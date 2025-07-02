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Щонайменше 18 атак сталося на Харківщині з початку добу: Генштаб на 16:00

Фронт 16:52   02.07.2025
Вікторія Яковенко
Щонайменше 18 атак сталося на Харківщині з початку добу: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на різних ділянках фронту на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в напрямку Митрофанівки. Шість боїв тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила вісім атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Чернещина та Новий Мир на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Щонайменше 18 атак сталося на Харківщині з початку добу: Генштаб на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на різних ділянках фронту на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".