Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії

7 липня – в Україні – День працівника природно-заповідної справи. У цей день 1572 року помер останній польський король династії Ягеллонів. У 1881-му розпочали публікацію казки «Піноккіо». У 1933-му в Харкові наклав на себе руки Микола Скрипник. У 1987-му в Чорнобилі розпочався судовий процес над керівниками ЧАЕС. У 2024-му на Харківщині вирішили повертати офлайн-навчання у школах.

Свята та пам’ятні дати 7 липня

7 липня в Україні – День працівника природно-заповідної справи.

У світі – Всесвітній день прощення, Міжнародний день миру та любові та Всесвітній день шоколаду.

7 липня в історії

7 липня 1572 року помер король Речі Посполитої Сигізмунд II. Докладніше.

7 липня 1881 року розпочався процес першого видання казки “Піноккіо”. Її публікували серійно – у багатьох номерах одного з перших італійських щотижневих журналів Giornale per i bambini (Журнал для дітей). Там твір Карло Коллоді виходив під назвою “Історія про ляльку”.

Після чотирьох місяців щотижневого виходу епізодів журнал спробував призупинити історію, але отримав велику кількість звернень читачів. Тоді, 16 лютого 1882-го, публікації відновили та друкували казку до її завершення. А за рік, у лютому 1883-го, твір видали вже єдиною книгою. У наступні майже півтора століття “Піноккіо” переклали 260 мовами світу. Вона є однією з найбільш перекладених книг в історії, а також одним з головних світових бестселерів.

Утім, у країнах, що входили до складу СРСР, класичну історію Коллоді “підмінили” російськомовною адаптацією (а простіше кажучи плагіатом) авторства Олексія Толстого – “Золотий ключик або Пригоди Буратіно”. Історія цієї “радянської” казки почалася з того, що на еміграції Толстой редагував російський переклад “Піноккіо”. Повернувшись до СРСР, він переказав італійську історію, дещо додавши місцевих реалій і змінивши імена головних героїв (батько ляльки Джеппетто став Карло, а Піноккіо – Буратіно від італійського “il burattino” – “маріонетка”).

7 липня 1933 року наклав на себе руки Микола Скрипник – одна з дуже суперечливих постатей радянського періоду української історії. Докладніше.

7 липня 1987 року в Чорнобилі розпочався суд над шістьма працівниками ЧАЕС (у тому числі трьома керівниками), яких звинувачували в аварії 26 квітня 1986 року. Докладніше.

7 липня 2005 року терористи-смертники з “Аль-Каїди” здійснили серію терактів у Лондонському метрополітені та автобусах. Внаслідок підриву бомб загинули 56 людей, близько 700 отримали поранення.

7 липня 2009 року у США поховали Майкла Джексона. Докладніше.

7 липня 2023 року Рада оборони Харківської області дозволила відновити офлайн-навчання у навчальних закладах регіону. Докладніше.

Церковне свято 7 липня

7 липня вшановують пам’ять преподобних Іова та Феодосія Манявських. Святих Феодосія та Іова вважають засновниками древньої святині – Манявського скиту. Преподобний Іов був наставником Феодосія. Разом вони мужньо переживали гоніння на православних із боку католиків і керували обителлю. За їхніх часів тут збудували Хрестовоздвиженську церкву, а скит отримав від Константинопольського Патріарха Тимофія ставропігію (безпосереднє підпорядкування предстоятелю церкви, а не місцевому єпископові).

“Наприкінці 1621 року преподобний Іов занедужав. Після його упокоєння ігуменом Манявської обителі став святий Феодосій. Він був добрим послідовником свого духовного отця. Благочестиво керував життям братії. Брав участь у православному соборі, Київської митрополії, скликаному після унії святителем Іовом (Борецьким). Своєю участю в цьому соборі він засвідчив відданість Православній Церкві. Преподобний Феодосій жив як ангел у плоті, подаючи братії гідний приклад для наслідування. Чутка про його строге і благочестиве життя розповсюдилась по Карпатах, Галичині, Волині й Буковині, Молдавії та Румунії. Багато православних монастирів визнали над собою керівництво Манявського скиту”, – пишуть на сайті харківського храму святого Іоана Богослова.

Преподобний Феодосій помер у 1629 році та похований поряд зі своїм наставником преподобним Іовом.

Народні прикмети

Якщо 7 липня гроза, то буде неврожай горіхів.

Якщо сильно пахнуть польові квіти, то скоро розпочнеться дощ.

Якщо цикади голосно скрекочуть, то скоро настане спека.

Що не можна робити 7 липня

Не можна нехтувати домашньою роботою, але не варто прати.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не варто носити прикраси.