В прокуратуре показали последствия ночного удара по Харькову (видео)

Оккупанты выпустили по Харькову БпЛА 2 июля около 03:00.

Как уточнили в Харьковской облпрокуратуре, по Новобаварскому району «прилетел» беспилотник типа «Герань-2».

«В результате удара повреждены офисные помещения и помещения СТО», – уточнил заместитель начальника отдела процессуального руководства и поддержки публичного обвинения управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Вадим Сопин.

В результате обстрела повреждены офисные здания и СТО. На данный момент пожар локализирован, обошлось без пострадавших, отметили в прокуратуре.

«Также за данным фактом открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – добавил Сопин.