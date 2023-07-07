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Яким школам на Харківщині дозволять приймати учнів – ХОВА (відео)

Суспільство 12:41   07.07.2023
Вікторія Яковенко
Яким школам на Харківщині дозволять приймати учнів – ХОВА (відео)

В Харківській області, зокрема в місті Харкові, зможуть відкритися ті дитсадки, школи та виші які обладнані укриттями. Водночас захисні споруди мають відповідати державним будівельним нормам.

На засіданні Ради оборони області, яке відбулося 7 липня, скасували усі обмеження, які були введені у 2022 році щодо обов’язкового онлайн-навчання у всіх закладах дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти. Про це повідомили у ХОВА.

«Далі – керівники всіх навчальних закладів будуть приймати рішення щодо форми навчання, або онлайн, або офлайн, або змішана форма», – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«При ухваленні такого рішення обов’язковою умовою для відкриття закладів для навчання в такому форматі вважати наявність на балансі закладу освіти готове для експлуатації захисної споруди цивільного захисту, що відповідає вимогам ДБН», – розповів директор департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 12:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області, зокрема в місті Харкові, зможуть відкритися ті дитсадки, школи та виші які обладнані укриттями. Водночас захисні споруди мають відповідати державним будівельним нормам.".