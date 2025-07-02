Сьогодні 2 липня: яке свято та день в історії

2 липня в Україні – День працівника Державної податкової служби. Цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. У 1800-му затвердили Акт про унію між Великою Британією та Ірландією. У 1900-му відбувся перший політ цепеліна. У 1918-му гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про громадянство Української Держави. У 1961-му застрелився Ернест Хемінгуей. А у 2011-му брати Клички зібрали у себе всі пояси чемпіонів у надважкій вазі.

Свята та пам’ятні дати 2 липня

2 липня в Україні – День працівника Державної податкової служби.

У світі – Міжнародний день спортивного журналіста.

Також сьогодні: Всесвітній день дикобраза, День НЛО, День звільнення від страху публічних виступів.

2 липня в історії

2 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес, що проходив у Філадельфії, ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. Декларацію незалежності США ухвалили через два дні після цього – 4 липня. Докладніше.

2 липня 1800 року затвердили Акт про унію (або Акт про союз) між Королівством Великої Британії та Королівством Ірландії. Наслідком затвердження цього документа стало утворення Сполученого королівства Великої Британії та Ірландії. До цього моменту Ірландія, починаючи з 1542 року, була в особистій унії з Англією, тобто дві країни мали спільного монарха, але різні парламенти, законодавство та кордони. Першим спільним монархом для Ірландії та Англії став Генріх VIII – саме його проголосив королем ірландський парламент у 1542 році. Згодом до цього союзу приєдналася Шотландія – коли після смерті бездітної королеви Єлизавети I, корону Англії успадкував король Шотландії Яків Стюарт. Це також спочатку була особиста унія, парламент Шотландії діяв окремо. Англія та Шотландія об’єдналися за сторіччя до затвердження Акту про унію з Ірландією – у 1707 році.

Ірландія ще століття балансувала на межі відносної незалежності. Остаточне та жорстке приєднання до Великої Британії відбулося після ірландського повстання 1798 року. У країні, на відміну від Великої Британії, більшість населення становили католики, але при владі здебільшого були прихильники протестантської Англіканської церкви. Зрештою, саме католицька більшість підняла бунт. Його підтримали французи, висадивши в Ірландії авангард із тисячі військових. У ході цих подій ірландці намагалися здобути повну незалежність. Але британці придушили повстання, буквально втопивши його у крові. І саме після цих подій затвердили Акт про унію. Він ліквідував парламент Ірландії, а 100 ірландських депутатів отримали місця в Палаті громад парламенту Великої Британії. Цей документ схвалили обидві палати британського парламенту та парламент самої Ірландії. За оцінками істориків, хоча більшість ірландців були проти унії, парламентарі, навпаки, охоче її підтримали, отримавши особисті привілеї – перство, землі та інші пільги. Після приєднання Ірландії змінили прапор Сполученого королівства – знаменитий “Union Jack”.

Він став таким, яким ми звикли його бачити, поєднавши хрест святого Юрія (покровителя Англії), хрест святого Андрія (покровителя Шотландії) та хрест святого Патріка (покровителя Ірландії). Прапор Великої Британії не змінювали після того, як більша частина Ірландії здобула незалежність у 1949 році. Адже Північна Ірландія досі входить до Сполученого королівства.

2 липня 1900 року у небо вперше піднявся дирижабль, створений Фердинандом фон Цеппеліном. Докладніше.

2 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський ухвалив закон про громадянство Української Держави. Докладніше.

2 липня 1961 року застрелився американський військовий та лауреат Нобелівської премії з літератури Ернест Хемінгуей. Докладніше.

2 липня 2011 року український боксер Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея. Так боксер отримав пояс чемпіона світу за версією WBA – останню з найвищих нагород у надважкій вазі, якої ще не було у братів Кличків. Докладніше.

Церковне свято 2 липня

2 липня – Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах уже почало жовтіти листя, то осінь прийде рано.

Якщо 2 липня спекотно, то спека триматиметься довго.

Якщо зранку випала роса або протягом дня низько літають птахи – буде дощ.

Що не можна робити 2 липня

Не можна залишати брудний посуд і одяг на ніч.

Не можна сваритися та лихословити.