Новости Харькова — главное 2 июля: ночью враг атаковал Харьков
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:11
Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС
О том, где начались пожары после вражеских ударов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Ночью под обстрелами оказался Новобаварский район Харькова, а также Купянский район области.
«В Харькове в результате попадания беспилотника произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на площади около 300 м. кв. Рядом повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта», – уточнили в ГСЧС.
Обошлось без пострадавших. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 7:00, уточнили в ГСЧС.
«В Шевченковской громаде Купянского района враг попал БпЛА по территории двух сельскохозяйственных предприятий в с. Боровское и с. Волошская Балаклея. В результате ударов занялись складские помещения и сено в тюках. По предварительным данным пострадали 3 человека», – добавили спасатели.
07:20
Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено
Взрывы прозвучали в Харькове около 03:00. Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район.
Позже стало известно о пожаре на месте «прилета». Как оказалось, россияне обстреляли одноэтажную нежилую постройку.
Также в близлежащих домах повылетали стекла, отметил Терехов.
«К счастью, без пострадавших», – написал городской голова.
Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань-2».
«Горят боксы СТО в Новобаварском районе. Примерно, огнем охвачена площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС», – добавил Синегубов.
Локализовать пожар удалось только утром – около 04:30.
«Два человека эвакуированы «Красным Крестом» из домов, вблизи которых произошел удар», – сообщил мэр.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".