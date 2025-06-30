Две улицы в Харькове назовут в честь Героев Украины – Терехов

В Харькове переименуют две улицы в честь Максима Устименко и Алексея Меся – Героев Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Оба погибли в небе, героически защищая нас с вами, наше спокойствие и наши дома. Жизнь Максима оборвалась в ночь на 29 июня при выполнении боевого задания. Алексей не вернулся с последнего боевого вылета 26 августа 2024 года», – рассказал Терехов.

Он отметил, что оба были мастерами своего дела – летчиками высочайшего уровня. Они начинали свой путь в Харькове, продолжил Терехов.

«Здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И потому их имена навсегда останутся в истории нашего города. Детали о присвоении названий улицам сообщим позже», — уточнил мэр.