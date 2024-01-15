Сегодня 15 января: какой праздник и день в истории

15 января 1559 года короновали одного из самых известных монархов Англии – королеву Елизавету І. В 1919-м в Берлине убили основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург. В 1941-м во Львове начался «Процесс 59-ти» — советские оккупанты судили членов ОУН. В 1943-м в США открыли здание Пентагона. В 2001-м начала работу «Википедия». В 2009-м американские пилоты спасли пассажиров, посадив самолет на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Праздники и памятные даты 15 января

15 января – День рождения «Википедии».

Также отмечают: День головного убора, День Мартина Лютера Кинга, День сока фреш, День бублика, День клубничного мороженого.

15 января в истории

15 января 1559 года состоялась коронация последнего английского монарха из династии Тюдоров – королевы Елизаветы I.

История ее восхождения на престол является одной из самых невероятных в истории Великобритании. Мало того, что она была женщиной, она не была старшей из детей своего отца Генриха VIII. Тот казнил мать Елизаветы Анну Болейн, а дочь в течение жизни длительный период признавал незаконно рожденной. После смерти Генриха VIII на престол взошел брат Елизаветы – сын Генриха от третьего брака Эдуард VI. Болезненный мальчик умер в 14 лет, однако при жизни успел принять решение о лишении сестры наследства. Он подписал «Закон о наследовании», назначив следующей королевой правнучку Генриха VII Джейн Грей. Своих старших сестер принцесс Марию и Елизавету Эдуард из числа претендентов на престол исключил. Этим он нарушил волю отца Генриха VIII. Английское общество не приняло такое решение молодого короля. Дочь Генриха VIII Мария собрала армию, получила большую поддержку в Англии и захватила Лондон. Джейн Грей и ее сторонников Мария I приказала казнить.

Во времена правления Марии (вошедшей в историю как «Кровавая Мэри») Елизавета провела в заключении около года. Однако английский парламент именно ее признал наследницей в случае смерти сестры. Мария правила всего пять лет и умерла от рака. После этого 25-летняя Елизавета I взошла на престол. Эта королева правила Англией 45 лет. Именно в ее времена страна стала ведущей морской державой мира, была разгромлена Испанская Армада, создана Британская Ост-Индийская компания, а пираты стали приносить чрезвычайные доходы государству и открывать для него новые земли. Елизавета так никогда и не вышла замуж. Есть версии, что она знала о своем бесплодии, поэтому, поскольку родить наследника шансов не было, не видела смысла в женитьбе. Она стала последним представителем династии Тюдоров на королевском престоле Англии. А своим наследником назначила сына извечной соперницы Марии Стюарт Якова – короля Шотландии. Взойдя на престол после смерти Елизаветы I, тот объединил престолы Англии и Шотландии.

15 января 1776 года во Львове вышел первый экземпляр первого популярного на территории Украины периодического издания – «Gazette de Leopol».

Хотя газета позиционировалась как еженедельная, выходила не регулярно. За 1776 год опубликовали 52 номера по четыре страницы в каждом. Газета была классическим СМИ – она не содержала политической или иной пропаганды, предоставляя исключительно информационные сообщения о событиях – не только во Львове, но и во всех известных городах Европы.

15 января 1919 года казнили инициаторов вооруженного коммунистического восстания в Берлине, основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург.

И Люксембург, и Либкнехт в течение жизни были последовательными приверженцами левых взглядов, радикализировавшимися со временем. Сначала входили в социал-демократическую партию Германии, но в составе партии возглавили леворадикальную оппозицию. Выступали против Первой мировой войны, считая ее захватнической и «империалистической». Неоднократно арестованы за свои взгляды и антиправительственную агитацию (Либкнехта в том числе признавали виновным в государственной измене). С началом Ноябрьской революции в Германии пытались добиться ее разворачивания по образцу Октябрьского переворота в России: разоружения войск, передачи промышленности народу, провозглашения в Германии власти советов и т.д. На рубеже 1918-1919 годов Либкнехт и Люксембург стали основателями Коммунистической партии Германии и вошли в ее руководство. Социал-демократическое правительство, пришедшее к власти в Германии после отречения от престола кайзера Вильгельма, разумеется, видело значительные угрозы в развертывании революции «по российскому образцу» — в первую очередь, предвидя в таком случае начало гражданской войны. Поэтому в стране быстро организовали процесс формирования Национального собрания и готовили выборы в него (в конце концов это привело к созданию Веймарской республики).

5 января 1919 года в Германии началось так называемое Январское восстание (или Восстание спартакистов). Формальным поводом для него стало увольнение социал-демократическим правительством руководителя полиции Берлина Эмиля Эйхгорна. Эйхгорн был представителем леворадикального крыла социал-демократической партии. Во время событий Ноябрьской революции он во главе восставших рабочих и солдат захватил штаб-квартиру полиции в Берлине, освобождал политзаключенных и имел авторитет именно в «прокоммунистической» среде. После увольнения Эйхгорна началась массовая демонстрация. Около 150 тысяч человек на улицах требовали отставки правительства. В начале этих событий руководство новой Компартии Германии не планировало поддерживать свержение правительства. Ведь партию только создали, и ее руководители хорошо понимали, что не готовы взять власть в свои руки. Однако события развивались и без их поддержки: толпа захватывала здания газет и типографий, на улицах развертывалось насилие. Так что можно было либо возглавить эту «спонтанную революцию», либо остаться на обочине истории. Либкнехт, а за ним и Люксембург избрали первый из двух вариантов. Они поддержали восстание. Но успеха оно не добилось. Правительство социал-демократов ввело чрезвычайное положение. И уже 11 января в Берлин вошли правительственные войска, они подавили восстание. 15 января Либкнехта и Люксембург арестовали. А дальше – коротко допросили, избили и вывезли в берлинский парк Тиргартен, где застрелили выстрелами в голову.

