Live
  • Ср 02.07.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.82
  • EUR 49.41

У прокуратурі показали наслідки нічного удару по Харкову (відео)

Події 07:42   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі показали наслідки нічного удару по Харкову (відео)

Окупанти випустили по Харкову БпЛА 2 липня близько 03:00.

Як уточнили в Харківській облпрокуратурі, по Новобаварському району “прилетів” безпілотник типу “Герань-2”.

“Внаслідок удару пошкоджені офісні приміщення та приміщення СТО”, – повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Вадим Сопін.

Внаслідок обстрілу пошкоджені офісні будівлі та СТО. Наразі пожежа локалізована, обійшлося без постраждалих, зазначили у прокуратурі.

“Також за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України”, – додав Сопін.

Читайте також: Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чому бізнес Харкова не врятують кредити «5-7-9» і гранти – думка нардепки
Чому бізнес Харкова не врятують кредити «5-7-9» і гранти – думка нардепки
02.07.2025, 08:06
Вночі пожежі через удари були не тільки в Новобаварському районі – ДСНС 📷 📹
Вночі пожежі через удари були не тільки в Новобаварському районі – ДСНС 📷 📹
02.07.2025, 08:04
У прокуратурі показали наслідки нічного удару по Харкову (відео)
У прокуратурі показали наслідки нічного удару по Харкову (відео)
02.07.2025, 07:42
Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено
Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено
02.07.2025, 07:06
Новини Харкова — головне 2 липня: вночі ворог атакував Харків
Новини Харкова — головне 2 липня: вночі ворог атакував Харків
02.07.2025, 08:11
Сьогодні 2 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 липня: яке свято та день в історії
02.07.2025, 06:00

Новини за темою:

10:55
“Прильоти” під Харковом: у прокуратурі показали наслідки (фото)
08:48
Під обстрілами на Харківщині загинули двоє людей, постраждала дитина
07:25
Вночі харків’яни чули вибухи – що це було
11:50
Чоловік загинув через удари КАБ по Куп’янську та району (фото)
07:09
Нічна атака міста: поранений 64-річний чоловік, приліт по багатоповерхівці 📹

Ви читали новину: «У прокуратурі показали наслідки нічного удару по Харкову (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 07:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти випустили по Харкову БпЛА 2 липня близько 03:00.".