поправками в пользу СССР). В последний раз к «линии Керзона» вернулись на Ялтинской конференции, когда определяли послевоенные границы. В это время в нее внесли некоторые поправки в пользу Польши.

8 декабря 1941 года США, а за ними Великобритания объявили войну Японии. Это произошло на следующий день после нападения японской авиации на Перл-Харбор. Объявлению войны предшествовала знаменитая речь Франклина Рузвельта в Конгрессе США, которую традиционно называют «речью о «Дне Позора».

Дело в том, что полномочия объявлять войну в США имеет только Конгресс, где как тогда, так и сейчас, часто имеют место политические противостояния. Но решение об объявлении войны после речи Рузвельта приняли почти единогласно. Почти – потому что конгрессвумен от Республиканской партии – Джанет Ренкин проголосовала против. Она была убежденной пацифисткой и поклонницей изоляционизма. Перед Конгрессом Рузвельт выступил в 12:30. Он говорил всего семь минут. Президент представил США как жертву неспровоцированной агрессии. Рузвельт хотел избежать того месседжа, который делал его предшественник Вудро Вильсон при вступлении США в Первую мировую войну – разговоров об идеалах и ценностях. Рузвельт напротив призвал к патриотизму, заявил о больших потерях вооруженных сил США при нападении японцев на Перл-Харбор (конкретные цифры в тот момент еще были неизвестны). «Вчерашний день, 7 декабря 1941 года, войдет в историю как символ позора», — сказал президент. При этом он заявил об уверенности в силе американского народа противостоять этому вызову.

Речь произвела желаемый эффект – изоляционистские настроения исчезли так, будто их никогда и не было. Уже в 13:10 Декларацию об объявлении войны Японии единогласно принял Сенат, а затем Палата представителей (с одним голосом «против»).

В 16:10 Рузвельт подписал декларацию, хотя конституцией США это и не было предусмотрено – войну должен был объявлять Конгресс, но это подписание носило важный символический характер.

В тот же день – через девять часов – войну Японии объявила Великобритания. А через два дня США объявили войну также Германии и Италии и окончательно юридически вступили во Вторую мировую.

8 декабря 1980 года был убит один из основателей группы «The Beatles», композитор и музыкант Джон Леннон. Его застрелил четырьмя выстрелами в спину Марк Дэвид Чепмэн. Это произошло у дома Леннона в Нью-Йорке. Подробнее.

8 декабря 1991 года главы республик, считавшихся основательницами СССР (РФ, Украины и Беларуси) Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской пуще подписали соглашение, прекратившее существование СССР. Одновременно, чтобы смягчить процесс «развода», формально создали СНГ. Подробнее.

Церковный праздник 8 декабря

8 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Патапия и апостолов от 70: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора.

Преподобный Патапий родился в Фивах в христианской семье. Достигнув совершеннолетия, стал отшельником. Жил в Египетской пустыне много лет. А потом, когда к нему начали приходить за советами, пожелал находиться в безмолвии и перебрался в Константинополь. Там он обустроил келью в городской стене. Однако и здесь к нему все чаще стали приходить люди – у Патапия был дар исцеления. По этой причине многие верующие стекались к жилищу отшельника, даже несмотря на его нежелание. Исцелив многих, Патапий почил в мире. Его похоронили монастыре Египтян, расположенном неподалеку от его отшельнической кельи. Этот монастырь с тех пор носит имя святого Патапия.

Святые апостолы от 70: Сосфен, Аполлос, Кифа, Тихик, Епафродит, Кесарий и Онисифор были избраны Иисусом Христом для благовестия – после избрания 12 апостолов. Сосфен до принятия христианства был в Коринфе начальником иудейской синагоги, после крещения стал епископом в Колофоне. Аполлос происходил из Александрии, был блестяще образованным человеком. Главным местом его служения был Коринф, впоследствии стал епископом Кесарии. Апостол Кифа был епископом в Колофоне. Апостол Тихик был учеником и спутником святого апостола Павла. Сменил апостола Сосфена на Колофонской кафедре. Апостол Епафродит – один из ближайших сподвижников святого апостола Павла – был епископом Адриаки Фракийской. Апостол Кесарий проповедовал и был епископом Диррахии – области в Средней Греции. Вместе с ними церковь чтит и апостола Онисифора.

Народные приметы

Если выпало много снега – год будет урожайным.

Если петухи в этот день рано пропели — скоро будет оттепель.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя громко смеяться и веселиться.

Нельзя злословить и отказывать людям в помощи.