Щонайменше 18 атак сталося на Харківщині з початку добу: Генштаб на 16:00

Про ситуацію на різних ділянках фронту на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в напрямку Митрофанівки. Шість боїв тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила вісім атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Чернещина та Новий Мир на Харківщині.