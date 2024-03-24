Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії

24 березня 1603 року померла королева Англії Єлизавета I, її наступником став Яків I, який об’єднав трони Англії та Шотландії. У 1654-му підписали Березневі статті. У 1882-му Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. У 1906-му в Харкові народилася одна з найвідоміших співачок СРСР Клавдія Шульженко. У 1918-му Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною. У 1933-му Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора. У 1972-му відбулася світова прем’єра фільму “Хрещений батько”. У 1989-му у Львові пройшов перший політичний страйк в Україні. У 2022-му армія РФ вдарила по черзі за “гуманітаркою” в Харкові.

Свята та пам’ятні дати 24 березня

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом. В Україні – День фтизіатра

У світі також: Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини й гідності жертв, Міжнародний день досягнень.

24 березня в історії

24 березня 1603 року померла королева Англії Єлизавета I. На цьому перервалася королівська династія Тюдорів. Наступним Єлизавети став перший король з династії Стюартів – Яків I (до коронації в Англії – Яків VI, король Шотландії). Він об’єднав два престоли – англійський і шотландський. І згодом перший став називати себе королем Великої Британії.

Яків був сином споконвічної суперниці Єлизавети королеви Шотландії Марії Стюарт і Генріха Стюарта – лорда Дарнлі. Тому дитина мала право на англійський престол як по лінії матері, так і по лінії батька (був правнуком старшої дочки Генріха VII Маргарити Тюдор). Долю Якова важко назвати щасливою. Його батька вбили за кілька місяців після народження сина. А мати та її коханця підозрювали у вбивстві. У країні спалахнуло повстання. Марії довелося тікати та написати зречення від престолу на користь однорічного сина. Надалі Яків ріс королем Шотландії – з “хороводом” регентів, але без батьків.

Першим регентом при ньому був дядько Джеймс Стюарт – протестант, який був прихильником зближення з Англією. Коли Якову не було й чотирьох Джеймса вбили прибічники повернення до країни Марії Стюарт. У Шотландії почалася громадянська війна між “партією королеви” та “партією короля”. Припинити кровопролиття вдалося наступному регентові – графу Мортону – у 1573 році. Однак період спокою був нетривалим – розгорнулася “битва регентів”: вони лаялися, ділили владу, робили перевороти та контрперевороти. Так Шотландію “колотило” протягом десятиліття – поки Яків VI не став достатньо дорослим, щоб особисто брати участь в управлінні державою. Поступово він перехоплював важелі керування. Король обрав курс на зближення з Англією – багато в чому через те, що мав високі шанси отримати корону (дітей у незаміжньої Єлизавети не було та не передбачалося). Яків навіть “вибачив” Єлизаветі страту своєї матері Марії Стюарт – він зробив заяву про свій смуток, але розривати стосунки або тим більше оголошувати війну англійцям не став. Єлизавета при цьому до останнього відмовлялася офіційно визначитися зі спадкоємцем – вона зробила це лише на смертному одрі.

У 37 років Яків став королем Англії та Шотландії. Уже 5 квітня він вирушив з Единбурга до Лондона, обіцяючи землякам, що відвідуватиме їх раз на три роки (але зробив це лише один раз – через 14 років). 26 липня його коронували. З правлінням Якова I пов’язано кілька відомих фактів, подій та чуток. Так, саме проти нього влаштували Порохову змову – замах на життя короля, котрий розкрили в останній момент. Якова I постійно переслідували чутки про гомосексуальність.

У країні навіть ходила приказка: “Єлизавета була королем, а Яків був королевою”. Приводом для таких висновків стало те, що через 10 років після коронації Яків почав поступово передавати управління країною численним фаворитам. Найвідомішим з них був Джордж Вільєрс, який одержав титул герцога Бекінгема та “перейшов у спадок” від Якова його синові Карлу. Нарешті, саме цьому королю приписують авторство першої у світі роботи про шкоду тютюну – він присвятив цьому один зі своїх трактатів (також добре освічений король писав про демонологію та склав книгу настанов для свого сина). Помер Яків I у 1625 році. На той момент у нього був цілий “букет” захворювань, що ускладнився малярією та перенесеним інсультом.

24 березня 1654 року підписали Березневі статті – документ, який розробив Богдан Хмельницький після Переяславської ради. Детальніше.

24 березня 1882 року німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. Детальніше.

24 березня 1906 року в Харкові народилася одна із найвідоміших співачок СРСР Клавдія Шульженко. Детальніше.

24 березня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила українську мову державною.

24 березня 1933 року німецький Рейхстаг ухвалив закон “Про ліквідацію тяжкого становища народу та держави”. Згідно з ним Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора. Депутати внесли зміни до конституції Веймарської республіки та надали уряду (фактично особисто канцлеру) повноваження самостійно видавати закони, не погоджуючи рішення з рейхстагом. Захоплення влади не далося нацистам так легко, як вони планували. Попри серйозні утиски свобод під час проведення парламентських виборів 5 березня та подальшу заборону Компартії Німеччини, голосів для внесення змін до Конституції не вистачало (навіть разом із союзницькою Німецькою національною народною партією). “Допоміг” лідер Партії центру Людвіг Каас – його депутати дали 73 голоси. Радикально проти закону були німецькі соціал-демократи, вони намагалися зірвати кворум. Надалі за протидію Гітлеру їх разом із комуністами кинуть у концтабір Дахау та знищать.

24 березня 1972 року відбулася світова прем’єра найкращого гангстерського фільму всіх часів – “Хрещений батько”. Детальніше.

24 березня 1989 року у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні. Детальніше.

24 березня 2022 року армія РФ вдарила по черзі за гуманітарною допомогою на Салтівці в Харкові. Детальніше.

Церковне свято 24 березня

24 березня – Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це день пам’яті преподобного Захарії, ченця, та святителя Артемія (Артемона), єпископа Селевкійського. Преподобного Захарія за його особливу турботу про жебраків і мандрівників прозвали “відвертим”. Святитель Артемій, єпископ Селевкійський, народився і жив у Малій Азії. Він був благочестивий і добродійний, тому апостол Павло поставив святого Артемія першим єпископом міста Селевкія. Святитель Артемій здобув собі славу покровителя бідних і гнаних. Помер святитель у глибокій старості.

Народні прикмети

Дощ на Артемія – до прохолодного літа.

Якщо розпустилося листя на вербі, то вже можна садити цибулю, часник та зелень.

Що не можна робити 24 березня

Не можна мити голову.

Не можна рибалити, а також обробляти та їсти рибу.