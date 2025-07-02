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Удар БпЛА по Харькову: повреждены восемь зданий, выбито более 70 окон (фото)

Общество 13:46   02.07.2025
Виктория Яковенко
Удар БпЛА по Харькову: повреждены восемь зданий, выбито более 70 окон (фото) Фото: Харьковский горсовет

О последствиях ночной атаки БпЛА на Новобаварский район Харькова рассказали в пресс-службе горсовета.

Дополнено в 13:46. Уже известно о восьми поврежденных зданиях в результате ночного удара БпЛА по Новобаварскому району, информируют в Харьковском горсовете. В общем были выбиты 73 окна и повреждены четыре кровли.

Коммунальщики уже закрыли почти 60% окон.

13:07. В результате удара повреждено по меньшей мере семь зданий. В общем было выбито 53 окна в квартирах, еще шесть — в местах общего пользования. Также повреждены две кровли, сообщают в мэрии.

На месте «прилета» работают коммунальщики. В частности, работники КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры зданий.

А сотрудники КП «Харьковблагоустройство» и КП «Шляхрембуд» убрали битые стекла, мусор и упорядочили территорию.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. Как сообщил мэр Игорь Терехов, под ударом оказалось одноэтажное нежилое здание. На месте «прилета» возник пожар. Пострадавших из-за обстрела, по данным мэра, нет. В прокуратуре уточнили, что россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ночной атаки БпЛА на Новобаварский район Харькова рассказали в пресс-службе горсовета.".