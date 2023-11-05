Сегодня 5 ноября: какой праздник и день в истории

5 ноября в Украине – День работника социальной сферы. В 1605-м раскрыт Пороховой заговор в Великобритании. В 1895-м юрист Джордж Селден получил патент на автомобиль, по которому требовал деньги со всех автоконцернов, пока не столкнулся с Генри Фордом. В 1935-м выпустили первую настольную игру «Монополия». В 1968-м политзаключенный Василий Макух совершил акт самосожжения в Киеве. В 1977-м в психиатрической клинике умер знаменитый «ударник» Алексей Стаханов. В 2006-м Саддама Хусейна приговорили к смертной казни.

Праздники и памятные даты 5 ноября

5 ноября в Украине – День работника социальной сферы. Его отмечают в каждое первое воскресенье ноября.

В мире: Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, Всемирный день клоуна, Международный день ромского языка, День нулевых задач и Международный день менеджеров-волонтеров (отмечают в первое воскресенье ноября).

5 ноября в истории

5 ноября 1605 года в Великобритании раскрыли Пороховой заговор. Это была попытка католиков взорвать здание парламента в день его открытия, 5 ноября. В этот момент в здании должны были находиться парламентарии обеих палат и протестант-король Яков І.

Яков был сыном Марии Стюарт и унаследовал престол после смерти извечной соперницы своей матери – Елизаветы I. До этого он был королем Шотландии, поэтому после коронации объединил оба престола. В начале католики возлагали надежды на «религиозную оттепель», которая начнется после смерти королевы Елизаветы. Но этого не произошло. На этом фоне и возник сговор с целью убить Якова I и посадить на престол его малолетнюю дочь – с католическими регентами. Заговор составили пять человек, позже к ним присоединилось еще восемь. Самый известный из них – Гай Фокс, ведь именно он должен был поджечь порох, заложенный под зданием парламента.

Заговорщики разработали достаточно перспективный план. Они взяли в аренду помещение прямо под залом заседаний Палаты лордов. Бочки с порохом туда переправляли по Темзе – на лодках. Всего в помещении сложили 36 бочонков – около 2,5 тонны пороха. В помещении с бочками остался Гай Фокс – он должен был поджечь фитиль и убежать по Темзе, а затем уехать из страны. Другие участники заговора заранее покинули Лондон и скрылись в графстве Уорикшир, где были сильны позиции католиков. Там они намеревались начать народное восстание после убийства монарха и парламента. Помешала реализации плана одна из наиболее распространенных в таких случаях причин – утечка информации. 26 октября 1605 года католик лорд Монтигл получил анонимное письмо от одного из заговорщиков с рекомендацией не идти на церемонию открытия парламента. Монтигл показал письмо госсекретарю Роберту Сесилу, а тот — Якову I. В ночь с 4 на 5 ноября здание парламента обыскали, и около полуночи обнаружили Фокса в подвале с порохом. У него были часы и спички. Так что дополнительных доказательств вины и не требовалось. Фокс во всем признался и сдал других мятежников. До 12 ноября всех задержали. В дальнейшем – судили и казнили.

5 ноября 1895 года американский юрист Джордж Селден получил патент на автомобиль.

При этом никакого автомобиля у него не было. Он вообще не являлся изобретателем или конструктором. Но очень хорошо разбирался в юридических тонкостях. Поэтому хитрый Селден подал заявку на патент еще в 1879 году. Сама идея пришла к юристу в 1876-м – когда он увидел на технической выставке в Филадельфии двигатель внутреннего сгорания, созданный Джорджем Брайтоном. В патентную заявку он вписал «уличный локомотив с двигателем внутреннего сгорания». Хорошо понимая принципы патентного права, Селден 16 лет тянул с регистрацией, постоянно совершенствуя «свое изобретение» (идеи он подсматривал на различных презентациях инженерных новинок). И в 1895-м таки зарегистрировал патент на схематическое описание автомобиля.

В дальнейшем юрист охотился на производителей автомобилей, требуя с них деньги. Первым стал производитель электрокаров Уильям Уитни. Он не рискнул судиться с опытным юристом и купил у него патент. С этого момента он должен был перечислять Селдену по 15 долларов за каждое проданное авто (но не менее $5000 в год). Сам попав в ловушку, Уитни предложил юристу объединить усилия: они начали требовать плату со всех автоконцернов начала ХХ века. Почти никто не сопротивлялся. Тогда Селден и Уитни создали Ассоциацию лицензированных автопроизводителей. Условием членства в ней были отчисления с каждого проданного автомобиля – 1,25% от его цены.

Дела у парочки шли в гору до того момента, когда собственник патента столкнулся с Генри Фордом. Тот вообще был противником патентов, считая их вредящими прогрессу. Чтобы избегать необходимости платить владельцам прав, он ставил задачу инженерам разрабатывать новые решения, совершенствующие те, что уже успел кто-то запатентовать. Вступать в Ассоциацию лицензированных автопроизводителей Форд не стал. Тогда Селден пошел в суд. Этот процесс прославил и Форда, и Селдена, ведь длился долго и активно освещался прессой. В начале суд принял сторону Селдена. Судьи обязали Форда выплатить штраф в размере $350 000 – неслыханные деньги на тот момент. Но промышленник подал апелляцию, он привлек к процессу специалистов по патентному праву и технических экспертов. И 9 января 1911 года выиграл суд, доказав, что двигатель его автомобилей работает по иному принципу, чем описанный в патенте Селдена. На этом этапе юрист сдался. Увидев, что избавиться от ненавистного владельца патента возможно, постепенно все промышленники вышли из Ассоциации лицензированных автопроизводителей.

