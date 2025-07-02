Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹
О том, где начались пожары после вражеских ударов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Ночью под обстрелами оказался Новобаварский район Харькова, а также Купянский район области.
«В Харькове в результате попадания беспилотника произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на площади около 300 м. кв. Рядом повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта», – уточнили в ГСЧС.
Обошлось без пострадавших.
Полностью ликвидировать возгорание удалось к 7:00, уточнили в ГСЧС.
«В Шевченковской громаде Купянского района враг попал БпЛА по территории двух сельскохозяйственных предприятий в с. Боровское и с. Волошская Балаклея. В результате ударов занялись складские помещения и сено в тюках. По предварительным данным пострадали 3 человека», – добавили спасатели.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. Как сообщил мэр Игорь Терехов, под ударом оказалось одноэтажное нежилое здание, а в близлежащих домах вылетели стекла. На месте «прилета» возник пожар. Пострадавших из-за обстрела, по данным мэра, нет. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: на месте «прилета» горят боксы СТО. Огнем охвачена площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС. В прокуратуре уточнили, что россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 08:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где начались пожары после вражеских ударов, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".