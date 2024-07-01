Сегодня 1 июля: какой праздник и день в истории

1 июля в Украине — День архитектуры, День следователя и День государственного регистратора. В 1569-м Польша и Литва подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. В 1858-м в Лондоне впервые представили теорию Дарвина. В 1997-м Гонконг перешел от Великобритании к КНР. В 2014-м Верховная Рада учредила орден Героев Небесной Сотни.

Праздники и памятные даты 1 июля

1 июля в Украине – День архитектуры, День следователя и День государственного регистратора.

В мире – Всемирный день борьбы против бедности.

Также отмечают: Международный день куриных крылышек, Международный день регги, Международный день анекдота и шуток.

1 июля в истории

1 июля 1569 года подписали Люблинскую унию, создав Речь Посполитую. Подробнее.

1 июля 1858 года Линнеевскому обществу в Лондоне впервые представили работы Чарльза Дарвина и естествоиспытателя Рассела Уоллеса по теории эволюции (“О склонности видов к изменчивости”). Подробнее.

1 июля 1997 года Великобритания передала Гонконг под управление Китайской Народной Республики. Подробнее.

1 июля 2014 года Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни. Подробнее.

Церковный праздник 1 июля

1 июля чтят память пострадавших в Риме бессребреников Космы и Дамиана. Они жили в III веке в Риме. Мать воспитала братьев в христианском благочестии. Она рано скончалась. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они добились успеха. Они не брали за свой труд платы. И, оказывая медицинскую помощь людям, проповедовали им христианство и объясняли, что исцеляют благодаря силе Божьей. На братьев донесли завистники. Косму и Дамиана вызвали в Рим к императору Карину. Император требовал от них признать языческих богов, но святые отказались. Когда император начал пугать их пытками, неожиданно его шея искривилась так, что он не мог повернуть головы. Тогда Карина охватил страх. Он покаялся перед братьями, заявил о своей вере в Христа и сразу получил исцеление. А бессребреников он отпустил на свободу. Святые вернулись в родной поселок и продолжили лечить людей. Но мирно умереть им было не суждено. Они пострадали от завистника-врача, когда-то являвшегося их учителем. Этот врач заманил их в горы и там убил.

Народные приметы

Если 1 июля пошел дождь, то целый месяц будет дождливым и прохладным (как для лета).

Если до обеда было солнечно, а после солнце зашло за тучи, то в июле погода будет переменчивой и непостоянной.

Если на дороге много пыли, то будет гроза.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя ссориться и завидовать.

Нельзя попусту тратить деньги.

Запрещен тяжелый труд.