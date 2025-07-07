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Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   07.07.2025
Оксана Горун
Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії

7 липня – в Україні – День працівника природно-заповідної справи. У цей день 1572 року помер останній польський король династії Ягеллонів. У 1881-му розпочали публікацію казки «Піноккіо». У 1933-му в Харкові наклав на себе руки Микола Скрипник. У 1987-му в Чорнобилі розпочався судовий процес над керівниками ЧАЕС. У 2024-му на Харківщині вирішили повертати офлайн-навчання у школах.

Свята та пам’ятні дати 7 липня

7 липня в Україні – День працівника природно-заповідної справи.

У світі – Всесвітній день прощення, Міжнародний день миру та любові та Всесвітній день шоколаду.

7 липня в історії

7 липня 1572 року помер король Речі Посполитої Сигізмунд II. Докладніше. 

7 липня 1881 року розпочався процес першого видання казки “Піноккіо”. Її публікували серійно – у багатьох номерах одного з перших італійських щотижневих журналів Giornale per i bambini (Журнал для дітей). Там твір Карло Коллоді виходив під назвою “Історія про ляльку”.

Перша публікація Піноккіо у журналі
Третій розділ оповідання, опублікований 14 липня 1881 року в журналі “Giornale per i bambini”. Джерело: книга Франко Камбі “Collodi, De Amicis, Rodari: tre immagini d’infanzia”, 1985, стор. 41

Після чотирьох місяців щотижневого виходу епізодів журнал спробував призупинити історію, але отримав велику кількість звернень читачів. Тоді, 16 лютого 1882-го, публікації відновили та друкували казку до її завершення. А за рік, у лютому 1883-го, твір видали вже єдиною книгою. У наступні майже півтора століття “Піноккіо” переклали 260 мовами світу. Вона є однією з найбільш перекладених книг в історії, а також одним з головних світових бестселерів.

Утім, у країнах, що входили до складу СРСР, класичну історію Коллоді “підмінили” російськомовною адаптацією (а простіше кажучи плагіатом) авторства Олексія Толстого – “Золотий ключик або Пригоди Буратіно”. Історія цієї “радянської” казки почалася з того, що на еміграції Толстой редагував російський переклад “Піноккіо”. Повернувшись до СРСР, він переказав італійську історію, дещо додавши місцевих реалій і змінивши імена головних героїв (батько ляльки Джеппетто став Карло, а Піноккіо – Буратіно від італійського “il burattino” – “маріонетка”).

7 липня 1933 року наклав на себе руки Микола Скрипник – одна з дуже суперечливих постатей радянського періоду української історії. Докладніше. 

7 липня 1987 року в Чорнобилі розпочався суд над шістьма працівниками ЧАЕС (у тому числі трьома керівниками), яких звинувачували в аварії 26 квітня 1986 року. Докладніше.

7 липня 2005 року терористи-смертники з “Аль-Каїди” здійснили серію терактів у Лондонському метрополітені та автобусах. Внаслідок підриву бомб загинули 56 людей, близько 700 отримали поранення.

7 липня 2009 року у США поховали Майкла Джексона. Докладніше.

7 липня 2023 року Рада оборони Харківської області дозволила відновити офлайн-навчання у навчальних закладах регіону. Докладніше.

Церковне свято 7 липня

7 липня вшановують пам’ять преподобних Іова та Феодосія Манявських. Святих Феодосія та Іова вважають засновниками  древньої святині – Манявського скиту.  Преподобний Іов був наставником Феодосія. Разом вони мужньо переживали гоніння на православних із боку католиків і керували обителлю. За їхніх часів тут збудували Хрестовоздвиженську церкву, а скит отримав від Константинопольського Патріарха Тимофія ставропігію (безпосереднє підпорядкування предстоятелю церкви, а не місцевому єпископові).

“Наприкінці 1621 року преподобний Іов занедужав. Після його упокоєння ігуменом Манявської обителі став святий Феодосій. Він був добрим послідовником свого духовного отця. Благочестиво керував життям братії. Брав участь у православному соборі, Київської митрополії, скликаному після унії святителем Іовом (Борецьким). Своєю участю в цьому соборі він засвідчив відданість Православній Церкві. Преподобний Феодосій жив як ангел у плоті, подаючи братії гідний приклад для наслідування. Чутка про його строге і благочестиве життя розповсюдилась по Карпатах, Галичині, Волині й Буковині, Молдавії та Румунії. Багато православних монастирів визнали над собою керівництво Манявського скиту”, – пишуть на сайті харківського храму святого Іоана Богослова.

Преподобний Феодосій помер у 1629 році та похований поряд зі своїм наставником преподобним Іовом.

Народні прикмети

Якщо 7 липня гроза, то буде неврожай горіхів.

Якщо сильно пахнуть польові квіти, то скоро розпочнеться дощ.

Якщо цикади голосно скрекочуть, то скоро настане спека.

 Що не можна робити 7 липня

Не можна нехтувати домашньою роботою, але не варто прати.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не варто носити прикраси.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 липня – в Україні – День працівника природно-заповідної справи. У цей день 1572 року помер останній польський король династії Ягеллонів".