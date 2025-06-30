Две улицы в Харькове назовут в честь Героев Украины – Терехов
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове переименуют две улицы в честь Максима Устименко и Алексея Меся – Героев Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Оба погибли в небе, героически защищая нас с вами, наше спокойствие и наши дома. Жизнь Максима оборвалась в ночь на 29 июня при выполнении боевого задания. Алексей не вернулся с последнего боевого вылета 26 августа 2024 года», – рассказал Терехов.
Он отметил, что оба были мастерами своего дела – летчиками высочайшего уровня. Они начинали свой путь в Харькове, продолжил Терехов.
«Здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И потому их имена навсегда останутся в истории нашего города. Детали о присвоении названий улицам сообщим позже», — уточнил мэр.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове переименуют две улицы в честь Максима Устименко и Алексея Меся – Героев Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.".