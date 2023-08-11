На Харьковщине определились с форматом обучения: Синегубов сообщил подробности
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о решениях, которые приняли совместно с Минобразования Украины.
«Мы вчера проговаривали с профильным министерством, Министерством образования и науки, как в таких условиях мы будем организовывать безопасное образовательное пространство для наших учеников, для нашего персонала. Однако это довольно трудно, поэтому было принято решение, что у нас, соответственно, остается онлайн образование. И офлайн возможен только при наличии защитных сооружений в тех или иных учебных заведениях. И если учебное заведение принимает такое решение, то непосредственно обучение там будет проводиться в защитных сооружениях, поскольку спустить людей достаточно мало времени, и мы просто физически сделать этого не можем», — рассказал Синегубов.
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По его данным, сейчас в области не разрушены россиянами 650 учебных заведений. Укрытия есть в 115 из них, однако они не полностью готовы к использованию.
«Поэтому нам есть над чем работать», — подытожил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о решениях, которые приняли совместно с Минобразования Украины".