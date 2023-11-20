Сегодня 20 ноября: какой праздник и день в истории

20 ноября 1917 года Украинская Центральная Рада утвердила Третий универсал, которым провозгласила Украинскую народную республику. В 1945-м начался Нюрнбергский процесс. В 2004-м суд отклонил попытку КГГА запретить акцию на Майдане Незалежности, с которой впоследствии началась Оранжевая революция.

Праздники и памятные даты 20 ноября

20 ноября – Всемирный день ребенка и Международный день педиатра.

Также в мире – День индустриализации Африки.

20 ноября в истории

20 ноября 1917 года своим Третьим универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила Украинскую народную республику (УНР).

Идея такого решения принадлежала Михаилу Грушевскому. Он озвучил его на торжественном заседании Центральной Рады. Там зачитали и текст универсала, за который через некоторое время проголосовала Рада.

«В документе были очерчены границы УНР включительно с Киевщиной, Подольем, Волынью, Черниговщиной, Полтавщиной, Харьковщиной, Екатеринославщиной, Херсонщиной, Таврией (без Крыма). «Окончательное определение границ… что касается привлечения частей Курщины, Холмщины, Воронежчины и смежных губерний и областей, где большинство населения украинское, должно быть установлено по согласованию организованной воли народа». Вся власть в стране, до проведения Учредительного собрания, принадлежала Центральной Раде и Генеральному Секретариату. Провозглашалось сохранение федеративной связи с Россией, которая стала бы “федерацией равных и свободных народов”. Речь шла не о Российской советской республике, которую УЦР не признала, а о буржуазной республике», – сообщает о содержании документа Украинский институт национальной памяти.

Также документ содержал ряд социально-экономических решений, относящихся к длине рабочего дня и государственному контролю за производством. Универсалом отменили смертную казнь, запустили процесс создания в Украине независимого суда и т.д. В таком состоянии «недонезависимости» УНР просуществовала два месяца. 22 января УЦР утвердила Четвертый универсал, которым провозгласила независимость государства.

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками, дожившими до этого дня. Для суда над ними созвали уникальный Международный военный трибунал, организованный странами-победительницами во Второй мировой войне – Британией, СССР, США и Францией. Первый процесс – над ключевыми деятелями Рейха и шестью организациями – длился до 1 октября 1946 года.

Перед трибуналом предстали нацистские политики и военные, а также деятели пропаганды. Однако троих из них по разным причинам в зале суда не было. Это личный секретарь Гитлера Мартин Борман, которого судили заочно, считая, что он скрывается, и приговорили к смертной казни. Только в 1973 году признали, что Борман погиб. Еще до суда покончил с собой руководитель немецкого Трудового фронта Роберт Лей, а фюрера военной экономики Густава Круппа неподсудным сделал инсульт.

30 сентября начали оглашать приговоры. Суд приговорил к смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрайхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Йодля. К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера. К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера. К 15 годам тюремного заключения: Нейрата. К 10 годам тюремного заключения: Деница. Трех подсудимых оправдали. Это начальник службы внутренней печати Ганс Фриче (в 1947 году во время денацификации его все же приговорили к 9 годам тюрьмы, но освободили через 3 года); Франц Папен, который во время Второй мировой войны был послом в Турции (во время денацификации его приговорили к 8 месяцам лишения свободы) и Ялмар Шахт, который был рейхсминистром без портфеля с 1937 по 1942 годы, однако в 1944-м его арестовало гестапо, до конца войны он находился в концлагерях (во время денацификации ему дали 8 лет, но выпустили по состоянию здоровья спустя год). Всех, кого приговорили к смертной казни, казнили в ночь на 16 октября 1946 года. Среди них не было только «второго нациста после Гитлера» – Германа Геринга. Узнав, что повешение для него отказались заменить расстрелом, Геринг отравился цианистым калием за несколько часов до казни.

20 ноября 2004 года Шевченковский райсуд Киева отклонил представление Киевской ГГА об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности с 21 по 23 ноября. 21 ноября в стране был назначен второй тур президентских выборов, в который вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Оппозиция предвидела возможные фальсификации, поэтому планировала акции на Майдане. Поскольку попытка запретить их через суд не удалась, уже утром 21 ноября на Майдане Незалежности начали монтировать сцену, которая будет стоять на протяжении всех событий Оранжевой революции.

Церковный праздник 20 ноября

20 ноября по новому церковному календарю в Украине — предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день также чтят память преподобного Григория Декаполита. Преподобный Григорий Декаполит родился в Исаврическом Декаполе в VIII веке. С детства был увлечен верой, хотел вести монашескую жизнь. Чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали родители, тайно ушел из дома. Всю жизнь провел в странствиях: был в Константинополе, Риме, Коринфе, Солуне, некоторое время трудился в пещере на Олимпе. Всюду проповедовал. Своими подвигами и молитвой приобрел дары пророчества и чудотворства. Для противодействия ереси иконоборчества преподобный Григорий покинул монастырь святого Мины, в котором работал долгое время, и отправился снова в Константинополь. В столице тяжелая болезнь подточила силы святого, он умер в 816 году.

Народные приметы

Если днем идет снег, но на земле не задерживается, то весной разольются реки.

Гололедица в этот день – к затяжным морозам.

Если окна покрылись инеем – будет хороший урожай зерна в следующем году.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя стирать постельное белье.

Нельзя вязать.

Нельзя больным людям выходить на улицу, потому что болезнь ухудшится.