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На Харківщині визначились із форматом навчання: Синєгубов повідомив подробиці

Політика 11:00   11.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині визначились із форматом навчання: Синєгубов повідомив подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про рішення, які ухвалили спільно з Міносвіти України.

Ми вчора проговорювали з профільним міністерством, як за таких умов ми будемо організовувати безпечний освітній простір для наших учнів, для нашого персоналу. Однак це досить важко, тому було прийнято рішення, що в нас відповідно залишається онлайн освіта. І офлайн можливо лише за наявності захисних споруд у тих чи інших навчальних закладах. І якщо навчальний заклад приймає таке рішення, то безпосередньо навчання там буде проводитися в тих захисних спорудах, оскільки спустити людей досить мало часу, і ми просто фізично зробити цього не можемо“, – розповів Синєгубов.

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За його даними, зараз в області не зруйновано росіянами 650 навчальних закладів. Укриття є в 115 із них, проте вони не повністю готові до використання.

“Тому нам є над чим працювати”, – підсумував начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про рішення, які ухвалили спільно з Міносвіти України".