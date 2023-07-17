Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії

17 липня 2014 року російські терористи з української території збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 Malaysia Airlines. Цього дня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. А 1918-го розстріляли останнього російського імператора Миколу II.

Свята та пам’ятні дати 17 липня

17 липня в Україні – День етнографа.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя. У світі – День дарування подарунків та Всесвітній день емодзі.

17 липня в історії

17 липня 1429 року коронували короля Франції Карла VII Переможця.

Він був тим, хто дозволив 17-річній дівчині командувати своєю армією, зміг переламати перебіг Столітньої війни з англійцями та очистити від них континентальну Францію. Карл VII був четвертим сином Карла VI Божевільного. Старші брати майбутнього короля померли, не залишивши спадкоємців. При цьому батьки позбавляли Карла прав на трон, оголосивши позашлюбною дитиною (це сталося після його відступу в битві проти Генріха V). Отже, початок правління Карла пройшов у боротьбі за престол і за свою країну в цілому. Він доводив своє право бути спадкоємцем рідного батька, а паралельно намагався вигнати з країни загарбників. Лише досягнувши успіху в останньому, він зміг коронуватися. Саме Карл довірився Жанні д’Арк, дав їй командувати залишками армії – і вона зняла облогу з його останнього оплоту – міста Орлеан. Далі Жанна змогла доставити Карла крізь окуповані англійцями землі на коронацію, що відбулася 17 липня 1429 року. Для остаточної перемоги над англійцями у Сторічній війні знадобилося ще понад 20 років – 1453-го французи розбили ворогів у битві при Кастільйоні, а після цього заволоділи містом Бордо. Це знаменувало завершення Столітньої війни.

17 липня 1890 року народився український військовий, начальник штабу та командувач Дійової Армії Василь Тютюнник.

Він служив у 25-му Сибірському стрілецькому полку. Під час Першої світової війни командував кінною розвідкою. Пройшов усю війну, а восени 1917-го наказав українізованим частинам: кинути фронт і пробиватися до Києва — на захист Центральної Ради. Він сам зміг повернутися до України лише навесні 1918 року. Увійшов до складу Генерального штабу гетьмана Павла Скоропадського. Але досить швидко перейшов до опозиції, увійшовши до Українського національного союзу. Тютюнник відіграв важливу роль у підготовці антигетьманського повстання. Він був прихильником Симона Петлюри. За часів Директорії став заступником начальника Генштабу. Саме Тютюнник розробив план прориву військ УНР у напрямі Проскурова у 1919 році (Проскурівська операція). Після цього успіху очолив штаб армії УНР, а за місяць став командувачем армії. Восени 1919-го захворів на тиф. І навіть у вкрай тяжкому стані керував обороною Проскурова. Разом із генерал-хорунжим Євгеном Мєшковським розробив план Першого зимового походу. Останнє розпорядження своєму заступнику Михайлу Омеляновичу-Павленку Василь Тютюнник писав у гарячці – за температури 40 градусів. Помер 19 грудня 1919 року від розриву серця.

17 липня 1917 року у Великій Британії на тлі Першої світової війни вирішили вилучити з титулів усі німецькі імена. З цього моменту панівна династія Великої Британії почала носити прізвище Віндзори – за назвою Віндзорського замку. До цього династія називалася Саксен-Кобург-Готською. Звернення щодо зміни прізвища опублікував король Георг V.

17 липня 1918 року більшовики розстріляли останнього російського імператора Миколу II та всю його родину.

