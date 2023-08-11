На Харківщині визначились із форматом навчання: Синєгубов повідомив подробиці
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про рішення, які ухвалили спільно з Міносвіти України.
“Ми вчора проговорювали з профільним міністерством, як за таких умов ми будемо організовувати безпечний освітній простір для наших учнів, для нашого персоналу. Однак це досить важко, тому було прийнято рішення, що в нас відповідно залишається онлайн освіта. І офлайн можливо лише за наявності захисних споруд у тих чи інших навчальних закладах. І якщо навчальний заклад приймає таке рішення, то безпосередньо навчання там буде проводитися в тих захисних спорудах, оскільки спустити людей досить мало часу, і ми просто фізично зробити цього не можемо“, – розповів Синєгубов.
Читайте також: Жоден садок чи школа Харківщини не зголосилися працювати офлайн
За його даними, зараз в області не зруйновано росіянами 650 навчальних закладів. Укриття є в 115 із них, проте вони не повністю готові до використання.
“Тому нам є над чим працювати”, – підсумував начальник ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині визначились із форматом навчання: Синєгубов повідомив подробиці»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про рішення, які ухвалили спільно з Міносвіти України".