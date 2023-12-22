Сегодня 22 декабря: какой праздник и день в истории

22 декабря в Украине – День энергетика и День работников дипломатической службы. 22 декабря 1833-го родилась украинская писательница Марко Вовчок. В 1882-м на рождественской елке впервые засияла электрогирлянда. В 1917-м в УНР создали Генеральное секретарство по международным делам, Главную казну и Украинский государственный банк. В 1941-м в Вашингон прибыл премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль – для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом о совместных действиях во Второй мировой войне. В 1999-м премьер-министром Украины стал Виктор Ющенко.

Праздники и памятные даты 22 декабря

22 декабря в Украине – День энергетика и День работников дипломатической службы.

Сегодня – День зимнего солнцестояния.

Также отмечают: День невысокого человека и Всемирный день оргазма.

22 декабря в истории

22 декабря 1833 года родилась Мария Вилинская – будущая украинская писательница и поэтесса, известная под псевдонимом Марко Вовчок.

22 декабря 1882 года на рождественской елке впервые засияла электрогирлянда. Это изобретение представил публике 36-летний инженер Эдвард Джонсон. Он был многолетним помощником изобретателя Томаса Эдисона и вице-президентом его «The Edison Lamp Company». Именно Джонсон первым соединил в цепь 80 небольших цветных лампочек и украсил ими елку. У гирлянды Джонсона были белые, красные и синие огоньки, загоравшиеся поочередно или попарно. Подробнее.

22 декабря 1894 года военный суд в Париже объявил приговор по «делу Дрейфуса». Французского офицера еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса признали виновным в шпионаже в пользу Германии и приговорили к пожизненному заключению. Его дело на долгие годы раскололо и дестабилизировало французское общество. Подробнее.

22 декабря 1917 года в Украине создали создано министерство внешних дел – на тот момент оно называлось Генеральное секретарство по международным делам.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства УНР Владимир Винниченко. Поэтому в этот день в Украине отмечают День работников дипломатической службы. Это стало возможным после утверждения УНР ІІІ универсала, обозначившего принципиальный курс республики на отделение от Москвы. При этом окончательно исполнительные органы (в том числе и внешнеполитическое ведомство) сформировали уже после провозглашения независимости УНР IV универсалом. Генеральное секретарство международных дел разместилось в Киеве в особняке Федора Терещенко. Под разными названиями это ведомство функционировало и во времена гетмана Скоропадского, и после него – при Директории УНР. Первым весомым экзаменом для молодой украинской дипломатии стало участие в подготовке и подписании Берестейского мира в 1918 году. Этот документ достиг главной цели – признания независимости Украины в Европе. После его заключения Украинская Центральная Рада направила первых послов – в Немецкую, Австро-Венгерскую и Османскую империи, а также Румынское королевство. В дальнейшем количество стран, признававших независимость УНР, увеличивалось, а соответственно расширялась и сеть диппредставительств. Понятно, что их пришлось постепенно свернуть после оккупации большевиками страны, хотя за рубежом дипломаты продолжали бороться за Украину и после того, как большевики провозгласили здесь свою власть.

22 декабря 1917 года в Харькове состоялся наскоро организованный большевиками съезд советов Донецкого и Криворожского бассейнов, а также большевистской фракции, сбежавшей с киевского съезда. Подробнее.

22 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада приняла закон об образовании Главной казны УНР и Украинского государственного банка. Все налоги и доходы, которые собирались в Украине, признали прибылью Государственной казны Украинской республики. Также Киевскую контору Российского государственного банка превратили в Украинский государственный банк. Накануне, 19 декабря, приняли временный Закон о выпуске государственных кредитных билетов УНР. Первая купюра в 100 карбованцев появилась 6 января 1918 года (или 24 декабря 1917-го – по старому стилю).

Эти первые деньги были недостаточно защищены, поэтому их часто подделывали. Поэтому гетман Скоропадский в 1918 году вывел их из обращения. 30 марта 1918-го объявили о выпуске знаков государственной казны номиналом в 5, 10, 25, 50 рублей. Во время первой оккупации Киева большевики ограбили Государственный банк и вывезли большинство активов в Россию, а также разворовали и уничтожили. После освобождения столицы (во времена Скоропадского) приняли устав Государственного банка. Основной капитал банка того времени составил 100 млн карбованцев, а резервный фонд – 10 млн карбованцев. В начале 1919-го Государственный банк эвакуировали на запад Украины. В 1920-м имущество и архив банка перевезли в Польшу.

