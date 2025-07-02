Не менее 18 атак произошло на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на разных участках фронта на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в направлении Митрофановки. Шесть боев длятся.
На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении за день армия РФ совершила восемь атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Чернещина и Новый Мир на Харьковщине.
Читайте также: Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не менее 18 атак произошло на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на разных участках фронта на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".