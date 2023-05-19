Сьогодні 19 травня: яке свято та день в історії

19 травня рік тому в Харкові почали розселяти людей, які прожили три місяці в метро. 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Цього дня 1051 року доньку Ярослава Мудрого Анну коронували королевою Франції, а 1125-го помер Володимир Мономах.

Свята та пам’ятні дати 19 травня

19 травня в Україні – День вшанування жертв політичних репресій. Цього дня вшановують усіх українців, знищених окупаційним радянським режимом. За даними Українського інституту національної пам’яті, за часів Великого терору в УРСР було засуджено 198 918 осіб. З них близько двох третин – до розстрілу. Решту відправили до в’язниць і таборів.

У світі – Всесвітній день боротьби із гепатитом.

Під егідою ООН проходять День травневого сонця та День записника.

19 травня в історії

19 травня 1051 року у Франції, в Реймсі, коронували Анну Ярославну – дочку київського князя Ярослава Мудрого та дружину французького короля Генріха І.

Анна була однією з наймолодших дочок київського князя. Чоловік був старший за неї на 18 років і одружився вже вдруге. Перша дружина Генріха I Матильда та їх єдина дитина померли. Тож королю потрібен був і спадкоємець і потужний політичний союз з однією з найсильніших на той час держав Європи – Київською Руссю.

Руки Анни Ярославни Генріх добився не з першої спроби. Він двічі відправляв послів до Києва. Адже вперше, 1044 року, Ярослав відмовився віддавати дочку заміж за набагато старшого чоловіка. 1048-го посольство очолив досвідчений перемовник – єпископ Готьє Савояр. Після тривалих переговорів та очікування посли отримали згоду великого князя. 4 травня Анна Ярославна прибула до резиденції короля за 40 кілометрів від Парижа. Їх повінчали у невеликому старому соборі Реймса, одночасно Анну коронували. Вона народила королю довгоочікуваного спадкоємця – майбутнього короля Франції Філіпа I, а також ще одного сина – вермандуанського графа Гуго. Він також став визначною особистістю – одним із керівників Першого Хрестового походу. Після смерті чоловіка королева Анна не стала регентом при малолітньому синові, хоч і підписувала разом із ним документи (адже Анна вміла писати, що було рідкістю навіть для високородних жінок на той час). Регентом став Балдуїн V Фландрський, родич покійного короля. А Анна Ярославна ще раз вийшла заміж – ще й за головного опозиціонера свого померлого чоловіка – Рауля IV, графа Валуа. На час свого другого шлюбу, що викликав невдоволення дворянства, покидала двір. Але згодом, після смерті графа, повернулася. Остання згадка про королеву Анну датована 1075 роком. Надалі відстежити її долю неможливо, тож вважають, що приблизно у 1070-х роках вона померла.

19 травня 1125 року помер великий князь київський Володимир Мономах.

Його шлях до київського престолу був тривалим – багато в чому тому, що він сам відмовлявся князювати. При цьому при владі в Київській Русі Мономах був набагато довше, ніж носив титул князя київського. Вперше він правив разом зі своїм батьком Всеволодом Ярославичем – з жовтня 1078 року. Зійшовши на київський престол, Всеволод перевів 25-річного Володимира з Переяслава до Чернігова та утворив сімейний дуумвірат. Разом вони правили на Русі протягом 15 років. Після смерті Всеволода Володимир поступився княжим престолом Святополку Ізяславичу – синові старшого брата свого батька та старшому з онуків Ярослава Мудрого. Щобільше – Володимир поступився і чернігівським престолом – ще одному із старших онуків Ярослава Мудрого Олегу Святославичу. А сам поїхав у Переяслав-Руський. Там він активно протистояв половецькій навалі, чим заслужив славу на Русі.

Побачивши силу та популярність двоюрідного брата, київський князь Святополк запропонував об’єднати сили та правити разом. Тому в 1094 був створений другий дуумвірат за участю Володимира Мономаха, який правив Київською Руссю близько 20 років. Після смерті Святополка 1113 року кияни під час віча в Софіївському соборі закликали Володимира на престол. Але він знову відмовився – готовий був поступитися старшим Олегу Святославичу та Давиду Святославичу. Але віче переростало у справжнє повстання. Володимир нарешті погодився зайняти престол. Він став “повноцінним” єдиним київським князем у 60 років і правив до самої смерті у 1125 році. За цей час Володимир Мономах централізував владу, зібравши (як би зараз сказали) у владну вертикаль три чверті раніше розрізнених князівств. Після смерті Володимира такий стан речей тримався лише за правління найстаршого з його синів – Мстислава. Він став останнім одноосібним правителем Русі. Після смерті Мстислава феодальна роздробленість посилилася, і Київська Русь увійшла в кризу та занепад.

19 травня 1536 року в Англії стратили Анну Болейн, дружину короля Генріха VIII.

