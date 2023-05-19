Сегодня 19 мая: какой праздник и день в истории

19 мая год назад в Харькове начали расселять людей, проживших три месяца в метро. В 2005 году Украина присоединилась к Болонскому процессу. В этот день 1051 года дочь Ярослава Мудрого Анну короновали королевой Франции, а в 1125-м умер Владимир Мономах.

Праздники и памятные даты 19 мая

19 мая в Украине – День памяти жертв политических репрессий. В этот день чествуют всех украинцев, уничтоженных оккупационным советским режимом. По данным Украинского института национальной памяти, во времена Большого террора в УССР осудили 198 918 человек. Из них около двух третей – к расстрелу. Остальных отправили в тюрьмы и лагеря.

В мире – Всемирный день борьбы с гепатитом.

Под эгидой ООН проходят День майского солнца и День записной книжки.

19 мая в истории

19 мая 1051 года во Франции, в Реймсе, короновали Анну Ярославну – дочь киевского князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха І.

Анна была одной из младших дочерей киевского князя. Муж был старше ее на 18 лет и женился уже второй раз. Первая жена Генриха I Матильда и их единственный ребенок скончались. Так что королю нужен был и наследник и мощный политический союз с одним из сильнейших на тот момент государств Европы – Киевской Русью.

Руки Анны Ярославны Генрих добился не с первой попытки. Он дважды отправлял послов в Киев. Ведь в первый раз, в 1044 году, Ярослав отказался отдавать дочь замуж за гораздо старшего мужчину. В 1048-м посольство возглавил опытный переговорщик — епископ Готье Савояр. После длительных переговоров и ожидания послы получили согласие великого князя. 4 мая Анна Ярославна прибыла в резиденцию короля в 40 километрах от Парижа. Их обвенчали в небольшом старом соборе Реймса, одновременно Анну короновали. Она родила королю долгожданного наследника – будущего короля Франции Филиппа I, а также еще одного сына – вермандуанского графа Гуго. Он также стал выдающейся личностью – одним из руководителей Первого Крестового похода. После смерти мужа королева Анна не стала регентом при малолетнем сыне, хотя и подписывала вместе с ним документы (ведь Анна умела писать, что было редкостью даже для высокородных женщин того времени). Регентом стал Балдуин V Фландрский, родственник покойного короля. А Анна Ярославна еще раз вышла замуж – еще и за главного оппозиционера своего умершего мужа – Рауля IV, графа Валуа. На время своего второго брака, вызвавшего недовольство дворянства, покидала двор. Но со временем, после смерти графа, вернулась. Последнее упоминание о королеве Анне датируется 1075 годом. В дальнейшем отследить ее судьбу невозможно, поэтому считают, что примерно в 1070-х годах она умерла.

19 мая 1125 года умер великий князь киевский Владимир Мономах.

Его путь к киевскому престолу был длительным – во многом потому, что он сам отказывался княжить. При этом у власти в Киевской Руси Мономах был гораздо дольше, чем носил титул князя киевского. Первый раз он правил вместе со своим отцом Всеволодом Ярославичем — с октября 1078 года. Взойдя на киевский престол, Всеволод перевел 25-летнего Владимира из Переяслава в Чернигов и образовал семейный дуумвират. Совместно они правили на Руси в течение 15 лет. После смерти Всеволода Владимир уступил княжеский престол Святополку Изяславичу – сыну старшего брата своего отца и старшему из внуков Ярослава Мудрого. Более того – Владимир уступил и черниговский престол – еще одному из старших внуков Ярослава Олегу Святославичу. А сам поехал в Переяслав-Руский. Там он активно противостоял половецкому нашествию, чем заслужил славу на Руси. В общей сложности за свою жизнь Владимир одержал более 80 побед.

Увидев силу и популярность двоюродного брата, киевский князь Святополк предложил объединить силы и править вместе. Поэтому в 1094 году был создан второй дуумвират с участием Владимира Мономаха, правивший Киевской Русью около 20 лет. После смерти Святополка в 1113 году киевляне во время вече в Софиевском соборе призвали Владимира на престол. Но он снова отказался – готов был уступить старшим Олегу Святославичу и Давиду Святославичу. Но вече перерастало в настоящее восстание. Владимир наконец согласился занять престол. Он стал «полноценным» единственным киевским князем в 60 лет и правил до самой смерти в 1125 году. За это время Владимир Мономах централизовал власть, собрав (как бы сейчас сказали) во властную вертикаль три четверти ранее разрозненных княжеств. После смерти Владимира такое положение вещей держалось только во время правления самого старшего из его сыновей — Мстислава. Он стал последним единоличным правителем Руси. После смерти Мстислава феодальная раздробленность усилилась, и Киевская Русь вошла в кризис и упадок.

19 мая 1536 года в Англии казнили Анну Болейн, жену короля Генриха VIII.

