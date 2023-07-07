Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)
В Харьковской области, в частности в городе Харькове, смогут открыться те детсады, школы и вузы, которые оборудованы укрытиями. В то же время, защитные сооружения должны соответствовать государственным строительным нормам.
На заседании Совета обороны области, которое состоялось 7 июля, отменили все ограничения, которые были введены в 2022 году по обязательному онлайн-обучению во всех заведениях дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования. Об этом сообщили в ХОВА.
«Далее – руководители всех учебных заведений будут принимать решения о форме обучения, либо онлайн, либо офлайн, либо смешанная форма», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
«При принятии такого решения обязательным условием для открытия учебных заведений в таком формате есть наличие на балансе учебного заведения готовое для эксплуатации защитное сооружение гражданской защиты, отвечающего требованиям ГСН», — рассказал директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.
Читайте также: На Харьковщине разрешили возобновить очное обучение — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, в частности в городе Харькове, смогут открыться те детсады, школы и вузы, которые оборудованы укрытиями. В то же время, защитные сооружения должны соответствовать государственным строительным нормам.".