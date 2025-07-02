Щонайменше 18 атак сталося на Харківщині з початку добу: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на різних ділянках фронту на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в напрямку Митрофанівки. Шість боїв тривають.
На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у бік Петропавлівки.
На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила вісім атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Чернещина та Новий Мир на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на різних ділянках фронту на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".