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Не менее 18 атак произошло на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00

Фронт 16:52   02.07.2025
Виктория Яковенко
Не менее 18 атак произошло на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на разных участках фронта на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в направлении Митрофановки. Шесть боев длятся.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении за день армия РФ совершила восемь атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Чернещина и Новый Мир на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на разных участках фронта на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".