Понад рік до цього моменту Микола II провів під арештом. Його заарештували 21 березня 1917-го – ще після Лютневої революції, коли дізналися про плани імператора виїхати до Великої Британії. Під арештом також була вся імператорська родина. Спочатку вони мешкали в Олександрівському палаці Царського Села. У серпні Тимчасовий уряд вирішив перевезти їх до Тобольська. З собою вони могли взяти персонал – тих людей, які погодилися б на добровільне заслання до Сибіру. Певний час вони вели досить спокійне життя (навіть без посиленого режиму охорони). Але більшовики, прийшовши до влади, не побажали залишати в живих “конкурентів”. У квітні 1918-го арештантів перевезли до Єкатеринбурга. Там вони жили разом із представниками обслуговчого персоналу: лікарем Боткіним, лакеєм Трупом, кімнатною дівчиною Демидовою, а також кухарями Харитоновим та Седнєвим. Так було до ночі із 16 на 17 липня. Близько часу ночі комендант Будинку особливого призначення Яків Юровський наказав лікареві Боткіну розбудити Миколу II, його дружину та дітей. Їм наказали одягнутися та повідомили, що до Єкатеринбурга наближається армія білих. Тож нібито треба було спуститися до підвалу, щоб урятуватися від обстрілу. Коли вони спустилися, то до підвалу зайшла група, яка мала провести розстріл. Юровський прочитав приреченим постанову Уралісполкому про їхню страту. Імператор, не зрозумівши, перепитав: “Що?” У цей момент виконавці підняли рушниці та одразу здійснили залп. Тих, хто не помер одразу, добили багнетами.

17 липня 1945 року розпочалася Потсдамська конференція керівників трьох держав – переможниць у Другій світовій війні – СРСР, США та Великої Британії.

Були присутні Сталін, прем’єр-міністри Великої Британії Вінстон Черчилль (на той момент уже колишній прем’єр) та Клемент Еттлі та президент США Гаррі Трумен. Рішення, що приймалися, стосувалися подальшої долі Німеччини – зокрема, її поділу на чотири зони окупації. Також визначили західний кордон Польщі та вимагали капітуляції Японської імперії.

17 липня 1955 року відкрився перший Діснейленд.

Його створив у Анахаймі, штат Каліфорнія, сам Волт Дісней. Ідея створення подібного парку виникла у Діснея ще у 1930-40-х під час гуляння з дочками у тодішніх парках розваг. На початку він хотів розмістити атракціони поряд зі своєю студією у Бербанку. Але згодом вирішив, що там мало місця. Тому він придбав 65 га території та розпочав грандіозне будівництво, яке успішно завершилося 1955-го. До речі, церемонію відкриття Діснейленду на телебаченні вів майбутній президент США актор Рональд Рейган.

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. З цього моменту українці можуть апелювати до європейського правосуддя – Європейського суду з прав людини. Це дозволено, якщо всі засоби національного правового захисту вичерпані. Також ратифікувавши конвенцію, Україна зобов’язалася привести законодавство до міжнародних стандартів.

17 липня 2014 року російські терористи із ЗРК “Бук” із тимчасово окупованої території України (в районі Тореза Донецької області) збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17 компанії Malaysia Airlines. Загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги оголосив перший вирок у справі про катастрофу Boeing 777. Винними збитті літака визнали Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) – так званого на той момент “міністра оборони ДНР”, Сергія Дубинського – старшого офіцера російської військової розвідки у відставці та громадянина України Леоніда Харченка – командира підрозділу так званої “військової розвідки армії ДНР”. Ще одного обвинуваченого громадянина РФ Олега Пулатова виправдали. Також суд визнав, що військові дії командирів так званої “ДНР” координувалися з РФ, а “Бук”, із якого збили літак, привезли з території РФ. Це рішення суду є не фінальним – розслідування триває, й керівництво Міжнародної слідчої групи неодноразово наголошувало, що має викрити весь ланцюжок убивць – від виконавців до замовників.

Церковне свято 17 липня

17 липня християни вшановують пам’ять святителя Андрiя, архієпископа Критського. Святий Андрій був німим до семи років, але отримав дар після прилучення Святих Тайн. Початкову освіту здобув у Дамаску, познайомившись із логікою, риторикою та давньою філософією. У 14 років вступив до Єрусалимської обителі святого Сави Освяченого. А згодом був узятий до Єрусалимської патріархії на посаду письменника. Потім став дияконам при великій Софійській церкві, керував опікою сиріт і людей похилого віку. За імператора Юстиніана II святий Андрій був висвячений на архієпископа Критського. Помер святитель мирно в 712 році.

Народні прикмети

Якщо в лісі вродило багато диких ягід, то зима буде суворою.

Грім 17 липня – до хорошого врожаю.

Якщо вранці багато роси, значить дощу найближчими днями не буде.

Що не можна робити 17 липня

Не треба починати нові справи та переїжджати.

Не можна ображати тварин та різати худобу або птицю.

Не варто купувати нові речі або взуття.