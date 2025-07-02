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Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹

Происшествия 08:04   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹

О том, где начались пожары после вражеских ударов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Ночью под обстрелами оказался Новобаварский район Харькова, а также Купянский район области.

«В Харькове в результате попадания беспилотника произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на площади около 300 м. кв. Рядом повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта», – уточнили в ГСЧС.

Обошлось без пострадавших.

Полностью ликвидировать возгорание удалось к 7:00, уточнили в ГСЧС.

«В Шевченковской громаде Купянского района враг попал БпЛА по территории двух сельскохозяйственных предприятий в с. Боровское и с. Волошская Балаклея. В результате ударов занялись складские помещения и сено в тюках. По предварительным данным пострадали 3 человека», – добавили спасатели.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. Как сообщил мэр Игорь Терехов, под ударом оказалось одноэтажное нежилое здание, а в близлежащих домах вылетели стекла. На месте «прилета» возник пожар. Пострадавших из-за обстрела, по данным мэра, нет. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: на месте «прилета» горят боксы СТО. Огнем охвачена площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС. В прокуратуре уточнили, что россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 08:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где начались пожары после вражеских ударов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".