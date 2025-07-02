Вночі пожежі через удари були не тільки в Новобаварському районі – ДСНС 📷 📹

Про те, де почалися пожежі після ворожих ударів, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вночі під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова, а також Куп’янський район області.

“У Харкові внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння одноповерхової неексплуатуємої будівлі на площі близько 300 м кв. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту“, – уточнили у ДСНС.

Обійшлося без постраждалих.

Повністю ліквідувати загоряння вдалося о 7:00, уточнили у ДСНС.

“У Шевченківській громаді Куп’янського району ворог влучив БпЛА по території двох сільськогосподарських підприємств у с. Борівське та с. Волоська Балаклія. Внаслідок ударів зайнялися складські приміщення та сіно в тюках. За попередніми даними постраждало 3 людей“, – додали рятувальники.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 03:00. Як повідомив мер Ігор Терехов, під ударом опинилася одноповерхова нежитлова будівля, а у прилеглих будинках вилетіли шибки. На місці “прильоту” виникла пожежа. Постраждалих через обстріл, за даними мера, немає. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: на місці “прильоту” горять бокси СТО, вогнем охоплена площа 300 м. кв. На місці працюють підрозділи ДСНС. У прокуратурі уточнили, що росіяни били по Харкову БпЛА “Герань-2”.