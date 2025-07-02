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Новини Харкова — головне 2 липня: вночі ворог атакував Харків

Україна 08:11   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 2 липня: вночі ворог атакував Харків

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

Вночі пожежі через удари були не тільки в Новобаварському районі – ДСНС

Про те, де почалися пожежі після ворожих ударів, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вночі під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова, а також Куп’янський район області.

“У Харкові внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння одноповерхової неексплуатуємої будівлі на площі близько 300 м кв. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту“, – уточнили у ДСНС.

Обійшлося без постраждалих.

“У Шевченківській громаді Куп’янського району ворог влучив БпЛА по території двох сільськогосподарських підприємств у с. Борівське та с. Волоська Балаклія. Внаслідок ударів зайнялися складські приміщення та сіно в тюках. За попередніми даними постраждало 3 людей“, – додали рятувальники.Повністю ліквідувати загоряння вдалося о 7:00, уточнили у ДСНС.

07:20

Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено

Вибухи пролунали у Харкові близько 03:00. Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Новобаварський район.

Пізніше стало відомо про пожежу на місці “прильоту”. Як виявилося, росіяни обстріляли одноповерхову нежитлову споруду.

Також у прилеглих будинках повилітали шибки, зазначив Терехов.

“На щастя, без постраждалих”, – написав міський голова.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни випустили по Харкову БпЛА «Герань-2».

“Горять бокси СТО у Новобаварському районі. Орієнтовно, вогнем охоплена площа 300 м.кв. На місці працюють підрозділи ДСНС”, – додав Синєгубов.

Локалізувати пожежу вдалося лише вранці – близько 04:30.

“Двоє людей евакуйовані «Червоним Хрестом» з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає”, – повідомив мер.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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