Анна очень недолго пробыла женой короля Англии. Однако является одной из самых известных королев – благодаря своей необычной истории и головокружительной роли в развитии религии в Англии. Во время казни Анне было всего около 30 лет. Точный возраст выяснить невозможно, ведь дату рождения определяют от 1501 до 1507 года. Будущая королева была дочерью вельможи при дворе Генриха VIII – Томаса Болейна. С королем Генрихом VIII Анна Болейн познакомилась в 1522 году – после своего возвращения из Франции, где она была фрейлиной. На момент знакомства с Анной Генрих был уже 13 лет женат на Екатерине Арагонской. У супругов была только одна дочь – Мария. Остальные дети либо рождались мертвыми, либо умирали сразу после рождения. Генрих мечтал о наследнике престола.

При этом отношения с Болейн у него начались далеко не сразу. А до развода с Арагонской дело дошло только в 1929 году – после 20 лет в браке. Чтобы развестись с королевой, король должен был получить разрешение Папы Римского. Однако Папа отказал ему – по политическим мотивам. Так что Генриху пришлось вообще разорвать отношения с католической церковью. Он провозгласил, что в Англии церковь отныне подчиняется королю, а не Папе, создав таким образом Англиканскую церковь. Только так он смог расстаться с первой женой и только в 1933-м, после длительных перипетий, вступить в брак с Анной Болейн. Она добилась своего, однако дальнейшая судьба новой королевы была незавидна. По началу она была довольно активной политически, публично могла спорить с королем, находилась в центре внимания. Однако ей не удалось то, к чему Генрих стремился больше всего, — родить мальчика. У супругов родилась дочь Елизавета – будущая Елизавета I, которой суждено было стать одним из самых известных и популярных монархов Англии. Затем у Анны были выкидыши – так же, как и у Екатерины Арагонской. Симпатия короля к ней таяла, у него уже появилась следующая фаворитка – Джейн Сеймур. Так что против Анны, как сейчас считают историки, сфабриковали дело в супружеской измене и попытке покушения на мужа. Суд был непродолжительным и показательным. Анну Болейн казнили 19 мая 1536 года, а ее дочь Елизавету признали незаконнорожденной. Однако она все же взошла на престол – после смерти отца, младшего брата (единственного сына Генриха, пережившего его) и старшей сестры – дочери Екатерины Арагонской Марии. Много лет спустя в медальоне, который часто носила Елизавета I, обнаружили миниатюру – портрет ее матери Анны Болейн.

19 мая 1962 года Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President».

Это произошло во время празднования 45-летия президента США Джона Кеннеди (за 10 дней до реального дня рождения). И платье Мэрилин, и манера исполнения песни только подкрепили слухи о ее отношениях с женатым президентом. Это было одно из последних публичных появлений Монро. Уже через несколько месяцев ее нашли мертвой в ее собственном доме. Джон Кеннеди немного пережил Мэрилин – его убили в ноябре 1963-го.

19 мая 2005 года Украина присоединилась к Болонскому процессу. Это процесс реформирования системы высшей школы в странах Европы для создания единого научного и образовательного пространства. Сущность реформ прописана в Болонской декларации. Первое из ее положений, которое сразу ощутили на себе тогдашние украинские студенты, – это введение двухциклового обучения – додипломного и последипломного. Или – проще: деления на бакалавров и магистров. Современные студенты испытывают все преимущества Болонского процесса, когда «не живут весело от сессии до сессии». Ведь кредитно-модульная организация учебного процесса предусматривает возможность аттестоваться по дисциплинам, набрав баллы в течение семестра, и не сдавать обязательные экзамены и зачеты дважды в год. Также в Болонской декларации прописаны новые подходы к контролю качества образования, принципам расширения мобильности студентов, обеспечению трудоустройства и привлекательности европейской системы образования.

19 мая 2022 года харьковчан, почти три месяца живших в метро, начали расселять. В этот день Харьковский горсовет сообщил, что 33 жителя станций «Завод им. Малышева», «Метростроителей» и «Спортивная» переселили в общежитие. На тот момент, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, в метро постоянно находились около 4,2 тысячи человек.

Церковный праздник 19 мая

19 мая христиане чествуют праведного Иова Многострадального. Он родился в ХХ веке до н.э. в Аравии. По преданию, был племянником праотца Авраама. В славе и богатстве прожил 78 лет, после чего Бог, чтобы постыдить дьявола, послал праведнику самые тяжелые испытания, которые многострадальный Иов перенес стоически. «Господь дал, Господь и взял; будет имя Господне благословенное», — сказал он, когда ему сообщили о гибели всех детей и потере всего имущества. После этого Иов перенес жестокую болезнь в одиночестве, но перед Богом не согрешил ни в чем. После этого Бог благословил Иова: у него родилось еще 10 детей, а богатство выросло вдвое против прежнего. Прожил после этого он еще 140 лет.

Народные приметы

Если ночь 19 мая теплая – будет урожай огурцов.

Если утром нет росы – погода изменится.

Что нельзя делать 19 мая

Нельзя топтать траву и смахивать с нее росу.

Нельзя ссориться и бездельничать.