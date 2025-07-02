В прокуратуре показали последствия ночного удара по Харькову (видео)
Оккупанты выпустили по Харькову БпЛА 2 июля около 03:00.
Как уточнили в Харьковской облпрокуратуре, по Новобаварскому району «прилетел» беспилотник типа «Герань-2».
«В результате удара повреждены офисные помещения и помещения СТО», – уточнил заместитель начальника отдела процессуального руководства и поддержки публичного обвинения управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Вадим Сопин.
В результате обстрела повреждены офисные здания и СТО. На данный момент пожар локализирован, обошлось без пострадавших, отметили в прокуратуре.
«Также за данным фактом открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – добавил Сопин.
Читайте также: Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В прокуратуре показали последствия ночного удара по Харькову (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 07:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты выпустили по Харькову БпЛА 2 июля около 03:00.".