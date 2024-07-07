Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії

7 липня – День Військово-морських сил ЗСУ. Рік тому цього дня на Харківщині вирішили повертати офлайн-навчання у школах. У 1572-му помер останній польський король династії Ягеллонів. У 1933-му в Харкові наклав на себе руки один із ключових діячів радянської України Микола Скрипник. У 1987-му в Чорнобилі розпочався судовий процес над керівниками ЧАЕС.

Свята та пам’ятні дати 7 липня

7 липня в Україні – День Військово-морських сил Збройних сил України та День працівників морського та річкового флоту (обидва відзначають у першу неділю липня), День працівника природно-заповідної справи.

У світі: Міжнародний день миру та любові та Всесвітній день прощення (це свято має кілька дат, інша – 27 серпня).

7 липня в історії

7 липня 1572 року помер король Речі Посполитої Сигізмунд II. Детальніше.

7 липня 1933 року наклав на себе руки Микола Скрипник – одна з дуже суперечливих постатей радянського періоду української історії. Детальніше.

7 липня 1987 року в Чорнобилі розпочався суд над шістьма працівниками ЧАЕС (у тому числі трьома керівниками), яких звинувачували в аварії 26 квітня 1986 року. Детальніше.

7 липня 2005 року терористи-смертники з “Аль-Каїди” здійснили серію терактів у Лондонському метрополітені та автобусах. Внаслідок підриву бомб загинули 56 людей, близько 700 отримали поранення.

7 липня 2009 року у США поховали Майкла Джексона. Детальніше.

7 липня 2023 року Рада оборони Харківської області ухвалила рішення, яке зробило літо минулого року “офлайн-скандальним”. А саме – дозволила відновити офлайн-навчання у навчальних закладах регіону, в тому числі й у Харкові. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовності системи оповіщення та інше. За умови реалізації цих заходів – засновники закладів освіти та їхні керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах”, – заявив Синєгубов.

Надалі ХОВА неодноразово доводилося уточнювати цей меседж і давати пояснення щодо того, як діти в школах встигатимуть переміщатися до укриттів, враховуючи, що ракета С-300 долітає з Бєлгородської області до Харкова за 30-40 секунд. Зокрема, для учнів обіцяли організувати тренування з евакуації. Планувалося, що формат навчання кожної дитини індивідуально – онлайн чи офлайн – обиратимуть батьки. Однак у соцмережах одразу розгорнулися гострі дискусії, що місцями переростали у словесні баталії. Батьки Харківщини припускали, що поступово їм залишать лише обмежений вибір: або вести дітей до класів, або змінювати школу, щоб не ризикувати та продовжувати онлайн-навчання. Першими від “щедрої пропозиції” посадити дітей за парти відмовилися в Чугуївській міській громаді. Уже 11 липня там повідомили: діти продовжать навчатись онлайн.

Спочатку обласне керівництво сформулювало дозвіл на офлайн-навчання таким чином: працювати зможуть усі навчальні заклади, де будуть укриття, які відповідають вимогам Державних будівельних норм.

Про радіаційні укриття (принаймні в офіційних заявах ХОВА і відео, що розповсюджували) мова не йшла. У Харкові тим часом вже активно ремонтували шкільні підвали, створюючи там найпростіші укриття. Проте вже 12 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов почав “давати задню”. Він повідомив, що офлайн-навчання найімовірніше лише у двох районах області – Лозівському та Красноградському, віддалених від лінії фронту та кордону з РФ. Проте все ще не заперечував, що й на інших територіях (у тому в Харкові) можуть розпочати навчання за партами – якщо встигнуть підготувати укриття. При цьому вперше озвучив: ці укриття мають бути не простими, а саме протирадіаційними. А далі заявив: у Харкові поки що немає укриттів, які відповідають вимогам.

