Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории

30 сентября – Всеукраинский день библиотек. В этот день в 1791 году состоялась премьера последней оперы Моцарта. В 1938-м европейские страны подписали Мюнхенское соглашение, согласно которому Германия без боя получила Судетскую область Чехословакии. В 1946-м началось оглашение приговоров на Нюрнбергском процессе. В 2016-м нашли две картины Ван Гога, которые выкрали из музея за 14 лет до этого. В 2022-м Украина подала заявку на вступление в НАТО.

Праздники и памятные даты 30 сентября

30 сентября – Всеукраинский день библиотек. До нынешнего года 30 сентября в Украине также отмечали День усыновления. Он приходился на День памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. С переходом ПЦУ на новый церковный календарь День усыновления также перенесли – на 17 сентября.

День города отмечает Хмельницкий (всегда – в последнюю субботу сентября).

В мире: Международный день переводчика, Международный день подкастов, Международный день кружева, День грязелечения.

30 сентября в истории

30 сентября 1791 года состоялась премьера последней оперы Моцарта – «Волшебная флейта».

Ее впервые поставили в Вене. Очень заметные «масонские мотивы» в сюжете оперы в свое время вызвали слухи об «убийстве Моцарта масонами» из-за того, что предал огласке их ритуалы. Были и противоположные пересуды: якобы венская масонская ложа выступила заказчиком этой оперы. На самом деле, и сам Моцарт, и автор сюжета оперы Шиканедер действительно были «вольными каменщиками». Мистическая символика и ритуалы масонов нашли отражение на сцене. Однако это, скорее, была просто дань тогдашней моде. Масонством грезило все высшее общество, так что Моцарт и Шиканедер просто «подхватили тренд». По преданию, «Волшебная флейта» была любимым произведением Моцарта, именно ее он пожелал послушать на смертном одре. Композитор умер чуть больше, чем через два месяца после премьеры – 5 декабря 1791-го.

30 сентября 1938 года заключили Мюнхенское соглашение. Оно стало пиком «политики умиротворения», которую пытались проводить Франция и Великобритания в отношении гитлеровской Германии. Европейские страны позволили себе разделить Чехословакию – даже без ее участия в процессе переговоров.

Первая Чехословацкая Республика в существующих на тот момент границах была образована после распада Австро-Венгерской империи – в 1918 году. В ее состав вошли в том числе и территории, где большинство населения составляли этнические немцы. Они жили компактно – в приграничных и наиболее промышленно развитых регионах исторической Чехии – Судетах. Немецкое население в этом регионе составляло около 3,3 млн человек. И с самого начала своей политической деятельности Гитлер стремился «защищать их права» и требовал «воссоединения немцев». От слов к действиям он перешел после аншлюса Австрии весной 1938 года. Почти сразу после «референдума» в Австрии нацистская Судетская немецкая партия выдвинула требования к правительству Чехословакии о предоставлении региону автономии. А уже 10 сентября гитлеровские агенты инспирировали мятеж нацистов в Судетах. Чехословацкое правительство подавило его, и тогда Третий Рейх начал откровенно угрожать стране вооруженным вторжением.

Дальше судьбу Чехословакии решали без Чехословакии. Единственный ее формальный союзник – СССР – даже согласился прийти на помощь, однако, во-первых, не спешил, а, во-вторых, не имел общей с Чехословакией границы или разрешения от Польши для прохождения армии по ее территории. Тем временем Гитлер 15 сентября начал переговоры с премьер-министром Великобритании Чемберленом. Уже через два дня британское правительство одобрило так называемый «принцип самоопределения» — выдуманную конструкцию, чтобы не называть аннексию Судетов словом «аннексия». Пользуясь ситуацией, территориальные требования к Чехословакии предъявили также Польша и Венгрия. 29-30 сентября, по инициативе приспешника Гитлера итальянского «дуче» Муссолини, провели совместное совещание руководство Великобритании, Франции, Германии и Италии. Где и подписали Мюнхенское соглашение. Согласно ему Чехословацкая республика должна была до 10 октября передать нацистской Германии Судетскую область — со всем имуществом (в частности, оружием и укреплениями). Также в документе прописали, что Чехословакия «должна удовлетворить территориальные претензии Польской республики и Королевства Венгрия». Гитлер провозгласил, что это его «последняя территориальная претензия в Северной Европе». А Чемберлен, вернувшись в Великобританию, заявил публике в аэропорту: «Я привез вам мир». На что впоследствии среагировал Уинстон Черчилль знаменитой фразой: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она избрала бесчестие и получит войну». Уже в марте 1939 года Германия ликвидировала независимость Чехословакии, захватив всю территорию республики.

