Удар БпЛА по Харкову: пошкоджені вісім будівель, вибито понад 70 вікон (фото)
Про наслідки нічної атаки БпЛА на Новобаварський район Харкова розповіли у пресслужбі міськради.
Доповнено о 13:46. Вже відомо про вісім пошкоджених будівель внаслідок нічного удару БпЛА по Новобаварському району, інформують у Харківській міськраді. Загалом було вибито 73 вікна та пошкоджено чотири покрівлі.
Комунальники вже закрили майже 60% вікон.
13:07. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше сім будівель. Загалом було вибито 53 вікна в квартирах, ще шість – у місцях загального користування. Також пошкоджені дві покрівлі, інформують у мерії.
На місці «прильоту» працюють комунальники. Зокрема, працівники КП «Харківжитлобуд» закривають контури будівель.
А співробітники КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» прибрали бите скло, сміття та впорядкували територію.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 03:00. Як повідомив мер Ігор Терехов, під ударом опинилася одноповерхова нежитлова будівля. На місці “прильоту” виникла пожежа. Постраждалих через обстріл, за даними мера, немає. У прокуратурі уточнили, що росіяни били по Харкову БпЛА “Герань-2”.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічної атаки БпЛА на Новобаварський район Харкова розповіли у пресслужбі міськради.".