У прокуратурі показали наслідки нічного удару по Харкову (відео)

Окупанти випустили по Харкову БпЛА 2 липня близько 03:00.

Як уточнили в Харківській облпрокуратурі, по Новобаварському району “прилетів” безпілотник типу “Герань-2”.

“Внаслідок удару пошкоджені офісні приміщення та приміщення СТО”, – повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Вадим Сопін.

Внаслідок обстрілу пошкоджені офісні будівлі та СТО. Наразі пожежа локалізована, обійшлося без постраждалих, зазначили у прокуратурі.

“Також за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України”, – додав Сопін.