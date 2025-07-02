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Відновлення будинків у Харкові: затвердили програму на п’ять років, що це дає

Суспільство 16:14   02.07.2025
Вікторія Яковенко
Відновлення будинків у Харкові: затвердили програму на п’ять років, що це дає Фото: ХМР

2 липня депутати Харківської міськради під час сесії затвердили програму відновлення частково пошкоджених об’єктів у місті на 2025-2030 роки.

У департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що станом на 24 червня в Харкові налічується майже 9 тисяч постраждалих будинків та 722 бюджетні установи. Метою програми є відновлення цих будівель.

«Ухваленим документом передбачається організація проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків ворожих атак, пов’язаних з пошкодженням/знищенням будівель та споруд, надання консультацій щодо оформлення документів для отримання компенсації за програмою «єВідновлення», – пояснили у мерії.

Також серед заходів, затверджених у програмі, – організація роботи комісій з розгляду питань щодо надання компенсацій, аварійно-відновлювальні роботи, надання фінансової допомоги з міського бюджету комунальним підприємствам, що ліквідовують наслідки.

«Завдяки цьому рішенню в нас є нові можливості щодо відбудови, коли об’єкт зруйнований не повністю, а лише частково. Тепер ми маємо право ремонтувати ті пошкодження, які не є глобальними. Крім того, мешканці таких частин будинків зможуть реєструватися на програму «єВідновлення», а повністю зруйновані об’єкти ми будемо відбудовувати та створювати нове житло», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 16:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 липня депутати Харківської міськради під час сесії затвердили програму відновлення частково пошкоджених об’єктів у місті на 2025-2030 роки.".