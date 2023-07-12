У школах Харкова немає укриттів, що відповідають нормам – Синєгубов (відео)

У місті Харкові наразі немає захисних споруд в навчальних закладах, які б дозволили перевести ці школи на офлайн-навчання.

Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Потрібно враховувати, що як мінімум половина шкіл в самому місті Харків зруйновані внаслідок військових дій. Тому, завдання міської влади саме розробити саме такі укриття», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що загалом Харківській області потрібно 525 укриттів, які б відповідали усім нормам ДБН. За його словами, приведення одного укриття до належного стану обходитиметься 15 млн грн, а будівництво «з нуля» – до 70 млн грн.

«У нас є різні види укриттів: найпростіше укриття, умовно кажучи, пофарбувати стіни, привести до ладу санвузли, можливо, це і коштує 2 – 3 млн. Якщо ми говоримо про протирадіаційні укриття і той стан, в яких вони перебували у нас, або ті укриття, які мають відповідати після завершення робіт ДБН 2.2-5-97, то це від 15 мільйонів буде одне укриття. Є типові проєкти Міністерства інфраструктури, Офісу президента. Вони розраховані від 100 дітей і далі збільшується до навіть 1000. Такі укриття нові будуть коштувати від 20 млн і до 70 мільйонів, враховуючи кількість дітей на якій вони там розраховані. Чи є у нас інші варіанти? Немає», – зазначив Синєгубов.