Сегодня 1 июля: какой праздник и день в истории
1 июля в Украине – День архитектуры, День следователя и День государственного регистратора. В 2022 году в этот день в Украине начал действовать визовый режим для граждан РФ. В 2014-м Верховная Рада учредила орден Героев Небесной Сотни. В 1997-м Гонконг перешел от Великобритании к КНР. В 1858-м в Лондоне впервые представили теорию Дарвина. В 1569-м Польша и Литва подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую.
Праздники и памятные даты 1 июля
1 июля в Украине – День архитектуры, День следователя и День государственного регистратора.
В мире – Международный день анекдота и шуток
Также сегодня: Международный день куриных крылышек, Международный день регги, День Канады, День идентификации домашних животных, День ранней пташки.
1 июля в истории
1 июля 1569 года подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. Подробнее.
1 июля 1858 года Линнеевскому обществу в Лондоне впервые представили работы Чарльза Дарвина и естествоиспытателя Рассела Уоллеса по теории эволюции (“О склонности видов к изменчивости”). Подробнее.
1 июля 1997 года Великобритания передала Гонконг под управление Китайской Народной Республики. Подробнее.
1 июля 2014 года Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни. Подробнее.
1 июля 2022 года в Украине начал действовать визовый режим для граждан РФ. 17 июня соответствующее решение приняло правительство с подачи президента Владимира Зеленского. Чиновники отменили действие соглашения 1997 года о безвизовом режиме и приостановили действие соглашения от 2011 года об упрощенном движении в приграничных областях России и Украины. До этого граждане страны-агрессора, несмотря на аннексию Крыма и войну, продолжавшуюся на Донбассе с 2014 года, имели возможность въезжать в Украину по загранпаспорту. Однако с каждым годом на границе визитеров из РФ проверяли все более тщательно и пускали далеко не всех, особенно осторожно относились к мужчинам. Введение визового режима в 2022 году произошло на фоне полного перекрытия наземных пунктов пропуска на участках границы с РФ и Беларусью, которые находились под украинским контролем, а также полного отсутствия авиасообщения между странами. Сейчас граждане РФ могут попасть в Украину только через границу с ЕС и Молдовой.
Церковный праздник 1 июля
1 июля чтят память пострадавших в Риме бессребреников Космы и Дамиана. Подробнее.
Народные приметы
Если 1 июля пошел дождь, то целый месяц будет дождливым и прохладным (как для лета).
Если до обеда было солнечно, а после солнце зашло за тучи, то в июле погода будет переменчивой и непостоянной.
Если на дороге много пыли, то будет гроза.
Что нельзя делать 1 июля
Нельзя ссориться и завидовать.
Нельзя попусту тратить деньги.
Запрещен тяжелый труд.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля в Украине – День архитектуры, День следователя и День государственного регистратора. В 2022 году в этот день в Украине начал действовать визовый режим для граждан РФ".