Сегодня 17 июля: какой праздник и день в истории

17 июля 2014 года российские террористы с украинской территории сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines. В этот день в 1997 году Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. А в 1918-м расстреляли последнего российского императора Николая II.

Праздники и памятные даты 17 июля

17 июля в Украине – День этнографа.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день международного уголовного правосудия. В мире – День дарения подарков и Всемирный день эмодзи.

17 июля в истории

17 июля 1429 года короновали короля Франции Карла VII Победителя.

Он был тем, кто позволил 17-летней девушке командовать своей армией, смог переломить ход Столетней войны с англичанами и очистить от них континентальную Францию. Карл VII был четвертым сыном Карла VI Безумного. Старшие братья будущего короля умерли, не оставив наследников. При этом родители лишали Карла прав на трон, объявив внебрачным ребенком (это произошло после его отступления в битве против Генриха V). Так что начало правления Карла прошло в борьбе за престол и за свою страну в целом. Он доказывал свое право быть наследником родного отца, а параллельно пытался изгнать из страны захватчиков. Лишь достигнув успеха в последнем, он смог короноваться. Именно Карл доверился Жанне д’Арк, дал ей командовать остатками армии – и она сняла осаду с его последнего оплота – города Орлеан. Далее Жанна смогла доставить Карла сквозь оккупированные англичанами земли на коронацию, состоявшуюся 17 июля 1429 года. Для окончательной победы над англичанами в Столетней войне понадобилось еще более 20 лет – в 1453-м французы разбили врагов в битве при Кастильоне, а после этого завладели городом Бордо. Это и знаменовало завершение Столетней войны.

17 июля 1890 года родился украинский военный, начальник штаба и командующий Действующей Армии Василий Тютюнник.

Он служил в 25-м Сибирском стрелковом полку. Во время Первой мировой войны командовал конной разведкой. Прошел всю войну, а осенью 1917-го отдал украинизированным частям приказ: бросить фронт и пробиваться в Киев — на защиту Центральной Рады. Он сам смог вернуться в Украину только весной 1918 года. Вошел в состав Генерального штаба гетмана Павла Скоропадского. Но довольно быстро перешел в оппозицию, войдя в Украинский национальный союз. Тютюнник сыграл важную роль в подготовке антигетманского восстания. Он был сторонником Симона Петлюры. Во времена Директории стал заместителем начальника Генштаба. Именно Тютюнник разработал план прорыва войск УНР в направлении Проскурова в 1919 году (Проскуровская операция). После этого успеха возглавил штаб армии УНР, а через месяц стал командующим армией. Осенью 1919-го заболел тифом. И даже в крайне тяжелом состоянии руководил обороной Проскурова. Вместе с генерал-хорунжим Евгением Мешковским разработал план Первого зимнего похода. Последнее распоряжение своему заместителю Михаилу Емельяновичу-Павленко Василий Тютюнник писал в горячке – при температуре 40 градусов. Умер 19 декабря 1919 года от разрыва сердца.

17 июля 1917 года в Великобритании на фоне Первой мировой войны приняли решение изъять из титулов все немецкие имена. С этого момента правящая династия Великобритании стала носить фамилию Виндзоры – по названию Виндзорского замка. До этого династия называлась Саксен-Кобург-Готской. Обращение об изменении фамилии опубликовал король Георг V.

17 июля 1918 года большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью.