30 сентября 1939 года после захвата Польши нацистской Германией и СССР в Париже создали правительство Польши в изгнании.

После захвата нацистами Франции оно переехало в Лондон. Правительству в изгнании во время Второй мировой войны подчинялись вооруженные формирования польского подполья (Армия Крайова). В октябре 1943-го правительство дало Армии Крайовой инструкции на случай вступления на территорию страны советских войск. В частности, речь шла о следующем: «Страна с Советами взаимодействовать не будет. Правительство одновременно предостерегает, что в случае ареста представителей подпольного движения и каких-либо репрессий против польских граждан подпольные организации перейдут к самообороне». В 1944-м правители-изгнанники создали организацию «Неподчиненность», которая, опять же, должна была сопротивляться новой оккупации Польши – на этот раз советскими войсками. Однако уже весной 1945-го это сопротивление ликвидировали, лидеров «Неподчиненности» арестовали. Реальное политическое влияние правительства Польши в изгнании окончательно прекратилось, когда в июле 1945-го его перестали признавать Великобритания и США. Однако в дальнейшем оно продолжало формальное существование и официально завершило свою деятельность только после избрания президентом Польши Леха Валенсы. Ему чиновники-изгнанники передали президентские регалии.

30 сентября 1946 года в Нюрнберге начали оглашать приговоры нацистским преступникам – подсудимым на Нюрнбергском процессе.

К персоналиям перешли только 1 октября. А 30 сентября судьи зачитали главные документы процесса. 20 страниц текста были посвящены захвату власти нацистами. Отдельно судьи отметили, что предметом рассмотрения в процессе не являются довоенные преступления, «как бы отвратительны и ужасны они ни были». Судили нацистов исключительно за совершенное во время Второй мировой войны – то есть с 1939 года. В первый день объявили выводы трибунала о преступности организаций.

Так, Нюрнбергский трибунал признал преступными руководящий состав и отдельно определенные «группы лиц» (для каждой организации приводились свои параметры их определения) Национал-социалистической рабочей партии Германии, охранных отрядов партии (СС), службы безопасности (СД) и государственной тайной полиции (гестапо). Суд отказался признать преступными организациями генеральный штаб и командование вооруженных сил нацистской Германии, штурмовые отряды (СА) и так называемый «правительственный кабинет». Описывая реакцию подсудимых, журналисты отметили удивление Германа Геринга, когда были оправданы штурмовые отряды. А вот военные никак не отреагировали на оправдание Генерального штаба и Верховного командования.

Наиболее популярной в советском (а впоследствии и постсоветском) информационном пространстве является тема приговора СС. Ведь в эту структуру входили и украинские формирования. Этот факт регулярно эксплуатирует российская пропаганда для продвижения нарратива об «украинском нацизме». Как объясняет юрист, сотрудник Украинского института национальной памяти, представитель Украины в International Justice for the Co Сергей Рябенко, «Нюрнбергский трибунал признал преступной не всю структуру СС, а лишь «группу, которая состояла из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС […] которые стали членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта организация используется для совершения преступлений, или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении преступлений, за исключением, однако, тех лиц, которые были призваны в эту организацию государственными органами, причем таким образом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных преступлений… Ни ОУН, ни УПА, ни созданные с участием Абвера в 1941 году батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», ни даже дивизия войск СС «Галичина» и их члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, а сами эти структуры не были признаны преступными. Более того, Трибунал не признал преступным в целом ни один партийный или государственный орган или формирование Третьего Рейха. Во всех случаях речь шла об отдельных преступных группах внутри этих организаций. Заметим, что по нацистскому законодательству членами СС могли быть исключительно лица, имевшие безупречное расовое происхождение. Кроме того, желательно было также наличие у них так называемой «арийской» внешности. Поэтому ни украинцы, ни представители других «не арийских» национальностей, призванные в подразделения войск СС, «членами СС» не были и быть не могли».

