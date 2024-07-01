Сьогодні 1 липня: яке свято та день в історії

1 липня в Україні – День архітектури, День слідчого та День державного реєстратора. У 1569-му Польща та Литва підписали Люблінську унію, створивши Річ Посполиту. У 1858-му в Лондоні вперше представили теорію Дарвіна. У 1997-му Гонконг перейшов від Великої Британії до КНР. У 2014-му Верховна Рада заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Свята та пам’ятні дати 1 липня

1 липня в Україні – День архітектури, День слідчого та День державного реєстратора.

У світі – Всесвітній день боротьби з бідністю.

Також відзначають: Міжнародний день курячих крилець, Міжнародний день регі, Міжнародний день анекдоту та жартів.

1 липня в історії

1 липня 1569 року підписали Люблінську унію, створивши Річ Посполиту. Детальніше.

1 липня 1858 року Ліннеєвському товариству в Лондоні вперше представили роботи Чарльза Дарвіна та натураліста Рассела Уоллеса з теорії еволюції (“Про схильність видів до мінливості”). Детальніше.

1 липня 1997 року Велика Британія передала Гонконг під управління Китайської Народної Республіки. Детальніше.

1 липня 2014 року Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні. Детальніше.

Церковне свято 1 липня

1 липня вшановують пам’ять безсрібників Косми та Даміана, що в Римі постраждали. Вони жили в III столітті в Римі. Мати виховала братів у християнському благочесті. Але рано померла. Основним заняттям братів була лікарська справа, в якій вони досягли успіху. Вони не брали за свою працю плати. А, лікуючи людей, проповідували їм слово Боже й пояснювали, що зцілюють благодатною силою Христовою. На братів донесли заздрісники. Косму й Даміана викликали до Риму до імператора Каріна. Імператор вимагав від них визнати язичницьких богів, але святі відмовилися. Коли імператор почав лякати їх тортурами, несподівано його шия скривилася так, що він не міг повернути голови. Тоді Каріна охопив страх. Він покаявся перед братами, сповідав свою віру в Христа – й одразу отримав зцілення. А безсрібників він відпустив на волю. Святі повернулися в рідне селище та продовжили лікувати людей. Але мирно померти їм не судилося. Вони постраждали від заздрощів лікаря, який колись був їх учителем. Цей лікар заманив їх у гори й там убив.

Народні прикмети

Якщо 1 липня пішов дощ, то весь місяць буде дощовим і не спекотним.

Якщо до обіду було сонячно, а після сонце зайшло за хмари, то в липні погода буде мінливою і непостійною.

Якщо на дорозі багато пилу – буде гроза.

Що не можна робити 1 липня

Не можна сваритися та заздрити.

Не треба марно витрачати гроші.

Заборонена тяжка праця.