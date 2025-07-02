Новости Харькова — главное 2 июля: ночью враг атаковал Харьков

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08:11

Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС

О том, где начались пожары после вражеских ударов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Ночью под обстрелами оказался Новобаварский район Харькова, а также Купянский район области.

«В Харькове в результате попадания беспилотника произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на площади около 300 м. кв. Рядом повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта», – уточнили в ГСЧС.

Обошлось без пострадавших. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 7:00, уточнили в ГСЧС.

«В Шевченковской громаде Купянского района враг попал БпЛА по территории двух сельскохозяйственных предприятий в с. Боровское и с. Волошская Балаклея. В результате ударов занялись складские помещения и сено в тюках. По предварительным данным пострадали 3 человека», – добавили спасатели.

07:20

Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено

Взрывы прозвучали в Харькове около 03:00. Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район.

Позже стало известно о пожаре на месте «прилета». Как оказалось, россияне обстреляли одноэтажную нежилую постройку.

Также в близлежащих домах повылетали стекла, отметил Терехов.

«К счастью, без пострадавших», – написал городской голова.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань-2».

«Горят боксы СТО в Новобаварском районе. Примерно, огнем охвачена площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС», – добавил Синегубов.

Локализовать пожар удалось только утром – около 04:30.

«Два человека эвакуированы «Красным Крестом» из домов, вблизи которых произошел удар», – сообщил мэр.