У прокуратурі показали наслідки нічного удару по Харкову (відео)
Окупанти випустили по Харкову БпЛА 2 липня близько 03:00.
Як уточнили в Харківській облпрокуратурі, по Новобаварському району “прилетів” безпілотник типу “Герань-2”.
“Внаслідок удару пошкоджені офісні приміщення та приміщення СТО”, – повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Вадим Сопін.
Внаслідок обстрілу пошкоджені офісні будівлі та СТО. Наразі пожежа локалізована, обійшлося без постраждалих, зазначили у прокуратурі.
“Також за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України”, – додав Сопін.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, прилет, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 07:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти випустили по Харкову БпЛА 2 липня близько 03:00.".