15 января 1941 года во Львове начался политический «Процесс 59-ти». Советские оккупанты, захватившие Западную Украину во время совместного с нацистами вторжения в Польшу, судили молодых членов ОУН в возрасте от 15 до 30 лет. В основном это были студенты, а также гимназисты и выпускники школ.

«Следствие длилось более трех месяцев, в течение которых подсудимые подвергались пыткам. Следователи запрещали арестованным спать, а допросы проводились ночью. Обвиняли их в членстве в ОУН, антисоветской и террористической деятельности, шпионаже в пользу Германии. Поскольку НКВД изъяли литературу с призывами к борьбе за Украинское Государство. Шпионаж заключался в переходе советско-немецкой границы за националистической литературой от Провода ОУН. Провод находился в Кракове (зона немецкой оккупации Польши)», — объясняют в Украинском институте национальной памяти.

Суд вынес решение расстрелять 42 ОУНовцев, из которых 11 девушек, остальных приговорили к 10 годам лагерей. 20 осужденных расстреляли сразу после завершения процесса. Другим приговоренным к смертной казни впоследствии пересмотрели приговор, сменив на 10 лет лагерей.

15 января 1943 года в США открыли после строительства здание Пентагона.

Пентагон, получивший свое название за форму — от греческого слова «пятиугольник», и сейчас остается крупнейшим офисным сооружением в мире. Длина каждой из сторон здания – 281 м. Пентагон имеет 5 этажей. Суммарная протяженность его коридоров – 28 км, а количество окон – 7754. В здании Министерства обороны США работают около 26 тысяч человек.

15 января 1992 года президиум Верховной Рады Украины утвердил музыкальную редакцию Государственного Гимна Украины – музыку Михаила Вербицкого.

15 января 1992 года Ямайка и Австрия признали независимость Украины.

15 января 1993 года в США вышла в эфир последняя (2137-я) серия «Санта-Барбары». В Украине зрители ее не увидели. Вообще «мыльную оперу», которая сейчас ассоциируется с чем-то бесконечным, в нашей стране показывали лишь частично — с 217-й и 2040-й серию.

15 января 2001 года Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запустили «Википедию». Самая большая энциклопедия в истории человечества начиналась с одного – англоязычного – раздела. Сейчас это седьмой по популярности вебсайт в мире, имеющий 329 языковых разделов. Однако английская версия остается самой большой. По данным 11 января 2024 года в английской «Википедии» — 6 769 490 статей, содержащих более 4,3 миллиарда слов. А, включая статьи на всех языках, общее количество страниц в «Википедии» составляет 59 755 412.

15 января 2009 года американский экипаж «Airbus A320» совершил настоящее авиационное чудо. Пилоты смогли спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Церковный праздник 15 января

15 января чтят память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

Преподобный Павел Фивейский родился в Египте. Оставшись сиротой, испытал много зла от родственника, который желал завладеть наследством Павла. Во время гонений на христиан императора Декия родственник хотел отдать Павла в руки гонителей. Однако юноша узнал об этом, покинул родной город и ушел в пустыню. Он поселился в пещере у подножия горы и прожил там 91 год в молитвах. Питался финиками и хлебом, который приносил ему ворон, а одевался в пальмовые листья. Незадолго до смерти Павла правду о нем Бог открыл Антонию Великому. Он нашел пещеру святого Павла и пообщался с ним. Впоследствии Павел умер во время молитвы, стоя на коленях. Перед тем святой повелел Антонию похоронить его, что тот и сделал. Преподобный Павел считается отцом православного монашества.

Преподобный Иоанн Кущник вырос в семье богатых и знатных родителей в Константинополе. Он получил хорошее образование и решил посвятить свою жизнь Богу. Для этого он попросил у родителей в подарок Евангелие, а затем покинул их и тайно пошел в обитель «Неусыпающих», где принял монашеский постриг. Через шесть лет его замучили мысли о родителях и он отпросился у игумена монастыря увидеться с ними. В Константинополе Иоанн в одежде нищего, никем не узнанный, поселился у ворот родительского дома. Родители посылали ему еду со своего стола – ради Христа. Три года он прожил так в шалаше (кусте). С ним всегда было Евангелие, подаренное родителями. Когда же святому в видении явился Бог и сообщил, что Иоанн через три дня будет взят в Царство Небесное, то перед смертью святой признался родителям, кто он, показав Евангелие. Святой Иоанн завещал родителям похоронить его на месте, где стоял его куст, и положить в гроб в тех лохмотьях, которые он носил при жизни. Умер святой в возрасте не более 25 лет. А над местом его погребения родители возвели храм.

Народные приметы

Если день был ясный, а вечером появились тучи, то погода скоро изменится.

Если воробьи тихо сидят на деревьях, будет снегопад.

Что нельзя делать 15 января

Нельзя выяснять отношения.

Лучше без крайней необходимости не выходить из дома.