Уже наступного дня мер Харкова Ігор Терехов відрізав у етері нацмарафону: у Харкові для переходу до офлайн-навчання підготували 51 шкільне укриття, ще 21 – готують. Водночас директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко повідомила, що пів сотні укриттів готові, а “тисячі педагогів” Харкова “ображені” на заяви ХОВА, що гідних укриттів немає. На офіційному сайті департаменту навіть розмістили відповідну заяву від імені працівників освіти Харкова (не вказавши конкретних прізвищ або номерів навчальних закладів). Згодом у батьківських чатах міста почали проводити опитування про те, чи батьки згодні на офлайн-навчання їхніх дітей. Проте вже 20 липня мер Харкова повідомив, що діти навчатимуться в метро. А 24-го оголосив, що проведе зустрічі з батьками в різних районах міста, де обговорюватимуть формат навчання школярів. Від ідеї вчити дітей у “підготовлених укриттях” у підвалах шкіл у мерії остаточно відмовилися. Директорка департаменту освіти визнала, що насправді ці укриття – найпростіші, а рішення Ради оборони дозволяє офлайн лише там, де є справжні бомбосховища. При цьому вона зазначила, що батьки 21% учнів Харкова, за даними опитувань, налаштовані саме на освіту “наживо”.

10 серпня в департаменті освіти ХОВА заявили: жодна школа чи дитсадок Харківщини не виявили бажання перейти на офлайн-навчання. А 11 серпня Олег Синегубов повідомив про ще одну зміну в підході: про тренування дітей евакуюватися за 30 секунд уже забули та вирішили, що офлайн дозволять лише там, де діти навчатимуться одразу в безпечному просторі – під землею. Уже 29 серпня мер Харкова повідомив: у місті сформували вже 60 класів для навчання в метрошколі. Паралельно та слідом за цими подіями й в області, і в місті розпочали будівництво підземних шкіл.

А про дилему онлайн/офлайн Харкову довелося згадати нещодавно – з дуже сумного приводу: 23 червня російський КАБ влучив у будівлю приватної “Авторської школи Бойка” в районі Сокольники. Одразу ж на місці “прильоту” мер Харкова Ігор Терехов заявив, що навчальний заклад (і школа, й дитсадок) працювали офлайн, порушуючи тим самим чинне законодавство.

На щастя, “приліт” стався під час літніх канікул та ще й у вихідні, тож дітей у будівлі не було. 28 червня на Раді оборони області розглянули рішення призупинити ліцензію “Авторської школи Бойка”. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Майже рівно через рік після спроби дозволити офлайн-навчання в Харківській області голова ХОВА заявив: “Не може відбуватися освітній процес, коли не створене безпечне середовище. При тому, що ворог випробовує по Харківщині все нові і нові швидкісні та руйнівні боєприпаси. Це суперечить і законодавству, і будь-яким моральним людським принципам”.

Церковне свято 7 липня

7 липня вшановують Всіх святих землі Української, новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали. Це день пам’яті благовірного Аскольда, першомученика Київського. Це перехідне свято, яке відзначають у другу неділю після П’ятдесятниці. Князь Аскольд був язичником. Аби піднести авторитет молодої держави – Київської Русі – він вирішив у 860 році здійснити похід на Константинополь. Проте флот молитвами патріарха константинопольського Фотія потрапив у бурю. Після цього чуда Аскольд попросив патріарха Фотія хрестити себе та весь народ руський. З того часу в Києві постала християнська громада і засновано було єпископську кафедру. На Русі почала поширюватися християнська віра. Це було перше (Аскольдове) хрещення Русі. Згодом запрошений змовниками з Новгорода воєвода Олег убив Аскольда, і язичники повернули собі владу на Русі.

Народні прикмети

Якщо 7 липня гроза, то буде неврожай горіхів.

Якщо сильно пахнуть польові квіти, то скоро розпочнеться дощ.

Якщо цикади голосно скрекочуть, то скоро настане спека.

Що не можна робити 7 липня

Краще не виходити на вулицю в ніч із 7 на 8 липня.

Не можна розповідати чужі таємниці.

Краще не брати до рук гострі та різальні предмети.