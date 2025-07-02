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Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено

Происшествия 07:06   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено

Взрывы прозвучали в Харькове около 03:00. 

Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район.

Позже стало известно о пожаре на месте «прилета». Как оказалось, россияне обстреляли одноэтажную нежилую постройку.

Также в близлежащих домах повылетали стекла, отметил Терехов.

«К счастью, без пострадавших», – написал городской голова.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань-2».

«Горят боксы СТО в Новобаварском районе. Примерно, огнем охвачена площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС», – добавил Синегубов.

Локализовать пожар удалось только утром – около 04:30.

«Два человека эвакуированы «Красным Крестом» из домов, вблизи которых произошел удар», – сообщил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 07:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прозвучали в Харькове около 03:00. ".