Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)

В Харьковской области, в частности в городе Харькове, смогут открыться те детсады, школы и вузы, которые оборудованы укрытиями. В то же время, защитные сооружения должны соответствовать государственным строительным нормам.

На заседании Совета обороны области, которое состоялось 7 июля, отменили все ограничения, которые были введены в 2022 году по обязательному онлайн-обучению во всех заведениях дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования. Об этом сообщили в ХОВА.

«Далее – руководители всех учебных заведений будут принимать решения о форме обучения, либо онлайн, либо офлайн, либо смешанная форма», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

«При принятии такого решения обязательным условием для открытия учебных заведений в таком формате есть наличие на балансе учебного заведения готовое для эксплуатации защитное сооружение гражданской защиты, отвечающего требованиям ГСН», — рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.