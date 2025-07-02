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Удар БпЛА по Харкову: пошкоджені вісім будівель, вибито понад 70 вікон (фото)

Суспільство 13:46   02.07.2025
Вікторія Яковенко
Удар БпЛА по Харкову: пошкоджені вісім будівель, вибито понад 70 вікон (фото) Фото: Харківська міськрада

Про наслідки нічної атаки БпЛА на Новобаварський район Харкова розповіли у пресслужбі міськради.

Доповнено о 13:46. Вже відомо про вісім пошкоджених будівель внаслідок нічного удару БпЛА по Новобаварському району, інформують у Харківській міськраді. Загалом було вибито 73 вікна та пошкоджено чотири покрівлі.

Комунальники вже закрили майже 60% вікон.

13:07. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше сім будівель. Загалом було вибито 53 вікна в квартирах, ще шість – у місцях загального користування. Також пошкоджені дві покрівлі, інформують у мерії.

На місці «прильоту» працюють комунальники. Зокрема, працівники КП «Харківжитлобуд» закривають контури будівель.

А співробітники КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» прибрали бите скло, сміття та впорядкували територію.

удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 03:00. Як повідомив мер Ігор Терехов, під ударом опинилася одноповерхова нежитлова будівля. На місці “прильоту” виникла пожежа. Постраждалих через обстріл, за даними мера, немає. У прокуратурі уточнили, що росіяни били по Харкову БпЛА “Герань-2”.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічної атаки БпЛА на Новобаварський район Харкова розповіли у пресслужбі міськради.".