Более года до этого момента Николай II провел под арестом. Его арестовали 21 марта 1917 года – еще после Февральской революции, когда узнали о планах императора уехать в Великобританию. Под арестом также была вся императорская семья. Изначально они жили в Александровском дворце Царского Села. В августе Временное правительство решило перевезти их в Тобольск. С собой они могли взять персонал — тех людей, которые согласились бы на добровольную ссылку в Сибирь. Одно время они вели довольно спокойную жизнь (даже без усиленного режима охраны). Но большевики, придя к власти, не пожелали оставлять в живых «конкурентов». В апреле 1918-го арестантов перевезли в Екатеринбург. Там они жили вместе с представителями обслуживающего персонала: врачом Боткиным, лакеем Трупом, комнатной девушкой Демидовой, а также поварами Харитоновым и Седневым. Так было до ночи с 16 на 17 июля. Около часа комендант Дома особого назначения Яков Юровский приказал врачу Боткину разбудить Николая II, его жену и детей. Им приказали одеться и сообщили, что к Екатеринбургу приближается армия белых. Так что якобы нужно было спуститься в подвал, чтобы спастись от обстрела. Когда они спустились, то в подвал зашла группа, которая должна была провести расстрел. Юровский прочел обреченным постановление Уралисполкома об их смертной казни. Император, не поняв, переспросил: «Что?» В этот момент исполнители подняли ружья и сразу совершили залп. Тех, кто не умер сразу, добили штыками.

17 июля 1945 года началась Потсдамская конференция руководителей трех государств — победительниц во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании.

Присутствовали Сталин, премьер-министры Великобритании Уинстон Черчилль (на тот момент уже бывший премьер) и Клемент Эттли и президент США Гарри Трумэн. Принимаемые решения касались дальнейшей судьбы Германии — в частности, ее разделения на четыре зоны оккупации. Также определили западную границу Польши и потребовали капитуляции Японской империи.

17 июля 1955 года открылся первый Диснейленд.

Его создал в Анахайме, штат Калифорния, сам Уолт Дисней. Идея создания подобного парка возникла у Диснея еще в 1930-40-х во время гуляния с дочерьми в тогдашних парках развлечений. В начале он хотел разместить аттракционы рядом со своей студией в Бербанке. Но потом решил, что там мало места. Поэтому он приобрел 65 га территории и начал грандиозное строительство, успешно завершившееся в 1955-м. Кстати, церемонию открытия Диснейленда по телевидению вел будущий президент США актер Рональд Рейган.

17 июля 1997 года Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С этого момента украинцы могут апеллировать к европейскому правосудию – Европейскому суду по правам человека. Это разрешено в том случае, когда все средства национальной правовой защиты исчерпаны. Также, ратифицировав конвенцию, Украина обязалась привести законодательство к международным стандартам.

17 июля 2014 года российские террористы из ЗРК «Бук» с временно оккупированной территории Украины (в районе Тореза Донецкой области) сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines. Погибли 298 человек — все пассажиры и экипаж. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги объявил первый приговор по делу о катастрофе Boeing 777. Виновными в сбитии самолета признали Игоря Гиркина (Стрелкова) — так называемого на тот момент «министра обороны ДНР», Сергея Дубинского — старшего офицера российской военной разведки в отставке и гражданина Украины Леонида Харченко – командира подразделения так называемой «военной разведки армии ДНР». Еще одного обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова оправдали. Также суд признал, что действия командиров так называемой «ДНР» координировались из РФ, а «Бук», из которого сбили самолет, привезли с территории РФ. Это решение суда не финальное — расследование продолжается, и руководство Международной следственной группы неоднократно отмечало, что необходимо разоблачить всю цепочку убийц — от исполнителей до заказчиков.

Церковный праздник 17 июля

17 июля христиане чтят память святителя Андрея, архиепископа Критского. Святой Андрей был немым до семи лет, но получил дар после приобщения к Святым Тайнам. Первоначальное образование получил в Дамаске, познакомившись с логикой, риторикой и древней философией. В 14 лет поступил в Иерусалимскую обитель святого Саввы Освященного. Впоследствии его приняли в Иерусалимскую патриархию на должность писца. Затем стал дьяконам при большой Софийской церкви, руководил опекой сирот и стариков. При императоре Юстиниане II святого Андрея рукоположили в сан архиепископа Критского. Умер святитель мирно в 712 году.

Народные приметы

Если в лесу уродило много диких ягод, то зима будет суровой.

Гром 17 июля – к хорошему урожаю.

Если утром много росы, значит, дождя в ближайшие дни не будет.

Что нельзя делать 17 июля

Не нужно начинать новые дела и переезжать.

Нельзя обижать животных и резать скот или птицу.

Не стоит покупать новые вещи или обувь.