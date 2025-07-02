Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено

Взрывы прозвучали в Харькове около 03:00.

Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район.

Позже стало известно о пожаре на месте «прилета». Как оказалось, россияне обстреляли одноэтажную нежилую постройку.

Также в близлежащих домах повылетали стекла, отметил Терехов.

«К счастью, без пострадавших», – написал городской голова.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань-2».

«Горят боксы СТО в Новобаварском районе. Примерно, огнем охвачена площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС», – добавил Синегубов.

Локализовать пожар удалось только утром – около 04:30.

«Два человека эвакуированы «Красным Крестом» из домов, вблизи которых произошел удар», – сообщил мэр.