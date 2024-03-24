Сегодня 24 марта: какой праздник и день в истории

24 марта 1603 года умерла королева Англии Елизавета I, ей наследовал Яков I, объединивший троны Англии и Шотландии. В 1654-м подписали Мартовские статьи. В 1882-м Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. В 1906-м в Харькове родилась одна из самых известных певиц СССР Клавдия Шульженко. В 1918-м Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным. В 1933-м Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. В 1972-м состоялась мировая премьера фильма «Крестный отец». В 1989-м во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. В 2022-м армия РФ ударила по очереди за «гуманитаркой» в Харькове.

Праздники и памятные даты 24 марта

24 марта — Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом. В Украине – День фтизиатра.

В мире также: Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, Международный день достижений.

24 марта в истории

24 марта 1603 года умерла королева Англии Елизавета I. На этом прервалась королевская династия Тюдоров. Наследовал Елизавете первый король из династии Стюартов – Яков I (до коронации в Англии — Яков VI, король Шотландии). Он объединил два престола – английский и шотландский. И впоследствии первый стал называть себя королем Великобритании.

Яков был сыном извечной соперницы Елизаветы королевы Шотландии Марии Стюарт и Генриха Стюарта – лорда Дарнли. Поэтому ребенок имел право на английский престол и по линии матери, и по линии отца (был правнуком старшей дочери Генриха VII Маргариты Тюдор). Судьбу Якова трудно назвать счастливой. Его отца убили через несколько месяцев после рождения сына. А мать и ее любовника подозревали в убийстве. В стране вспыхнуло восстание. Марии пришлось бежать и написать отречение от престола в пользу годовалого сына. В дальнейшем Яков рос королем Шотландии – с «хороводом» регентов, но без родителей.

Первым регентом при нем был дядя Джеймс Стюарт – протестант, который был сторонником сближения с Англией. Когда Якову не было и четырех Джеймса убили сторонники возвращения в страну Марии Стюарт. В Шотландии началась гражданская война между «партией королевы» и «партией короля». Прекратить кровопролитие удалось следующему регенту – графу Мортону – в 1573 году. Однако период покоя был непродолжительным – развернулась «битва регентов»: они ругались, делили власть, совершали перевороты и контр-перевороты. Так Шотландию «колотило» в течение десятилетия – пока Яков VI не стал достаточно взрослым, чтобы лично участвовать в управлении государством. Постепенно он перехватывал рычаги управления. Король избрал курс на сближение с Англией – во многом из-за того, что имел высокие шансы получить корону (детей у незамужней Елизаветы не было и не предполагалось). Яков даже «простил» Елизавете казнь своей матери Марии Стюарт – он сделал заявление о своей печали, но разрывать отношения или тем более объявлять войну англичанам не стал. Елизавета при этом до последнего отказывалась официально определиться с наследником – она сделала это только на смертном одре.

В 37 лет Яков стал королем Англии и Шотландии. Уже 5 апреля он отправился из Эдинбурга в Лондон, обещая землякам, что будет посещать их раз в три года (но сделал это только один раз – через 14 лет). 26 июля его короновали. С правлением Якова I связано несколько известных фактов, событий и слухов. Так, именно против него устроили Пороховой заговор – покушение на жизнь короля, раскрытое в последний момент. Якова I постоянно преследовали слухи о гомосексуальности.

В стране даже ходила поговорка: «Елизавета была королем, а Яков был королевой». Поводом для таких выводов стало то, что примерно через 10 лет после коронации Яков начал постепенно передавать управление страной многочисленным фаворитам. Самым известным из них был Джордж Вильерс, получивший титул герцога Бекингема и «перешедший по наследству» от Якова его сыну Карлу. Наконец, именно этому королю приписывают авторство первой в мире работы о вреде табака – он посвятил этому один из своих трактатов (также хорошо образованный король писал о демонологии и составил книгу наставлений для своего сына). Умер Яков I в 1625 году. К тому моменту у него был целый «букет» заболеваний, осложнившийся малярией и перенесенным инсультом.

24 марта 1654 года подписали Мартовские статьи – документ, который разработал Богдан Хмельницкий после Переяславской рады. Подробнее.

24 марта 1882 года немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Подробнее.

24 марта 1906 года в Харькове родилась одна из известнейших певиц СССР Клавдия Шульженко. Подробнее.

24 марта 1918 года Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.

24 марта 1933 года немецкий Рейхстаг принял закон «О ликвидации бедственного положения народа и государства». Согласно ему Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора. Депутаты внесли изменения в конституцию Веймарской республики и предоставили правительству (фактически лично канцлеру) полномочия самостоятельно издавать законы, не согласовывая решение с рейхстагом. Захват власти не дался нацистам так легко, как они планировали. Несмотря на серьезные притеснения свобод во время проведения парламентских выборов 5 марта и последующий запрет Компартии Германии, голосов для внесения изменений в Конституцию не хватало (даже вместе с союзнической Немецкой национальной народной партией). «Помог» лидер Партии центра Людвиг Каас – его депутаты дали 73 голоса. Радикально против закона были немецкие социал-демократы, они даже пытались сорвать кворум. В дальнейшем за противодействие Гитлеру их вместе с коммунистами бросят в концлагерь Дахау и уничтожат.

24 марта 1972 года состоялась мировая премьера лучшего гангстерского фильма всех времен – «Крестный отец». Подробнее.

24 марта 1989 года во Львове прошла первая политическая забастовка в Украине. Подробнее.

24 марта 2022 года армия РФ ударила по очереди за гуманитарной помощью на Салтовке в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 24 марта

24 марта — Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Это день памяти преподобного Захарии, монаха, и святителя Артемия (Артемона), епископа Селевкийского. Преподобного Захарию за его особую заботу о нищих и путешественниках прозвали «откровенным». Святитель Артемий, епископ Селевкийский, родился и жил в Малой Азии. Он был благочестив и добродетелен, поэтому апостол Павел поставил святого Артемия первым епископом города Селевкия. Святитель Артемий снискал себе славу покровителя бедных и гонимых. Умер святитель в глубокой старости.

Народные приметы

Дождь на Артемия – к прохладному лету.

Если распустились листья на вербе, то уже можно сажать лук, чеснок и зелень.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя мыть голову.

Нельзя рыбачить, а также разделывать и есть рыбу.