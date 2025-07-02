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Восстановление домов в Харькове: утвердили программу на пять лет, что это дает

Общество 16:14   02.07.2025
Виктория Яковенко
Восстановление домов в Харькове: утвердили программу на пять лет, что это дает Фото: ХГС

2 июля депутаты Харьковского горсовета во время сессии утвердили программу восстановления частично поврежденных объектов в городе на 2025-2030 годы.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что по состоянию на 24 июня в Харькове насчитывается почти 9 тысяч пострадавших домов и 722 бюджетных учреждения. Целью программы является восстановление этих построек.

«Принятым документом предусматривается организация проведения неотложных работ по ликвидации последствий вражеских атак, связанных с повреждением/уничтожением зданий и сооружений, предоставление консультаций по оформлению документов для получения компенсации по программе «єВідновлення», – объяснили в мэрии.

Также среди мероприятий, утвержденных в программе, — организация работы комиссий по рассмотрению вопросов предоставления компенсаций, аварийно-восстановительные работы, предоставление финансовой помощи из городского бюджета коммунальным предприятиям, ликвидирующим последствия.

«Благодаря этому решению у нас есть новые возможности по восстановлению, когда объект разрушен не полностью, а частично. Теперь мы имеем право ремонтировать те повреждения, которые не являются глобальными. Кроме того, жильцы таких частей домов смогут регистрироваться на программу «єВідновлення», а полностью разрушенные объекты мы будем отстраивать и создавать новое жилье», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июля депутаты Харьковского горсовета во время сессии утвердили программу восстановления частично поврежденных объектов в городе на 2025-2030 годы.".