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В прокуратуре показали последствия ночного удара по Харькову (видео)

Происшествия 07:42   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали последствия ночного удара по Харькову (видео)

Оккупанты выпустили по Харькову БпЛА 2 июля около 03:00.

Как уточнили в Харьковской облпрокуратуре, по Новобаварскому району «прилетел» беспилотник типа «Герань-2».

«В результате удара повреждены офисные помещения и помещения СТО», – уточнил заместитель начальника отдела процессуального руководства и поддержки публичного обвинения управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Вадим Сопин.

В результате обстрела повреждены офисные здания и СТО. На данный момент пожар локализирован, обошлось без пострадавших, отметили в прокуратуре.

«Также за данным фактом открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – добавил Сопин.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 07:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты выпустили по Харькову БпЛА 2 июля около 03:00.".