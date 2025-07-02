Не менее 18 атак произошло на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00

О ситуации на разных участках фронта на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в направлении Митрофановки. Шесть боев длятся.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении за день армия РФ совершила восемь атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Чернещина и Новый Мир на Харьковщине.