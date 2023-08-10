Ни один сад или школа Харьковщины не вызвались работать офлайн
На сегодня ни один детский сад или школа Харьковской области не сообщил, что желает работать в оффлайн-формате. Об этом на брифинге сообщил директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов.
Алексей Литвинов, директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации
«Никаких подтверждающих данных по любому заведению, в котором планируют запустить офлайн-формат, мы на сегодня не имеем. Это во-первых. Что касается отдельных категорий заведений, то у нас почти полностью, более 90%, дошкольных будут работать дистанционно. Потому что много разрушенных, поврежденных заведений. И многие родители понимают, что они не готовы отпускать своих малышей для того, чтобы они находилась в эти трудные времена в других помещениях. Такая же или подобная картина складывается и с заведениями общего среднего образования».
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 19:14;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня ни один детский сад или школа Харьковской области не сообщил, что желает работать в оффлайн-формате. Об этом на брифинге сообщил директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов.".