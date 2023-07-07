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Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)

Общество 12:41   07.07.2023
Виктория Яковенко
Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)

В Харьковской области, в частности в городе Харькове, смогут открыться те детсады, школы и вузы, которые оборудованы укрытиями. В то же время, защитные сооружения должны соответствовать государственным строительным нормам.

На заседании Совета обороны области, которое состоялось 7 июля, отменили все ограничения, которые были введены в 2022 году по обязательному онлайн-обучению во всех заведениях дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования. Об этом сообщили в ХОВА.

«Далее – руководители всех учебных заведений будут принимать решения о форме обучения, либо онлайн, либо офлайн, либо смешанная форма», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

«При принятии такого решения обязательным условием для открытия учебных заведений в таком формате есть наличие на балансе учебного заведения готовое для эксплуатации защитное сооружение гражданской защиты, отвечающего требованиям ГСН», — рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.

Читайте также: На Харьковщине разрешили возобновить очное обучение — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 12:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, в частности в городе Харькове, смогут открыться те детсады, школы и вузы, которые оборудованы укрытиями. В то же время, защитные сооружения должны соответствовать государственным строительным нормам.".