5 ноября 1935 года вышла первая настольная игра «Монополия».

Ее создало подразделение компании «Hasbro» – «Parker Brothers». В 1999 году эту игру внесли в Книгу рекордов Гиннесса, ведь только по официальной статистике к этому моменту в нее сыграли рекордные 500 миллионов человек. По разным оценкам, сейчас эта цифра уже превышает 1 миллиард. «Монополия» лицензирована в 103 странах (на территории СССР и в постсоветские времена в разлиных бывших советских республиках часто выходила без всякой лицензии под разными названиями – например, «Менеджер»). Начиная с 1973 года, «Hasbro» ежегодно проводит всемирный чемпионат по игре в «Монополию». А самая длинная партия в эту игру, которую официально зафиксировали, длилась 70 дней.

5 ноября 1968 года акт самосожжения в Киеве совершил политзаключенный Василий Макух.

Так он протестовал против колонизации и русификации Украины и против советского вторжения в Чехословакию. Макух был в прошлом воином УПА с псевдо «Микола». НКВДисты схватили его в 1946-м. После чего суд приговорил Макуха к 10 годам каторги в Сибири (с 1955-го выслан на спецпоселение). Когда получил разрешение вернуться в Украину, поселился в Днепропетровске, откуда родом была его жена Лидия (тоже осужденная, с которой Василий познакомился на спецпоселении). Самоубийство посредством самосожжения Макух совершил прямо на Крещатике. Он бежал по центральной улице Киева, пылая, и кричал: «Долой колонизаторов! Да здравствует свободная Украина».

«Рассказывают, что когда Василий Макух уже умирал от полученных ожогов, врач сказал, что теперь его дети останутся сиротами, на что мужчина ответил: «Они еще будут гордиться отцом. А сейчас мы все – сироты. Украина – сирота», — пишет Украинский институт национальной памяти.

Макух стал первым человеком, совершившим подобный протест в новейшей истории Европы. Но далеко не последним. Его примеру последовали граждане разных стран, оказавшихся под советским гнетом.

5 ноября 1977 года в психбольнице после инсульта скончался знаменитый донбасский шахтер Алексей Стаханов.

В свое время он стал настоящей звездой в СССР, установив в 1935 году рекорд добычи угля. Вместе с двумя крепежниками они выдали на-гора 104 тонн угля за 6-часовую смену, выполнив 14,5 нормы. Пропаганда объявила это «трудовым подвигом», в стране началось движение «стахановцев». Самого шахтера продвигали на руководящие должности в промышленности и Минуглепроме. Но со временем о нем все-таки забыли. В 1974 году Стаханов вышел на пенсию. Относительно обстоятельств его смерти существует две версии. Самая распространенная – бывший герой пропаганды попал в психиатрическую клинику из-за хронического алкоголизма. Прежде он перенес инсульт, а в самой больнице поскользнулся на кожуре яблока, ударился головой и умер, не приходя в сознание. Дочь Стаханова позже опровергала эту информацию, заявив, что отец не был алкоголиком, а в клинике находился, потому что на ее территории располагалось отделение для больных с поражением сосудов головного мозга, – проходил реабилитацию после инсульта.

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в поселке Дуджейли в 1982 году и приговорил бывшего бессменного президента к смертной казни через повешение. История кровавого правления Хусейна завершилась во время вторжения США в Ирак. Война началась в марте 2003 года, а уже 14 декабря диктатора задержали.

Его самого и 11 топ-чиновников его режима передали новым иракским властям. 1 июля начался суд, длившийся два года. Казнили Хусейна 30 декабря 2006-го на рассвете. Его повешение сняли на видео, которое впоследствии распространили.

Церковный праздник 5 ноября

5 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Галактиона и Епистимии. Галактион родился в богатой и знатной семье. Его родители в начале были язычниками. Они не могли иметь детей. Мать Галактиона Левкиппия перешла в христианство по совету проповедника Онуфрия, которому подавала подаяние. Он заверил женщину, что Бог поможет ей. И действительно, приняв крещение, она забеременела. Во сне Левкиппии впоследствии открылось, что она родит сына, который станет настоящим последователем Христа. Женщина рассказала о своем крещении мужу только после рождения сына, и тогда отец Галактиона также крестился. Сын супругов получил хорошее образование, он стремился стать монахом. Но отец решил женить его и нашел сыну невесту – Епистимию. Общаясь с будущей женой, Галактион обратил ее в христианство. Вместе с женщиной крестился и один из ее рабов – Евтолмий. Все они вместе решили посвятить себя монашеской жизни. Так и не став супругами, Галактион и Епистимия покинули город и пошли в тайные монастыри на горе Публион — мужской и женский. Однако через некоторое время язычники выяснили местонахождение этих монастырей. Туда отправили отряды, чтобы схватить христиан. Большинство монахов и монахинь успели скрыться в горах. Но Галактион не захотел бежать. Он остался в келье, читая Священное Писание. Когда Епистимия увидела, что воины ведут связанного Галактиона, она начала умолять игумению отпустить ее, потому что хотела принять мучения вместе со своим женихом и учителем. Игумения со слезами благословила Епистимию на подвиг. Святые подверглись тяжелым пыткам. По приказу судьи их четвертовали. Евтолмий, бывший раб Епистимии, похоронил тела мучеников. Именно он написал их жития.

Народные приметы

Если 5 ноября идет дождь, то следующий год будет урожайным.

Если выпал снег, то после 22 ноября придет зима, она будет не особенно морозной, но продолжительной.

Что нельзя делать 5 ноября

Женщинам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выбрасывать остатки хлеба.

День не подходит для кардинальных перемен в жизни.