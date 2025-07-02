Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено
Взрывы прозвучали в Харькове около 03:00.
Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район.
Позже стало известно о пожаре на месте «прилета». Как оказалось, россияне обстреляли одноэтажную нежилую постройку.
Также в близлежащих домах повылетали стекла, отметил Терехов.
«К счастью, без пострадавших», – написал городской голова.
Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань-2».
«Горят боксы СТО в Новобаварском районе. Примерно, огнем охвачена площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС», – добавил Синегубов.
Локализовать пожар удалось только утром – около 04:30.
«Два человека эвакуированы «Красным Крестом» из домов, вблизи которых произошел удар», – сообщил мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прозвучали в Харькове около 03:00. ".