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Две улицы в Харькове назовут в честь Героев Украины – Терехов

Общество 15:23   30.06.2025
Виктория Яковенко
Две улицы в Харькове назовут в честь Героев Украины – Терехов Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове переименуют две улицы в честь Максима Устименко и Алексея Меся – Героев Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Оба погибли в небе, героически защищая нас с вами, наше спокойствие и наши дома. Жизнь Максима оборвалась в ночь на 29 июня при выполнении боевого задания. Алексей не вернулся с последнего боевого вылета 26 августа 2024 года», – рассказал Терехов.

Он отметил, что оба были мастерами своего дела – летчиками высочайшего уровня. Они начинали свой путь в Харькове, продолжил Терехов.

«Здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И потому их имена навсегда останутся в истории нашего города. Детали о присвоении названий улицам сообщим позже», — уточнил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове переименуют две улицы в честь Максима Устименко и Алексея Меся – Героев Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.".