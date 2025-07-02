Стало известно, какие улицы в Харькове назвали в честь погибших пилотов

В Харькове переименовали два топонима в честь Героев Украины, погибших пилотов Максима Устименко и Алексея Меся. Решение приняли депутаты во время сессии горсовета.

По данным мэрии, улицу, расположенную от площади Ипподрома до дома №130-г на улице Сумской и далее до улицы Григория Сковороды, назвали в честь Максима Устименко.

А часть переулка (бывший переулок Глисада Джуса), расположенного от улицы Сумской до дома №7 в переулке Глисада Джуса, переименовали в аллею Мунфиша.

«Эти летчики спасали людей от ракетных атак врага. Они учились в Харькове, поэтому имеют тесную связь с нашим городом. В частности, мы называем улицу в честь Максима Устименко — пилота, который совершил подвиг, отведя самолет от населенного пункта, но, к сожалению, погиб», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, о том, что в Харькове планируют переименовать две улицы в честь Максима Устименко и Алексея Меся, сообщал городской голова Игорь Терехов 30 июня. Он рассказывал, что жизнь Максима оборвалась в ночь на 29 июня во время выполнения боевого задания. Алексей не вернулся из последнего боевого вылета 26 августа 2024 года.