22 декабря 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон – на переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом. Это произошло после того, как обе страны объявили войну Японии из-за нападения на Перл-Харбор, а все государства Оси в ответ объявили войну США. Конечно, Черчилль выражал соболезнования американскому народу, но на самом деле был очень рад тому, что США вступили в войну. Ведь ресурсы Великобритании были сильно подорваны, а в СССР нацисты уже стояли под Москвой. Вовлечь США в большую войну британский премьер-министр пытался неоднократно. Особенно активно – после оккупации нацистами Франции и эвакуации британских и остатков французских войск из Дюнкерка в 1940-м. После тех событий в течение года – до нападения немцев на СССР – Великобритания фактически оставалась единственным центром сопротивления гитлеровцам в Европе. Страна страдала от постоянных налетов немецкой авиации, вела войну на море и колониях. Гитлер же усиливал прессинг, готовил высадку в Британии (которую так и не реализовал) и рассчитывал, что британцы сдадутся и пойдут на унизительные переговоры на его условиях. Но Черчилль четко следовал обещанию, данному в своей знаменитой речи 4 июня 1940 года: «Мы пойдем до конца, мы будем сражаться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров, какой бы ни была цена, мы будем биться на побережьях, мы будем биться в портах, на суше, мы будем биться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся».

Во время этого тяжелейшего года Черчилль постоянно был на связи с президентом США Франклином Рузвельтом. Тот помогал, но был очень ограничен в своих возможностях из-за чрезвычайно обостренных изоляционистских настроений в стране. После Первой мировой войны большинство американского общества было решительно настроено никогда не вступать в вооруженные конфликты в Европе. Более того – в 1930-х Сенат принял несколько законов о нейтралитете страны в будущих войнах, связавших руки президенту. США принимали беженцев из Британии, помогали поставками продовольствия и нефти. Определенным прогрессом (хотя и сомнительным) стало соглашение, согласно которому США передали британцам 50 устаревших эсминцев в обмен на пользование британскими военными базами в Атлантике на 99 лет. Своим избирателям Рузвельт объяснял, что «выменял базы на металлолом». А впоследствии Белый дом придумал способ обойти общественное сопротивление – им стал ленд-лиз. Не продавать оружие, что было запрещено законодательством, а сдавать в аренду – этот выход позволил Рузвельту помочь британцам. Впоследствии Черчилль добился, что ленд-лиз распространили и на Советский Союз.

Но «отсидеться» американцам не удалось. Нападение на Перл-Харбор уже нельзя было игнорировать. Так что Черчилль, вдохновленный тем, что наконец-то получил сильного союзника, решил сразу отправиться на переговоры в США. Это было опасной идеей, ведь требовало путешествия через океан, где была угроза атаки немецких субмарин. Но премьер-министра Великобритании это не остановило.

Он поднялся на борт линкора «Герцог Йоркский», который за десять дней доставил его в Вирджинию. А оттуда без передышки самолетом перелетел в Вашингтон. Визит британского премьер-министра оставил незабываемые воспоминания как у Рузвельта, так и у его родных и сотрудников Белого дома. И не только из-за значимости события, но и из-за стиля жизни и поведения гостя. Черчилль прибыл с большой командой и почти моментально превратил Белый дом в свою временную резиденцию. Местные повара сбились с ног, пытаясь угодить высокому гостю. А он облегчил им жизнь только в одной части – четко определив «барное меню»: стакан хереса с утра, несколько стаканов виски с содовой перед обедом, французское шампанское и бренди 90-летней выдержки перед сном. Черчилль шокировал обслугу тем, что мог разгуливать по резиденции президента США в одном халате на голое тело и с сигарой. «Я была поражена, что кто-то может так много курить и пить, но при этом достаточно неплохо чувствовать себя», – вспоминала о «дорогом госте» жена Рузвельта Элеонора.

Черчилль занимал собой почти все время американского президента – работать над вопросами США Рузвельт мог только, пока гость спал с утра – а тот не выходил раньше 11 часов. При этом британский премьер мог запросто ворваться в кабинет коллеги в любой момент. Сам Черчилль чувствовал себя абсолютно комфортно и телеграфировал в Лондон: «Мы живем здесь, как большая семья».

Как бы то ни было, но в такой атмосфере руководители двух государств решили действительно большое количество важных вопросов для дальнейшего ведения войны. А также стали друзьями на всю дальнейшую жизнь. Во время визита они часто бывали вместе на публике и даже вместе открывали главную рождественскую елку США. Кульминацией визита стала еще одна из самых знаменитых речей Черчилля – перед Конгрессом и Сенатом США 26 декабря 1941 года. Она достойна отдельного разговора. Отметим лишь, что по результатам выступления на обложке «The New York Times» на следующий день вышел заголовок: «Конгресс поражен».

22 декабря 1989 года с согласия между руководителями Западной и Восточной Германии для свободного прохода граждан впервые после возведения Берлинской стены открыли Бранденбургские ворота.

22 декабря 1999 года премьер-министром Украины стал бывший глава Нацбанка и будущий третий Президент Украины Виктор Ющенко.

Церковный праздник 22 декабря

22 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она была римлянкой и пострадала за Христа во время гонений императора Диоклетиана. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях иней, то на Новый год будет пасмурная погода.

Если день ясный, то погода на Новый год будет ясной и морозной.

Если днем снег, то ночью будет мороз.

Что нельзя делать 22 декабря

Лучше не выходить из дома после заката.

Женщинам нельзя выполнять домашнюю работу.

Беременным нельзя заниматься рукоделием.