30 сентября 2016 года нашли две квартиры Ван Гога, похищенные из музея Амстердама за 14 лет до того: «Вид на море в Схевенинген» (1882) и «Паства выходит из реформистской церкви в Нью Нене» (1884-1885).

В Музей Ван Гога в Амстердаме воры проникли в 2002 году – по лестнице через крышу. Хотя сработала сигнализация, похитители успели скрыться. Суммарную стоимость двух похищенных ими картин оценили в 30 млн долларов. Самих злоумышленников задержали в 2004 году, но картин у них не было. Расследование длилось еще 12 лет – и завершилось успехом. Произведения искусства нашли в Италии. Музейщики подтвердили их подлинность. Картины имели незначительные повреждения из-за того, что их извлекли из рам во время кражи. Сейчас полотна находятся на своих местах.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. В заявлении по этому поводу Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: «Мы сделали свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО».

Церковный праздник 30 сентября

30 сентября по новому церковному календарю христиане чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. А также – Григория Просветителя, епископа Великой Армении.

Михаил I – легендарный митрополит Киевский, крестивший Русь в правление князя Владимира. Считается первым главой Киевской митрополии Константинопольского патриархата. Михаил I присутствовал при Крещении Руси, а также благословил князя Владимира на строительство Десятинной церкви и способствовал основанию церкви Архангела Михаила, на месте которой теперь расположен Михайловский Златоверхий собор. Митрополит Михаил помогал князю в распространении веры, обходил земли с проповедями, крестил новых верующих. Скончался в 991 или 992 году. Его похоронили в Десятинной церкви в Киеве. 30 сентября 1730 года мощи перенесли в Успенский храм Киево-Печерской лавры, потому и день памяти в эту дату.

Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении, родился в 257 году. Отец святителя Анак, добиваясь армянского престола, убил своего родственника, за что весь род Анака уничтожили. А Григория спас родственник. Он вывез младенца из Армении в Кесарию Каппадокийскую, где воспитал в христианской вере. Григорий был женат, имел двух сыновей. Один из сыновей стал священником, второй – монахом. Сам Григорий поступил на службу к сыну убитого армянского царя – Трдату, желая усердной службой загладить вину своего отца. Прибыв в Армению в 287 году в сопровождении римских легионов, Трдат III вернул себе отцовский престол. Трдат любил Григория как друга, но не мог терпеть его христианского вероисповедания. Он требовал от Григория отречься от веры в Христа. Но тот был непреклонен. Новый царь велел бросить своего верного слугу в казематы или колодец Арташата (Артаксата), где он был в заключении около 15 лет. За это время Трдат III впал в безумие. И именно Григорий исцелил его. После этого Трдат III в 301 году сам крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении. В следующем году Григория рукоположили в сан епископа, после чего он построил храм в столице царя Трдата III. В 325-м Григорий передал кафедру сыну, а сам пошел в уединение, где вскоре умер в 326-м. Его похоронили в Эчмиадзине. Армянское архиепископство долгое время оставалось в роде Григория.

Народные приметы

Если утро пасмурное, то ближайшие дни будут теплыми.

Сухая погода 30 сентября предсказывает, что зима будет нескоро.

Если дождь, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 30 сентября

Нельзя ходить в грязной одежде и спать в несвежей постели.

Нельзя пускать в дом чужих людей.

День не подходит для того, чтобы делать ремонт.