Анна дуже недовго пробула дружиною короля Англії. Однак є однією з найвідоміших королев – завдяки своїй незвичайній історії та запаморочливій ролі у розвитку релігії в Англії. Під час страти Анні було лише близько 30 років. Точний вік з’ясувати неможливо, адже дату народження визначають від 1501 до 1507 року. Майбутня королева була дочкою вельможі при дворі Генріха VIII Томаса Болейна. З королем Генріхом VIII Анна Болейн познайомилася в 1522 році – після свого повернення з Франції, де вона була фрейліною. На момент знайомства з Анною Генріх був уже 13 років одружений з Катериною Арагонською. Подружжя мало лише одну дочку – Марію. Інші діти або народжувалися мертвими, або вмирали одразу після народження. Генріх мріяв про спадкоємця престолу.

При цьому стосунки з Болейн у нього почалися далеко не одразу. А до розлучення з Арагонською справа дійшла лише 1929 року – після 20 років у шлюбі. Щоб розлучитися з королевою, король мав отримати дозвіл Папи Римського. Однак Папа відмовив йому – з політичних мотивів. Тож Генріху довелося взагалі розірвати стосунки з католицькою церквою. Він проголосив, що в Англії церква відтепер підпорядковується королю, а не Папі, створивши в такий спосіб Англіканську церкву. Тільки так він зміг розлучитися з першою дружиною й тільки 1933-го, після тривалих перипетій, одружитися з Анною Болейн. Вона досягла свого, проте подальша доля нової королеви була не варта заздрості. Спочатку вона була досить активною політично, публічно могла сперечатися з королем, перебувала в центрі уваги. Однак їй не вдалося те, чого Генріх прагнув найбільше, – народити хлопчика. У подружжя народилася дочка Єлизавета – майбутня Єлизавета I, якій судилося стати одним із найвідоміших і найпопулярніших монархів Англії. Потім в Анни були викидні – так само як і у Катерини Арагонської. Симпатія короля до неї танула, у нього вже з’явилася наступна фаворитка – Джейн Сеймур. Тож проти Анни, як зараз вважають історики, сфабрикували справу про подружню зраду та спробу замаху на чоловіка. Суд був нетривалим і показовим. Анну Болейн стратили 19 травня 1536 року, а її доньку Єлизавету визнали незаконнонародженою. Однак вона все ж зійшла на престол – після смерті батька, молодшого брата (єдиного сина Генріха, який пережив його) та старшої сестри – дочки Катерини Арагонської Марії. Через багато років у медальйоні, який часто носила Єлизавета I, виявили мініатюру – портрет її матері Анни Болейн.

19 травня 1962 року Мерилін Монро виконала знамениту пісню “Happy Birthday, Mr. President”.

Це сталося під час відзначення 45-річчя президента США Джона Кеннеді (за 10 днів до реального дня народження). І сукня Мерилін, і манера виконання пісні лише підкріпили чутки про її стосунки з одруженим президентом. Це була одна з останніх публічних появ Монро. Уже за кілька місяців її знайшли мертвою в її власному будинку. Джон Кеннеді трохи пережив Мерилін – його вбили у листопаді 1963-го.

19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Це процес реформування системи вищої школи у країнах Європи для створення єдиного наукового та освітнього простору. Сутність реформ прописана у Болонській декларації. Перше з її положень, яке одразу відчули на собі тодішні українські студенти – це запровадження двоциклового навчання – додипломного та післядипломного. Або – простіше: розподіл на бакалаврів та магістрів. Сучасні студенти відчувають усі переваги Болонського процесу, коли “не живуть весело від сесії до сесії”. Адже кредитно-модульна організація навчального процесу передбачає можливість атестуватися з дисциплін, набравши бали протягом семестру, та не складати обов’язкові іспити та заліки двічі на рік. Також у Болонській декларації прописано нові підходи до контролю якості освіти, принципи розширення мобільності студентів, забезпечення працевлаштування та привабливості європейської системи освіти.

19 травня 2022 року харків’ян, які майже три місяці жили в метро, ​​почали розселяти. Цього дня Харківська міськрада повідомила, що 33 мешканці станцій “Завод ім. Малишева”, “Метробудівників” та “Спортивна” переселили до гуртожитку. На той момент, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у метро постійно перебували близько 4,2 тисячі людей.

Церковне свято 19 травня

19 травня християни вшановують праведного Йова Багатостраждального. Він народився у XX столітті до н.е. в Аравії. За переказами, був племінником праотця Авраама. У славі та багатстві прожив 78 років, після чого Бог, щоб осоромити диявола, послав праведникові найтяжчі випробування, які багатостраждальний Йов переніс з терпінням та подякою Богові. “Господь дав, Господь і взяв; буде ім’я Господнє благословенне”, — сказав він, коли йому повідомили про загибель усіх дітей та втрату всього майна. Після цього він переніс жорстоку хворобу на самоті, але перед Богом не згрішив ні в чому. Після цього Бог благословив Йова: в нього народилося ще 10 дітей, а багатство зросло вдвічі проти колишнього. Прожив після цього він ще 140 років.

Народні прикмети

Якщо ніч 19 травня тепла – буде врожай огірків.

Якщо вранці немає роси – погода зміниться.

Що не можна робити 19 травня

Не можна топтати траву і змахувати з неї росу.

Не можна сваритися та байдикувати.